Tresor, der früher im Local Lenzburg stand, ist endlich offen

Lenzburg Endlich ist er offen, der Tresor, der früher im «Local» in Lenzburg stand: Der neue Besitzer erzählt die Geschichte dahinter 4500 Franken hat ein Mann aus dem Bezirk Lenzburg bei der Versteigerung des Inventars des ehemaligen Cafés an der Bahnhofstrasse für den Safe bezahlt. Der AZ erzählt er, warum sich das gelohnt hat und wie schwer 200 Kilo sein können. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.12.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

200 Kilo schwer ist der Schaltertresor. Bild: zvg

Es war eine seltsame Mischung. Eine aus Trauerspiel für den ehemaligen Mieter der Lokalitäten und Spektakel für die Neugierigen und die Bieterinnen und Bieter. Jener Freitag der 13. Mai, als das Inventar des ehemaligen «Local», dem Concept-Store an der Lenzburger Bahnhofstrasse, versteigert wurde. Zur Erinnerung: Die «Local Group» hatte erst keine Miete bezahlt und dann zwei Jahre lang den Laden nicht geräumt. Die Geschichte endete in einem sogenannten Selbsthilfeverkauf, den der ehemalige Betreiber selbst bei der Versteigerung noch zu verhindern versuchte.

Davon liessen sich die Leute vor Ort nicht beeindrucken. Es wurde eifrig geboten; für Fritteusen, Profi-Backmaschinen, für Weidenkörbe und längst abgelaufene Lebensmittel. Einer der Spannungshöhepunkte war erreicht, als die beiden Tresore unter den Hammer kamen. Erleichterung beim Käufer und Bietderby-Gewinner, der extra dafür gekommen war. Er legte 4500 Franken auf den Tisch, um den Safe mit Notenzählautomat mit nach Hause zu nehmen.

Mit dem Palettrolli durch Lenzburg

Obwohl, «nach Hause nehmen» ist hier wohl der falsche Ausdruck, wie der Mann aus dem Bezirk Lenzburg, der anonym bleiben möchte, beschreibt. Eigentlich hatte er damit gerechnet, in Ruhe einen Transport organisieren zu können, hatte die Auktionsfirma doch Daten angegeben, an denen die ersteigerten Gegenstände abgeholt werden können. «Ich wurde gebeten, ihn doch schon an diesem Tag mitzunehmen. Man fürchtete, der Tresor könnte gestohlen werden.»

Keine einfache Angelegenheit - und vor allem keine leichte. 200 Kilogramm schwer und nicht gerade handlich ist das Metallungetüm mit damals noch unbekanntem Inhalt. Der Ersteigerer organisierte einige Freunde, einen Palettrolli und eine Europalette. Unter grösster Kraftanstrengung schaffte es das halbe Dutzend, das ersteigerte Objekt auf den Rolli zu hieven. Mit einer Decke zugedeckt – es sollte ja nicht gleich jeder sehen, was da transportiert wurde – machten sie sich auf einen laut klappernden und beschwerlichen Weg. Aber auch einen lustigen, wie das Lachen des Käufers verrät: «Wir fuhren durch die halbe Stadt.»

Sprengen, schiessen, aufbrechen?

So, da stand er also, der Tresor, an einem Lagerort in Lenzburg. Nicht zur Ersteigerungsmasse gehörte der Code dazu. «Aus meinem Freundeskreis kamen viele kreative Vorschläge, um die Tür zu öffnen», sagt der Käufer lachend, und zählt auf: Sprengen, darauf schiessen, den Safe von einer Hebebühne schmeissen oder gleich mit dem Brecheisen hantieren. «Ich schlug das alles aus und fragte stattdessen die Firma Rippstein Tresore in Aarau an.»

Seiner Anfrage legte er den Kaufvertrag bei – sonst könnte ja jeder kommen. Die Firma holte den Tresor ab und konstatierte, dass es mehrere Stunden dauern würde, ihn zu öffnen. Kurz vor dem entscheidenden Schritt – wie genau ein Tresor geknackt wird, wird hier natürlich nicht erläutert – erhielt der Besitzer einen Anruf. Er durfte dabei sein, als sich nach gefühlt unendlicher Wartezeit endlich die schwere Tür öffnete.

Ein neues Zahlenschloss

Er sei schon aufgeregt gewesen, sagt der Käufer. Jeder, der schon einmal eine Wundertüte gekauft hat, kann das Gefühl ansatzweise nachvollziehen. Die Tür öffnete sich und... er blickte auf fünf Euro und «einen Haufen Schweizer Franken». Einen grossen Haufen? «Wenn der Tresor dann verkauft ist, wird es sich schon gelohnt haben», sagt er nur.

Reich gemacht hat ihn die Sache nicht. Aber er ist um eine witzige Geschichte reicher, die er mit seinen Freunden erlebt hat und die sie alle nie wieder vergessen werden. Auch für die Tresor-Firma sei es ein Auftrag gewesen, wie er ganz bestimmt nicht alle Tage vorkommt.

Das Modell sei gefragt und für Profis gemacht; der Hersteller wirbt mit «höchstmöglicher Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit». Der neue Besitzer hat schon einige Anfragen von potenziellen Käufern, obwohl er den Tresor nie irgendwo ausgeschrieben hat. Die Firma hat das Zahlenschloss ersetzt, der neue Besitzer oder die neue Besitzerin muss also nicht wieder eine panzerknacker-würdige Aktion durchführen, um ihn auch benutzen zu können. Und es ist einem gewiss, dass man einen Tresor mit einer bewegten Geschichte hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen