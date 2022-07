Mehrwegbechern am Jugendfest Lenzburg waren «kein Problem»

Lenzburg Erste Erfahrung mit Mehrwegbechern am Jugendfest: «Kein Problem», sagt der verantwortliche Stadtrat Die Bilanz vom Lenzburger Jugendfest betreffend Depotsystem fällt durchweg positiv aus. Optimierungsbedarf gibt es für den Freitag. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 10.07.2022, 15.41 Uhr

Wer am Freitag Mehrwegbecher von Schützenmatte in die Altstadt mitnahm, konnte diese dort nirgends mehr abgeben. Fabio Baranzini

Stadtrat Sven Ammann kann mit Freude zurückblicken: Das am diesjährigen Jugendfest Lenzburg neu eingeführte System mit depotpflichtigen Mehrwegbechern hat gut geklappt und sich bewährt, die Befürchtungen vieler Wirte und Vereine haben sich verflüchtigt.

«Viele sagten mir: Du, das war einfacher, als wir uns das vorgestellt hatten», sagte er auf Anfrage gestern Sonntag. Bei den Gästen seien nie Diskussionen aufgekommen, alle sie hätten das Depotsystem problemlos akzeptiert.

Der Lenzburger Stadtrat Sven Ammann. Fabio Baranzini

Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es natürlich dennoch: Die Rückgabe der Becher beim Anbieter Cupsystem habe bei vereinzelten Beizenbetreibern nach dem Zapfenstreich etwas länger gedauert als erhofft, sei ihm etwa berichtet worden.

Ein weiteres Problem sei das bargeldlose Zahlen gewesen: Wer zum Beispiel für eine Gruppe sechs Biere kaufte, zahlte 30 Franken plus 12 Franken Depot, total 42 – mit der Karte. Dieses Geld wird bei den Beizern als Umsatz verbucht, auf den sie dann Steuern zahlen müssen. «Das ist eigentlich nicht fair.» Damit das Depotsystem klappe, sollten die Gäste besser in Bar zahlen.

Am Freitag konnten in der Altstadt keine Becher zurückgebracht werden

Am Zapfenstreich war man aber insgesamt sehr zufrieden. Auch das Stadtbauamt habe dank Depotsystem «eine so saubere Stadt vorgefunden wie noch nie». Mehr Handlungsbedarf sieht Sven Ammann für den Freitag: Wer im Festgelände auf der Schützenmatte Getränke gekauft hat und mit diesen dann in die Altstadt gelaufen ist, konnte sie dort nirgends zurückbringen. So lagen am Freitagabend viele Becher in der Altstadt herum.

Dennoch: Die Bilanz fällt durchweg positiv aus, «mit Luft nach oben», wie Sven Ammann sagt. «Wir hatten eine wunderschöne Jugendfestwoche und sind froh, konnten wir das System testen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir werden es wieder so machen.»

