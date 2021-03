Lenzburg «Einwohnerratssitzung dürfte spannend werden»: Gibt’s ein Referendum zu den Stadtratslöhnen? Die CVP/EVP-Fraktion lehnt eine Lohnerhöhung ab. Es ist aber unsicher, ob sie damit an der Einwohnerratssitzung vom Donnerstagabend eine Mehrheit finden wird. Urs Helbling 10.03.2021, 05.00 Uhr

Kämpft gegen die Lohnerhöhung: Christina Bachmann-Roth. Michael Würtenberg

Kaum ein Geschäft hat im Vorfeld einer Einwohnerratssitzung derart heftige Emotionen ausgelöst wie die vom Stadtrat Lenzburg für sich selber beantragte Gehaltsrevision, die mit einer Lohnerhöhung verbunden ist (die AZ berichtete).

Am Donnerstagabend findet der Showdown statt und die Einwohnerräte entscheiden über die «Anpassung der Entschädigung der Mitglieder des Stadtrates ab 2022». Noch glühen die Drähte, noch versuchen beiden Seiten, eine Mehrheit zu erlangen. Im Moment scheinen die Befürworter leicht im Vorteil zu sein.

Nötig wären 658 Unterschriften

Selbst wenn sie gewinnen sollten, ist die Sache noch nicht in trockenen Tüchern. Denn der Einwohnerratsentscheid untersteht dem fakultativen Referendum. Im Herbst finden Stadt- und Einwohnerratswahlen statt: Wird jemand als Wahlkampfschlager das Referendum gegen einen allfälligen positiven Lohnentscheid ergreifen? Sollte es ihm gelingen, die 658 nötigen Unterschriften (10 Prozent der Stimmberechtigten) zu sammeln, gäbe es im Frühsommer einen interessanten Abstimmungskampf (möglicher Abstimmungstermin wäre der 13. Juni).

In Lenzburg hat es seit zehn Jahren keinen Urnengang wegen eines fakultativen Referendums mehr gegeben. 2011 ging es um die Sanierung der Wilstrasse. Wie emotional die Debatten über Gemeinderatslöhne verlaufen können, wissen die Stimmberechtigten von Schafisheim, wo im Frühling 2018 eine Referendumsabstimmung stattfand. Damals lehnte der Souverän mit 651 Nein zu 429 Ja die Pauschalentschädigung von 150 000 Franken für alle fünf Gemeinderäte ab.

«Für die ‹CVP Die Mitte› geht das zu weit»

Während die anderen Parteien sich im Vorfeld der Einwohnerratsdebatte noch bedeckt geben, hat die «CVP Die Mitte» in einer von Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth unterzeichneten Medienmitteilung klar Stellung bezogen. Titel der Mitteilung: «Keine Lohnerhöhung für Lenzburger Stadtrat». Das ist umso bemerkenswerter, als sich ihre Stadträtin, Frau Vizeammann Franziska Möhl-Wey (tritt im Herbst nicht mehr wieder an), für die Entschädigungs-Revision exponiert hat. «Mitten in der Coronapandemie beantragt der Lenzburger Stadtrat eine Lohnerhöhung.

Für die ‹CVP Die Mitte› Lenzburg geht das zu weit», heisst es in der Medienmitteilung. Die Partei will zusammen mit den zwei EVP-Vertretern einen Änderungsantrag einreichen. Der Stadtrat fordert, dass der Ehrenamtsabzug bei der Entschädigung der Stadträte gestrichen wird. «Dies ist faktisch eine Lohnerhöhung», heisst es in der Medienmitteilung.

Für die CVP/ EVP «gehört ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik auf allen Ebenen dazu». Der Änderungsantrag sieht vor, das Pensum des Stadtrates wegen der Abschaffung der Schulpflege um 20 Prozent zu erhöhen (entspricht einer Entschädigung von 24 000 Franken). Ansonsten soll es aber nicht mehr Geld geben. Die CVP schreibt: «Die Einwohnerratssitzung dürfte spannend werden.»