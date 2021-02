Lenzburg Er ist zwar Transportunternehmer, aber auch ein Gurtenmuffel - und sein Trötzeln kommt ihm teuer zu stehen Ein Beschuldigter vom Typ unbelehrbar stand vor Bezirksgericht Lenzburg. Und er zog einen Schuh voll heraus.

Peter Weingartner 22.02.2021, 05.00 Uhr

Der Transportunternehmer trötzelt vor Gericht. (Symbolbild) Trix Niederau

Martin (48, Name geändert), Transportunternehmer, trötzelt. Der grosse schlanke Mann mit angegrautem schütterem Haar macht bei der Befragung zur Person von seinem Recht Gebrauch, keine Auskunft geben zu müssen. «Tut das etwas zur Sache?», fragt er Gerichtspräsident Daniel Aeschbach, als dieser etwas über seinen Werdegang, Schulen, Beruf, erfahren will. Die gleiche Auskunft zur Frage nach dem Nettoeinkommen.

Auch seine «beziehungstechnische» Situation behält er für sich. Er sagt, dass er mit Alkohol und Drogen nichts am Hut und Unterhaltspflichten gegenüber zwei Kindern, das eine volljährig, das andere in der Lehre, habe. Kein Vermögen, «keine Ahnung» bezüglich Schulden, doch seine finanzielle Situation sei schlecht. Dazu drei Vorstrafen wegen Nichtabgabe von Ausweisen und Kontrollschildern.

Er will sich nicht erinnern können

Martin steht vor Gericht, weil er eine Busse von 60 Franken nicht bezahlt hat. Eine Polizistin hat ihn an einem Sonntag im letzten Mai in der Region Lenzburg gebüsst, weil er die Sicherheitsgurte nicht getragen hat. Er hat nicht bezahlt, worauf Martin einen Strafbefehl erhielt. Gebühr: 200 Franken. Also zusammen 260 Franken. Und da er diesen Betrag nicht bezahlt hat, steht er nun vor dem Bezirksgericht Lenzburg in der Hoffnung, der Richter spreche ihn frei.

«Keine Ahnung», kommentiert er den Polizeibericht jener Polizistin, welche die Busse ausgesprochen hat. Martin glaubt, wenn er sich nicht erinnere, stehe Aussage gegen Aussage. Wo er denn an jenem Tag gewesen sei, will Daniel Aeschbach wissen. Martin weiss es nicht. Er habe nie etwas unterschrieben, und die Sache sei nicht beweisbar, sagt Martin. Der Richter stützt sich auf den Polizeibericht.

«Es geht nur darum, die Staatskasse zu füllen»

In seinem Plädoyer sagt Martin (er kam ohne Anwalt), er habe einen Strafbefehl per Brief erhalten, da sei auf die Busse noch eine Busse gekommen, das gehe doch nicht. Man hätte ihm eine Erinnerung schicken können, wie man das früher gemacht habe, dann hätte er wohl bezahlt. Aber doch nicht zu den 60 Franken gleich 200 draufschlagen, ohne gemahnt worden zu sein. Martin sagt:

«Das widerspricht jedem gesunden Menschenverstand; es geht doch nur darum, die Staatskasse zu füllen.»

Inzwischen geht es um noch mehr Geld. Die Zeit, welche die Staatsanwaltschaft mit der Überweisung des Strafbefehls ans Gericht verbraten hat, wird zu Kosten, die bei einem Schuldspruch Martin zu übernehmen hat. Die Zeit läuft auch an der Gerichtsverhandlung. Daniel Aeschbach stellt Martin die Frage, ob er den Strafbefehl akzeptieren wolle oder einen Urteilsspruch verlange.

Das Urteil ist innert kürzester Zeit gefällt

Ein Rückzug wäre 500 Franken günstiger als ein möglicher Schuldspruch. 684 Franken oder 1184 Franken; das ist die Frage. Martin trötzelt wieder: Das Gericht könne die Rechnung gleich ans Betreibungsamt weitergeben:

«Ich kann beides nicht bezahlen. Wenn ich nichts habe, was wollt ihr mir wegnehmen?»

Martin verlangt ein Urteil. In seinem Schlusswort äussert er nochmals sein Unverständnis, 200 Franken, um einen Brief herauszulassen, den Strafbefehl.

Stattdessen hätte er, wie in seinem Wohnkanton üblich, eine Erinnerung an die Busse mit einer Zahlungsfrist von mindestens zehn Tagen erwartet. Für das Urteil braucht das Gericht kaum eine Minute Beratungszeit. Martin wird schuldig gesprochen. Daniel Aeschbach sagt, Martin habe die Busse an jenem Sonntag erhalten, persönlich ausgehändigt, mit Einzahlungsschein. Dann wären 60 Franken fällig gewesen. Oder aber er hätte den Strafbefehl akzeptiert: 260 Franken. Einen Anspruch auf eine Mahnung gebe es nun mal nicht. Nachdem er auf die Option Rückzug, die 500 Franken günstiger gewesen wäre, nicht eingegangen ist, muss Martin 1184 Franken bezahlen. Teure Gurtenfreiheit. Könnte noch teurer werden, wenn Martin das Urteil vom Obergericht überprüfen lassen will.