Wird der Biketrail legalisiert? Lenzburg startet Dialog zum Wald

Lenzburg Esterliturm mit Lift oder Biketrail-Legalisierung: Ein digitaler Dialog zum Lenzburger Wald Im Wald kommen verschiedene Bedürfnisse zusammen. Die Stadt befragt jetzt die Nutzerinnen und Nutzer mit der anonymen App Citizentalk zu Meinungen und Ideen. Im Herbst sollen die Ergebnisse vorliegen. Möglich ist auch ein neues Kapitel zum illegalen Biketrail. Valérie Jost 14.06.2022, 05.00 Uhr

Andreas Seonbuchner, CEO der crowdcoach AG, Vizestadtammann Andreas Schmid und Stadtoberförster Matthias Ott (v.l.) am Waldrand beim Lenzburger Fünfweiher. Valérie Jost

«Die einen gehen in den Wald, um die Ruhe zu geniessen, andere wollen sich etwa auf dem Bike auspowern. Das führt zu Interessenskonflikten», sagte Vizestadtammann Andreas Schmid am Medienanlass vom Montagmorgen. Er hat den Forst Anfang Jahr übernommen und ist nun bei einem ersten Projekt involviert: Mittels der App Citizentalk will die Stadt die verschiedenen Bedürfnisse an den Wald abklären und Ideen aus der Bevölkerung zusammentragen.

Zwei Hotspots, an denen die Interessenskonflikte besonders klar werden, sind einerseits der Esterliturm mit Feuerstelle und Bänken und andererseits der illegale Biketrail, der an einer Stelle zudem an einer Freihaltefläche mit Jägerhochsitz vorbeiführt. «Der Biketrail ist auf zahlreichen Bikekarten vermerkt, obwohl er nicht rechtens ist», so Stadtoberförster Matthias Ott.

Auch werde er illegal unterhalten: «Stellen wir etwa Holzhindernisse darauf, um ihn unattraktiv zu machen, werden diese innert kurzer Zeit mit einer Motorsäge professionell entfernt.» Er betont aber auch, ein freilaufender Hund sei für das Wild ein viel grösserer Stressfaktor als ein Biketrail: «Bei regelmässigen Störungen am selben Ort lernen die meisten Tiere, damit umzugehen. Es schränkt aber natürlich ihren Lebensraum ein.»

Je nach Ergebnissen des Citizentalk-Projekts wären sowohl die Legalisierung des bestehenden Biketrails (oder die Erstellung einer neuen, idealer gelegenen Strecke) als auch stärkere Kontrollen eine Option. «Wir sind völlig ergebnisoffen», sagte Ott. «In meiner Funktion höre ich natürlich viel und habe auch meine Meinung, aber es kann ja sein, dass das nicht die Mehrheit repräsentiert.»

Eigene Ideen werden live aufgeschaltet

Deshalb das «innovative Partizipationsprojekt», wie es in der Medienmitteilung genannt wird. «Wir hören jetzt einfach mal zu», sagte Schmid. «Und in einem zweiten Schritt schauen wir, was umsetzbar ist.» Das letzte Wort habe die Ortsbürgergemeinde Lenzburg als Besitzerin des Lenzburger Waldes, der laut Ott mehr als 600 Hektaren umfasst.

Aufgeschaltet ist die App seit Donnerstag, zur Registrierung ist eine E-Mail-Adresse nötig. «Nur zu Verifizierungszwecken, die App ist anonym», wie Andreas Seonbuchner erklärte. Er ist der Gründer und CEO der crowdcoach AG, die Citizentalk anbietet. In drei Fragen – zu Bedürfnissen, Aktivitäten und Infrastruktur – treten verschiedene Ideen eins zu eins gegeneinander an.

Auch eigene Ideen können eingetragen werden und werden live aufgeschaltet. Das führt etwa zu Abstimmungen zwischen Glacé-Stand und Selecta-Automat, zwischen Ruhebänken und einem Lift für den Esterliturm oder zwischen Picknicken und Baden im Fünfweiher.

Gefragt werden sollen aktive Nutzerinnen und Nutzer

Die App heble dabei das psychologisch bedingte Herdenverhalten aus, erklärte Seonbuchner. «Menschen tendieren dazu, bereits beliebte Ideen auch selbst gut zu bewerten. Wir wollen aber echte Meinungen, deshalb gibt es keinen Like-Button.» Die Echtzeitauswertung sei nur für die administrierenden Personen einsehbar. Reguläre Nutzerinnen und Nutzer sehen nur, auf welchem Platz ihre eigene Idee gerade liegt – wenn sie denn eine eingegeben haben.

Statt der gesamten Lenzburger Wohnbevölkerung sollen mit der App spezifisch die wirklich aktiven Nutzerinnen und Nutzer des Waldes angesprochen werden. «Also auch der Ammerswiler Hündeler und die Seenger Bikerin», so Matthias Ott. Deshalb stehen im Wald nun Plakate mit dem QR-Code, die mit dem Handy gescannt werden können.

Das Projekt läuft vorerst einen Monat – also bis zum Jugendfest –, aber mit Option auf Verlängerung. Ausgewertet werden soll es bis zum Herbst. Involviert ist dabei auch die Fachhochschule ZHAW, da der digitale Dialog im Rahmen eines Innosuisse-Projektes stattfindet.