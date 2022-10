Stadtrat Lenzburg will 600'000 Franken in Malagapark investieren

Lenzburg Ganz schön viele Anforderungen an den geplanten Park beim neuen Gerichtsgebäude 600'000 Franken will der Stadtrat in eine schöne Umgebung rund um das neue Lenzburger Bezirksgericht investieren. Die erste Hürde für das Projekt ist die kommende Einwohnerratssitzung. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen Tunnel, Malaga-Gebäude, in dem auch die Polizei untergebracht ist, und einer Wohnsiedlung soll das neue Bezirksgericht gebaut werden. Die Umgebung will der Stadtrat zu einem Park aufhübschen. Eva Wanner

Das Ergebnis war eindeutig. Nur eine Gegenstimme erhielt der Kredit von rund 20 Millionen Franken für den Neubau des Bezirksgerichts am Malagarain in Lenzburg, ganze 134 Grossrätinnen und Grossräte stimmten im Juni dafür. Am meisten zu reden gab das Kunstwerk, welches das neue Gebäude zieren soll.

Obwohl es draussen steht, ist es Teil der Bezirksgerichtsvorlage und nicht jenes Vorhabens, mit dem der Stadtrat an der nächsten Sitzung am 27. Oktober an den Einwohnerrat gelangt: der Malagapark. Der «heute wenig genutzte Freiraum» zwischen Bahndamm, Geschäftshaus Malaga (in dem Kantons- und Regionalpolizei untergebracht sind), Erlenguttunnel und Wohnsiedlung Marktmatte soll umgestaltet werden, wie es im Antrag heisst.

Bauherrschaft ist die Stadt, die dann auch die 600'000 Franken in die Hand nehmen muss. Gebaut werden kann erst, wenn das neue Bezirksgericht steht und der Boden rundherum wiederhergestellt ist. «Die Fertigstellung und der Bezug des neuen Gerichtsgebäudes sind auf Ende 2024 vorgesehen», heisst es im Antrag. Das Baugesuch für den Neubau lag bis Anfang September auf, es sind keine Einwendungen dagegen eingegangen.

Bäume, Spielgeräte und Sitzbänke

An die heutige grüne Wiese werden verschiedene Anforderungen gestellt, wenn sie ein Park werden soll. In den Sondernutzungsvorschriften zum Gestaltungsplan heisst es denn etwa: Der gesamte Bereich soll der Öffentlichkeit zugänglich sein, mindestens 20 Prozent der Fläche seien als Spiel- und Aufenthaltsbereich zu gestalten und zwar kinder- und erwachsenengerecht und beschattet und dies möglichst natürlich.

Konkret: «Im gesamten Grünbereich sind mindestens zehn mittel- und grosskronige Bäume zu pflanzen.» Weitere zwölf Prozent des Gestaltungsplanperimeters sollen als ökologische Ausgleichsfläche dienen. Und: Der Grünbereich soll auch noch der Erschliessung des Fuss- und Veloverkehrs dienen.

So soll der Malagapark dereinst aussehen. Screenshot

Bereits heute werden Wiese und Wege durch den Werkhof unterhalten, heisst es im Antrag. Und weiter: «Neu hinzu kommen der Unterhalt der Spielgeräte, des Brunnens, der Sitzbänke und der Bäume.» Wie gross der Aufwand dafür sein werde, lasse sich schwierig abschätzen. «Der Stadtrat geht davon aus, dass der Werkhof genügend Kapazität hat, um in Zukunft den neuen Park zu unterhalten.»

Eine Ode an die Historie

Auch die Vergangenheit des Geländes soll sich im Park wiederfinden. Durch den Projektperimeter verläuft das einstige Gleisfeld der früheren Seetalbahnlinie Lenzburg-Wildegg. Demontiert wurde bei der Aufhebung der Linie auch eine Doppelweiche aus dem Jahr 1880; sie wurde ins Bahndienstzentrum Hägendorf transportiert. Sie, «oder andere Artefakte der Seetalbahn», sollen in den neuen Park integriert werden.

In den 600'000 Franken, die der Einwohnerrat genehmigen soll, sind diese Kosten noch nicht eingerechnet. Es sei vorgesehen, für Installation und Finanzierung Vereine wie etwa Industriekultur am Aabach und Bahnfreunde wie der Verein Historische Seetalbahn ins Boot zu holen. Sagt der Einwohnerrat Ja zum Verpflichtungskredit, wird das Projekt öffentlich aufgelegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen