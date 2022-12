Industriezeitzeuge in neuem Glanz: Alte Nagli soll saniert werden

Lenzburg «Es ist nicht einfach ein altes Gebäude»: Alte Nagli erhält neuen Glanz – behält aber ihren Charme Die Bausubstanz ist marode, die Bauteile sind veraltet: Das Wohngebäude Alte Nagli in Lenzburg scheint aus der Zeit gefallen. Das soll sich ändern. Geplant sind 18 attraktive, zeitgemässe Wohnungen. Die Verantwortlichen sagen, was sich verändert – und was beibehalten wird. Michael Hunziker 14.12.2022, 05.00 Uhr

Das Wohngebäude Alte Nagli befindet sich an der Niederlenzerstrasse. Bild: mhu (22. November 2022)

Das langgezogene Gebäude ist ein Blickfang. Es hat eine bewegte Geschichte und einen speziellen Charme. Und dieser soll erhalten bleiben: In Lenzburg ist die Sanierung der Alten Nagli geplant. In der früheren Fabrik beim Autobahnviadukt gleich an der Ortsgrenze sollen, so die Absicht, 18 attraktive, zeitgemässe Wohnungen zu vernünftigen Mietpreisen entstehen.

Das Projekt stammt von der Architektengruppe Bircher Roth von Arx AG aus Aarau. Bauherrschaft ist die ortsansässige Max Fischer AG. Ihm gefalle die Liegenschaft an der Niederlenzerstrasse, sagt Peter Fischer, Geschäftsführer und Inhaber. «Es ist nicht einfach ein altes Gebäude, es gehört zur Industriegeschichte.» Einst als mechanische Werkstatt mit einem kleinen Wasserrad erbaut, war sie als Baumwollspinnerei in Betrieb, später als Nagel- und Wellkartonfabrik.

Photovoltaikanlage deckt einen Teil des Stromverbrauchs ab

Mittlerweile aber, räumt Fischer ein, sei die Bausubstanz marode, sämtliche Bauteile hätten ihren Lebenszyklus längst überholt. Die Heizung lasse sich kaum sinnvoll regulieren, die Kosten seien dementsprechend sehr hoch, macht Fischer ein Beispiel. Zudem seien die Grundrisse der bestehenden Mietwohnungen veraltet. Kurz: «Es bedarf einer nachhaltigen Generalsanierung.» Die Alte Nagli, halten Bauherrschaft und Projektverfasserin auf Nachfrage fest, soll in neuem Glanz erstrahlen, soll die neusten Anforderungen erfüllen bezüglich Ökologie. Anders ausgedrückt: «Sie soll den zukünftigen Mieterinnen und Mietern vor allem Spass am Wohnen machen an dieser zentralen Lage.»

Das Glockentürmchen bleibt erhalten. Bild: mhu (12. Dezember 2022)

Die Struktur dieses Zeitzeugen bleibt – samt dem hübschen, auffälligen Glockentürmchen – soweit möglich erhalten. Ergänzt wird der Kubus lediglich mit Dachgauben zur Belichtung der Dachzimmer sowie mit Balkonen auf der Südseite, die sich optisch abheben, sowie einer gemeinschaftlichen, mit einem Lift ausgerüsteten Erschliessungs- und Begegnungszone auf der Nordseite. Im Innern sorgen die stringente statische Stützenstruktur sowie die überhohen Räume laut Projektverfasserin dafür, dass der Geist der alten Fabrik bewahrt bleibe. «Energetisch wird das Wohngebäude jedoch auf den neusten Stand der Technik gebracht, entkernt und in Trockenbauweise neu ausgebaut.» Mit Erdsonden könne zukünftig im Winter geheizt, im Sommer gekühlt werden. Eine Photovoltaikanlage werde einen Teil des Stromverbrauchs abdecken.

Mit Überraschungen ist zu rechnen bei anstehenden Schritten

Laut «Industriekultour Aabach» von Museum Aargau geht die Geschichte der Fabrik zurück auf den Anfang des 19. Jahrhunderts. Für den Betrieb wurde die Energie des Aabachs genutzt. Im 20. Jahrhundert wurden das Wehr abgebrochen und der Kanal eingedeckt. Schliesslich wurde die Liegenschaft als Arbeiterwohnhaus umgenutzt.

Das Baugesuch für die Sanierung des Wohngebäudes Alte Nagli liegt bis 19. Dezember auf im Försterhaus am Kronenplatz in Lenzburg. Durch die spezielle Lage reden beim Bewilligungsverfahren sowohl die Gemeinden Lenzburg und Niederlenz als auch das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Der Start der Bauarbeiten sei deshalb noch offen, sagen die Verantwortlichen. «Wir sind gespannt, wann es losgehen kann.» Der Umbau selber werde dann etwa 15 Monate in Anspruch nehmen. Zu rechnen sei bei einem Gebäude dieser Art «mit Sicherheit» mit Überraschungen, sind sich Bauherrschaft und Projektverfasserin bewusst. Von Planern und Handwerkern seien deshalb sowohl Flexibilität als auch Nerven gefragt.