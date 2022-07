Theaterprojekt Ausbruch im Gefängnis Lenzburg

Lenzburg Gefangene spielen Dürrenmatt im Boxring: «Wir möchten den Leuten von draussen zeigen, dass wir normale Menschen sind» Nach vier Jahren, Corona-Zwangspause inklusive, wird in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg wieder Theater gespielt. Ein Probenbesuch. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Gefangene proben «Die Panne» von Dürrenmatt – im Boxring. Im Bild der Staatsanwalt. Sebastian Derungs

«Kaffee?», fragt der Mann freundlich, lächelt. Schenkt ein und hakt nach: «Zucker, Milch?» Eine Alltagssituation. Aber eben so gar nicht. Denn blickt man sich um, sitzt man in einer Turnhalle. Und diese wiederum befindet sich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg.

Der Mann, der einschenkt, hat eine lebenslange Freiheitsstrafe, wie er selbst erzählt. Wofür, das ist in diesem Setting völlig egal. Denn er ist einer der fünf Schauspieler, die «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt auf die Bühne bringen werden. Allesamt Gefangene in der JVA, ebenso der Techniker.

Vom Kinder- zum Gefängnistheater

Initiantin dieses Projekts mit dem sinnigen Namen «Ausbruch» ist Annina Sonnenwald, die bis vor zehn Jahren vor allem Kinder- und Jugendtheater machte. Und dann eine ganz andere Idee hatte. Sie fragte in der JVA in Lenzburg an, ob sie mit Gefangenen ein Stück inszenieren könnte. «Bei meinem ersten Besuch im Gefängnis meinte der Direktor, er hätte sieben Männer, die mitmachen wollen. Ob ich sie gleich sehen wolle», erinnert sie sich.

«Da machte ich grosse Augen und dachte: Was habe ich da bloss getan?» Als Frau und mit anderen Frauen mit verurteilten Straftätern zu arbeiten, war das wirklich so eine gute Idee? Aber die Zweifel verflogen, Sonnenwald und ihre Mitstreiterinnen wuchsen bei jeder Inszenierung (sie sind nicht nur in Lenzburg tätig) mehr in ihre Rollen hinein.

Auch die Corona-Zwangspause änderte daran nichts. Im Gegenteil: Das eigentlich alle zwei Jahre stattfindende Projekt wurde vor vier Jahren in Lenzburg aufgegleist, konnte dann aber nicht aufgeführt werden. Weder die Trainerinnen noch die Gefangenen wollten «Die Panne» aber aufgeben; zwischen dem 1. und dem 17. September wird elfmal vor Publikum gespielt.

Wie war das noch, wer sagt wann was? SebastianDerungs Es gibt ganz schön viel Text zu lernen. SebastianDerungs Für die Gefangenen gibt es viel Text zu lernen. SebastianDerungs

Für das Gefängnis ist das Projekt eine gute und wichtige Sache, sagt Nathalie Gysin, Leiterin Vollzug. «Es ist für die Gefangenen ein kleiner Ausbruch aus ihrer monotonen Welt.» Sie würden gefordert, müssen zuverlässig sein, ihren Text lernen, sich in der Öffentlichkeit präsentieren. «Es ist schön zu sehen, welche Entwicklung sie dadurch machen.» Wer mitmachen darf – inzwischen sind es mehr Spielfreudige als Rollen –, entscheidet das Gefängnis mit.

«Das muss mehr sein, dramatischer!»

Da Stück passe gut in die Lebenswelt der Gefangenen, sagt Sonnenwald. Sind die Charaktere doch: Richter, Staatsanwalt, Anwalt, Angeklagter und Henker. Letzterer lacht auf der Bühne gerade besonders fies in das Gesicht von Handelsvertreter Alfredo Traps; nur wenige Minuten später bietet er dem Besuch mit einem charmanten Lächeln einen Keks an.

Faszinierend, wie schnell man vergisst, wo man sich befindet. Man sieht den Männern zu, wie sie boxen – aus dem physischen wird im Verlauf des Stücks, wie es sich für Dürrenmatt und seine Dialoge gehört, ein verbaler Schlagabtausch. Die Männer geben sich gegenseitig Tipps, Sonnenwald und Regisseurin Simona Hofmann rufen dazwischen.

«Das muss mehr sein, dramatischer!», spornen sie den schüchternen Richter an und zeigen vor, was sie meinen. «Du musst deutlicher reden!», sagen sie zum Verteidiger. «Unschuld hin oder her, auf die Taktik kommt es an», schmettert dieser daraufhin in die Halle. Der Staatsanwalt hingegen findet: «Unschuldig? Noch nie vorgekommen so etwas!» Die dürrenmatt'sche Dramatik und die Komik, sie können sich hier voll entfalten.

Die Zeit überziehen geht nicht

Debriefing. «Wir haben jeden Tag im Hof geübt, es macht Spass», sagt der Mann, der den Staatsanwalt spielt, nicht ohne Stolz. Die beiden Frauen anerkennen das und geben weitere Inputs. «Noch 15 Minuten», sagt plötzlich einer der Männer und blickt nervös auf die Uhr. Und mit einem «Chlapf» weiss man wieder, wo man ist und dass man hier nicht einfach die angesetzte Probezeit überziehen kann.

Denn nach genau zweieinhalb Stunden steht der Justizvollzugsangestellte da, um die Männer zurück in die Zellen zu bringen. «Es hat jetzt schon grandiose Momente», lobt Hofmann und lockert die Stimmung noch einmal auf, bevor sich die Gefangenen umziehen und aufräumen müssen.

Eine gesunde Distanz zu den Taten

Alfredo Traps alias einer der Gefangenen nimmt sich trotz Zeitdruck noch einen Moment, um zu sinnieren. «Im Knast muss man der Stärkste sein und man macht vieles alleine. Im Theater aber müssen wir zusammenarbeiten.» Ein weiterer Grund, weshalb er bereits zum dritten Mal dabei ist: «Wir möchten den Leuten von draussen zeigen, dass wir normale Menschen sind, die zwar etwas angestellt haben, aber doch einfach normale Menschen.»

Sonnenwald spricht von einer gesunden Distanz – zu den Taten. Die dürfe sie nicht zu nahe an sich rankommen lassen, sonst könnte sie nicht mit den Männern arbeiten, wie sie es tut. Und mehr: «Man fängt an, sich zu mögen, das ist ganz normal.»

Es ist 19.30 Uhr. Der Justizvollzugsangestellte kommt. Die Männer ziehen von dannen, in den Köpfen den Text und die Bewegungen ihrer Rolle. An beidem werden sie auf die nächste Probe hin noch feilen.

Tickets: www.ausbruch.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen