Lenzburg FDP-Stadtratskandidat Sven Ammann: «Ich habe eine gesunde Portion Humor» Sieben Männer und Frauen wollen (wieder) in den Lenzburger Stadtrat. Die AZ stellt sie anhand eines standardisierten Fragebogens vor. Heute: Sven Ammann (FDP). Urs Helbling 01.09.2021, 05.00 Uhr

Der Stadtratskandidat Sven Ammann (FDP) möchte seine Zeit in Ideen zur Entwicklung der Stadt Lenzburg investieren.

Chris Iseli

Was stört Sie an Lenzburg?

Sven Ammann: Lenzburg plagt die altbekannten Zentrumslasten einer Region, welche schnell wuchs. Bei verschiedenen Infrastrukturen braucht es deutliche Anpassungen. Dass wir kein Skigebiet und keinen Meeranschluss besitzen, wird sich in meinem Leben nicht mehr ändern ;-).

Wie lange halten Sie es ohne Handy aus?

Mein Natel und ich sind gute Freunde. Während der Arbeit bin ich für meine Kunden jederzeit erreichbar. Auch in der Freizeit surfe ich ab und an gerne im Netz. Beim Sport und bei der Zeit mit meiner Familie kann ich sehr gut darauf verzichten.

Warum sind Sie Politiker geworden?

Das Interesse an Lenzburg und bei Entscheidungen mitbestimmen zu können, brachte mich in den Einwohnerrat. Als selbstständiger Unternehmer möchte ich nun mehr Verantwortung übernehmen und meine Zeit in Ideen zur Entwicklung der Stadt Lenzburg investieren. Ich höre gerne zu, versuche andere Sichtweisen zu verstehen und suche nach Lösungen. Wenn das ein Politiker ist, bin ich einer geworden.

Warum ist Andreas Glarner ein guter Politiker?

Andreas Glarner ist meiner Meinung nach für die Stadt Lenzburg von untergeordneter Bedeutung.

Wofür werden zu viele Steuergelder ausgegeben?

In den letzten 10 Jahren im Einwohnerrat hatte ich nie den Eindruck, in Lenzburg würden leichtfertig Steuergelder ausgegeben. Bedauerlicherweise nehmen die Aufwendungen im sozialen Bereich zu. Was wir als Stadt in den sozialen Diensten selber beeinflussen können, erledigen wir gewissenhaft und gut.

Wenn Sie einfach so könnten: Wofür würden Sie 10 Millionen Steuer-Franken ausgeben?

«Einfach so können» gibt es im Zusammenhang mit Steuer-Franken nicht. Aber Träumen darf man ja. Ich würde den Schulraum ausbauen, ein zeitgemässes Sportzentrum in den Wilmatten realisieren, oder eine Liftverbindung von der Altstadt zum Schloss wäre auch ganz nett.

Finden Sie, die bauliche Entwicklung wird durch das Bundesinventar für schützenswerte Ortsbilder (ISOS) zu stark eingeschränkt?

Das Stadtbild liegt mir sehr am Herzen. ISOS schränkt meiner Meinung nach nicht ein, sondern schützt das Stadtbild und soll bei der Planung und Umsetzung von Projekten einheitlich berücksichtigt werden.

Haben Sie Verständnis dafür, dass sich viele Ortsbürger gegen eine Kanti auf dem Zeughausareal wehren?

Ich wohne seit meinem ersten Lebensjahr in Lenzburg, bin aber kein Ortsbürger. Ja, ich habe Verständnis für die Einwendungen. Landreserven darf man nicht verkaufen. Ich bin aber überzeugt, dass die Ortsbürger auf diesem Grundstück so oder so einen guten Mehrwert für Lenzburg erschaffen werden.

Warum könnten Sie sich vorstellen, im Quartier Im Lenz zu wohnen?

Ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen. Beim Wohnort kommt es immer auf die jeweilige Lebenssituation und die aktuellen Bedürfnisse an. Als Familie haben wir in einem anderen Quartier unser Zuhause gefunden.

Was finden Sie attraktiv an sich?

Meine Lebensfreude, mein Ideenreichtum sowie der Wille und die Ausdauer, diese auch umzusetzen. Ich bin Menschen gegenüber unvoreingenommen. So gebe ich jeder Person die gleiche Chance und glaube an das Gute. Ich habe eine gesunde Portion Humor - auch mir selbst gegenüber.