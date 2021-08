Lenzburg Frischgebackener Landwirt wagt ein Experiment: Gibt es bald Erdnüsse aus Lenzburg zu kaufen? Der 21-jährige Fabian Salm hat gerade erst die Lehrabschlussprüfung hinter sich. Nun versucht er auf dem elterlichen Hof, Erdnüsse anzupflanzen. Florian Wicki 03.08.2021, 05.00 Uhr

Landwirt Fabian Salm auf einem der beiden Erdnussfelder auf dem elterlichen Hof in Lenzburg. Florian Wicki

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das sich der 21-jährige Lenzburger Fabian Salm für die Zeit nach der Berufslehre als Landwirt entschieden hat: Er habe eines Tages ein paar Erdnüsse gegessen und sich dabei gefragt, ob die in der Schweiz überhaupt wachsen würden. «Ich habe vielerorts gelesen, dass es schwierig bis unmöglich ist und wollte mich der Herausforderung stellen.» Im Aargau hat sich kürzlich die Max Schwarz AG in Villigen daran versucht.

Fabians Vater Hansjörg Salm, der neben dem Hof zwischen Lenzburg und Ammerswil ein Unternehmen für Garten- und Landschaftspflege betreibt, war einverstanden und stellte ihm dafür zwei Parzellen zur Verfügung, insgesamt etwa eine halbe Hektare oder ein bisschen weniger als ein Fussballfeld.

Es sei schwer gewesen, Saatgut für Erdnusspflanzen zu finden, denn das sei in der Schweiz rar: «Ich habe ein halbes Jahr gesucht, bis mir jemand diese Samen verkaufen wollte.» Schliesslich fand er fünf verschiedene Sorten. Dann folgte die nächste Schwierigkeit: Die Samen waren zu gross für Salms Sämaschine, weshalb die Aussaat Anfang Mai erst nur mühsam und unregelmässig erfolgte und Salm von Hand nachhelfen musste. Dafür war damals das Wetter noch gut, die Temperaturen stiegen und die Pflanzen wuchsen stattlich.

Die Pflanzen blühen, so sollte es bald Erdnüsse geben. Florian Wicki

Nur mit Unterstützung der Familie möglich

Und mit ihnen auch das Unkraut, das gejätet werden muss, damit es nicht zwischen die Pflanzen wächst und so die Ernte verkleinert. Doch Salm war in dieser Zeit noch mitten in den Abschlussprüfungen, hatte selber also nicht viel Zeit, um sich darum zu kümmern. Dafür konnte er glücklicherweise auf die tatkräftige Unterstützung seiner Familie zählen: «Ohne sie hätte ich meine Pflanzen niemals mit der Schule und der Lehre unter einen Hut gebracht.» Die Reihen zwischen den Pflanzen habe er noch selber mit der Hackmaschine gejätet, das Unkraut, das rund um die Erdnusspflanzen selber wächst, muss jeweils von Hand ausgerissen werden, um die Pflanzen nicht zu beschädigen.

Bei der Ernte werden Mitte Oktober die Nüsse vom Rest der Pflanze abgetrennt, getrocknet und schliesslich gereinigt. Da kommt laut Salm bereits die nächste Knacknuss: Der Boden ist viel lehmiger und feuchter als jener in Ländern, aus denen die meisten Erdnüsse kommen, weshalb der Dreck um die Nüsse hierzulande nicht einfach abgeklopft werden kann. Doch auch hier ist Salm zuversichtlich, dass ihm noch eine Lösung einfallen wird.

Zwei bis sieben Tonnen Erdnüsse pro Hektar

Er ist jetzt schon stolz, dass die Pflanzen trotz all den bisherigen Stolpersteinen und dem eher schlechten Wetter gediehen sind und Blüten tragen, aus denen schliesslich die Erdnüsse wachsen sollen. Und genau so zuversichtlich ist er auch, wenn es um die Ernte geht: Er rechnet mit einer Ernte von zwei bis sieben Tonnen Erdnüsse pro Hektare, je nach Sorte und je nach Wetter.

Ob die Qualität und die Grösse der Erdnüsse dann aber auch ausreicht, um sie schliesslich – unter anderem im hauseigenen Webshop – verkaufen zu können, das weiss auch Salm noch nicht. Falls nicht, will er es im nächsten Jahr wieder versuchen. Er lacht: «Falls es nicht klappt, probiere ich einfach andere Sorten aus und hoffe auf besseres Wetter.»