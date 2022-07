So schön war das Jugendfest in Lenzburg

Lenzburg Endlich wieder strahlende Gesichter: Reguläres Jugendfest bei bestem Wetter Kinder, Musikformationen, Politikerinnen und Politiker; sie alle einte eines: Die grosse Freude über das ganz normale und doch aussergewöhnlich schöne Jugendfest. Valérie Jost Jetzt kommentieren 08.07.2022, 19.33 Uhr

Weiss und Blau dominierten das Jugendfest. Fabio Baranzini

Kein Umzug. Freischarenmanöver ohne Zuschauende (dafür im Livestream) und in Etappen. Vieles war letztes Jahr beim «Jugendfest light» anders als sonst; umso grösser war die Freude, als die für die Bevölkerung wichtigste Feier des Jahres gestern endlich wieder in normaler Manier durchgeführt werden konnte. Und das bei bestem Wetter: Wie schon am Donnerstag schien den ganzen Tag die Sonne.

Gefühlt die ganze Stadt war auf den Beinen. Dazu kamen so einige Heimwehlenzburger und -Lenzburgerinnen, die sich den Tag extra freigenommen haben. Meist in traditionellem Lenzburger Blau-Weiss gekleidet säumten sie die Gassen während des Kinderumzugs, standen dicht an dicht; wer einen guten Aussichtspunkt erwischte, konnte sich ob der Menschenmassen glücklich schätzen.

Auch für die Lenzburger Politikerinnen und Politiker ist das Stadtfest natürlich ein Fixpunkt. Einwohnerratspräsident Remo Keller begleitete als Gäste dieses Jahr die höchste Aargauerin, Nationalratspräsidentin Irène Kälin, Landammann Alex Hürzeler (der mit seiner Frau Ursula kam), Badens Stadtammann Markus Schneider, von der Berufsschule Rektor Tobias Widmer und Logistikleiter Markus Jägle sowie die langjährige Aktuarin der Jugendfestkommission, Andrea Häfliger. In die Kameras lächelnd und die Zylinder und Sträusse schwenkend zogen sie durch die Stadt.

Seitenhiebe in Richtung Rathaus

Politisch war das Jugendfest aber nicht nur wegen der Personen, sondern wie üblich auch wegen der nicht selten spitzen Seitenhieben der an den Kranzbögen hängenden Jugendfestsprüche: Sie griffen etwa die Lenzburger Kanti, deren Entstehung in den Sternen steht, die Diskussionen um das Freischarenmanöver (Stichwort: Landschaftstheater) oder den Bahnhofsumbau auf, an dem sich laut einigen Einwohnerratsmitgliedern die Nachbargemeinden beteiligen sollen.

Neben alledem bot das Fest wie immer einfach auch viel Schönes zum Anschauen: die Kinder in ihren hübschen Kleidern und mit Chränzli und Strüssli beziehungsweise Granate, die geschmückten Brunnen (ein Highlight war bestimmt der sich bewegende zweite Fauchi im Moritzbrunnen) und viele liebevoll dekorierte Schaufenster. Es bleibt zu hoffen, dass das nächste Jahr wieder genauso wird.

