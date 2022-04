René Geissbühler ist Korbermeister in der JVA in Lenzburg

Lenzburg Er zeigt Gefangenen, wie man Körbe und Möbellehnen flicht: Ein nicht alltäglicher Arbeitsalltag im Gefängnis René Geissbühler ist Korbermeister in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg. Seit 30 Jahren ist er beruflich hinter Gittern tätig. Abgestumpft hat ihn das nicht – im Gegenteil. Nebst seiner Rolle als Chef sei er für die Gefangenen auch Pfarrer, Sozialarbeiter und Vaterfigur, wie er sagt. Eva Wanner 12.04.2022, 05.00 Uhr

René Geissbühler ist Korbermeister in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg. Er arbeitet schon seit 30 Jahren im Gefängnis. Eva Wanner

René Geissbühler geht seit 30 Jahren regelmässig ins Gefängnis. Er kommt aber auch jedes Mal am selben Tag wieder heraus. Denn er ist kein Gefangener, sondern Angestellter.

Gelernt hat der heute 57-Jährige eigentlich Bäcker-Confiseur. Nach einer Umschulung zum Grafiker suchte er eine Stelle – und fand sie in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg. Das Gefängnis suchte jemanden für die Druckerei, einer der vielen Gewerbebetriebe im Gefängnis. Zwischenzeitlich arbeitete Geissbühler auch im Sicherheitsdienst, zwei Jahre im Sicherheitstrakt und dann 14 Jahre lang als Meister in der Druckerei. Seit vor zwei Jahren der Posten frei wurde und er sich in der Korbflechterei ausbilden liess, ist er nun Korbermeister. In seiner Werkstatt werden Körbe für den gefängniseigenen 5-Stern-Laden hergestellt oder Kundenwünsche wie das Flicken einer geflochtenen Stuhllehne erfüllt.

Neu im Sortiment: verzierte Serviertablare mit geflochtenem Rand. Eva Wanner

Der Mensch hinter dem Delikt zählt

Körbe flechten mit «schweren Jungs» – geht das? Nun, auf dem Formular, auf dem er den Lohn der Gefangenen eintragen müsse, stehen die Delikte zwar. «Aber sie interessieren mich nicht.» Er sei ein Mensch, der mit Menschen in einer Werkstatt arbeite – Punkt.

«Der junge Mann da», sagt er und zeigt auf einen Gefangenen, der über ein Holzbrett vertieft sitzt, «das ist ein Künstler!» Noch nie habe er jemanden gesehen, der so gut flechte und so schnell lerne. Auf solche Dinge komme es bei ihm an, alles andere sei in seinem Berufsalltag sekundär. Er weiss aber auch: «Es wäre anders, wenn ich selbst oder jemand Nahestehendes von einem Delikt betroffen wäre.»

Sorgen, Nöte und Ängste

Viele Menschen, das merke er auch in seinem Bekanntenkreis, haben völlig falsche Vorstellungen davon, was sich im Gefängnis abspiele. Schlägereien an der Tagesordnung, ständige Angst? «So ist es ganz und gar nicht.» Der Korbermeister kennt seine Pappenheimer, merkt, wenn die Spannung zwischen zwei Männern steigt. Statt sie hart anzugehen, fragt er freundlich, wie es mit der Arbeit so gehe, «das löst die Situation meistens». Sollte sie doch Mal eskalieren, gibt es immer noch den Alarmknopf.

Arbeitsplätze in der Korberei der JVA. Eva Wanner

Geissbühler ist wohl der Chef der jeweils sechs bis acht Männer, die bei ihm arbeiten. «Ich bin aber auch Pfarrer, Sozialarbeiter und Vaterfigur.» Manchmal komme ein Gefangener von einem schwierigen Gespräch, «vielleicht lässt sich seine Frau scheiden, er darf sein Kind nicht mehr sehen oder der Anwalt brachte schlechte Nachrichten». Der Gefangene regt sich auf, ist traurig, muss erst runterfahren, bevor er arbeiten kann. Geissbühler lässt ihm seine Zeit, hört zu, wenn Bedarf dafür ist. «In meinem Büro sassen schon gestandene Männer und weinten oder waren verzweifelt, hatten Angst, was sie erwartet, wenn sie rauskommen, weil sie beispielsweise ihre eigenen Kinder noch nie in Freiheit gesehen haben.» Hinter jedem Menschen stecke ein Schicksal.

Beim Badminton sind alle gleich

Immer wieder wird der Korbermeister daran erinnert, dass er selbst jeden Abend die Sicherheitstüren hinter sich zu- und seine eigene Haustür draussen in Freiheit aufmachen kann. «Beispielsweise wenn mich die Gefangenen fragen, ob es im Garten schon blüht oder was es zum Abendessen gab.» Es tue ihm jeweils fast leid, darauf zu antworten. «Sie sind im Freiheitsentzug, was wörtlich genau das bedeutet: Sie haben keine Freiheiten mehr.» Der Tag ist durchgetaktet, vom Aufstehen bis zum Einschluss in die Zelle um 20.15 Uhr.

Umso mehr geniessen die Männer die Donnerstagabende: Zwei Stunden leitet Geissbühler das Badminton-Training. «Dann lege ich mein Namensschild ab und bin nicht mehr der Chef, sondern wohl der Spielleiter, aber auch einfach ein Mitspieler.» Es wird sich ausgepowert, auch mal geflucht und gelacht. Ein Loslösen vom Alltag für die Gefangenen, aber auch den Korbermeister; so unterschiedlich ihr tägliches Tun auch sein mag.

Im Gefängnis gelernt und weitergemacht

Was manchmal etwas an Geissbühler nagt: Er arbeitet mit den Männern und bringt ihnen ein Handwerk bei – sind sie aber draussen, können sie die Fähigkeiten kaum mehr nutzen. Umso mehr freut ihn die Geschichte eines ehemaligen Häftlings. Auf den Wunsch einer Kundin hin hatte der Rumäne besondere Bürsten hergestellt, «das konnte nur er, nicht einmal ich konnte die so flechten». Als der Mann entlassen und in sein Heimatland gebracht wurde, nahm Geissbühler Kontakt mit ihm und der Kundin auf. Er arrangierte, dass der Mann weiterhin die Bürsten fertigt – dieser hatte so eine Einnahmequelle und die Kundin ein Produkt, das sie sehr schätzt.

Diese Bürsten stellt ein ehemaliger Gefangener nach wie vor her. Eva Wanner

Er habe in den letzten 30 Jahren unglaublich viele schöne Momente, aber auch schwierige Situationen erlebt. «Ich versuche, möglichst nichts davon mit nach Hause zu meiner Familie zu nehmen.» Teil seines Heimweg-Rituals ist ein tiefer Atemzug, wenn er durch die Sicherheitstür nach draussen tritt. Was er im Gegensatz zu seinen Schützlingen jeden Abend tun darf.