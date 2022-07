Lenzburg: Jugendfest-Deko-Drache soll gesehen werden

Lenzburg Fauchi-Double möchte gesehen werden statt in den Kerker: Drache sucht neues, temporäres Zuhause Stunden hat Peter Scheidegger damit verbracht, einen Fauchi für die Brunnendekoration am Lenzburger Jugendfest zu bauen. Den Drachen nun einfach in den Keller zu stellen, wäre schade. Eva Wanner 29.07.2022, 05.00 Uhr

Die Familie, die den Fauchi-Brunnen geschmückt hat, sucht für den Drachen aus Styropor und Gips eine temporäre Unterkunft. Valérie Jost

Wenn man sieht, wie liebevoll Freiwillige die Brunnen am Jugendfest in Lenzburg schmücken, kann man nur den (imaginären) Hut ziehen. Mit viel bis sehr viel Aufwand werden Konzepte erarbeitet und umgesetzt.

Beim Moritzbrunnen verweilt man jeweils besonders gerne und lange. Seit rund zehn Jahren schmücken ihn drei Generationen der Familie Häfliger/Scheidegger/Werner. Anfang Jahr, so erklärt Daniela Scheidegger-Häfliger, setzt sich die Familie zusammen und sammelt Ideen. Entstanden sind unter anderem Nachbauten des Schlosses und der Altstadt. Dieses Jahr sollte es Fauchi sein, den Peter Scheidegger in unzähligen Stunden aus Styropor und Gips gebaut hat – und mit einem Motor versehen: Der Drache kann den Kopf und die Flügel bewegen.

Faszinierend. Scheinbar aber etwas zu sehr: «Wir haben leider einige Male gesehen, dass Leute nicht nur mit den Augen schauten, sondern auch anfassen mussten.» sagt Scheidegger-Häfliger. Und nicht nur das: «Leider wurde Fauchi von Freitag auf Samstag den Kopf halbwegs abgerissen und teilweise auch seine Halsstacheln.» Der Drache wurde geflickt und nach dem Jugendfest abgeräumt.

Am Bahnhof, im Quartier, im Schloss

Und nun? Ab in den Kerker mit ihm? Das fände die Familie schade. «Deshalb tauchte die Idee auf, ihn irgendwo als Leihgabe aufzustellen beziehungsweise auszustellen», sagt Scheidegger-Häfliger. Verschenken will die Familie ihren Drachen nicht: «Wir möchten die Möglichkeit haben, ihn abzuholen und wieder an einem Jugendfest aufzustellen.»

Auf Facebook hat sie einen entsprechenden Aufruf gestartet und bisher drei Ideen geliefert bekommen: Fauchi könnte die Bahnhofsunterführung zieren, das Quartier «Im Lenz» oder den neuen Co-Working-Space Gloria, der im September eröffnet wird. Findet sich keine Lösung, die passt und für alle aufgeht, wird sich die Familie noch an das Schloss Hallwil wenden. Denn: «Eventuell möchte es seinen eigenen Drachen?», fragt Scheidegger-Häfliger. Findet sich gar kein Ort, landet Fauchi doch im Keller; neben den anderen Dekogegenständen vergangener Jugendfeste.