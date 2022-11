Lenzburger BNO: Dachterrassen und Abbrüche werden ermöglicht

Lenzburg Einige Lockerungen in der neuen BNO: Dachterrassen und Abbrüche werden ermöglicht Zum zweiten Mal liegt die Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Lenzburg auf. Angepasst wurde sie nach Änderungswünschen der Bevölkerung, einer Spezialkommission des Einwohnerrats und des Kantons. Eva Wanner 18.11.2022, 05.00 Uhr

Lenzburg benötigt eine neue Bau- und Nutzungsordnung. Das Papier liegt nun auf – zum zweiten Mal. Bild: Michael Küng

Es dauert. Oder wie Stadtammann Daniel Mosimann es ausdrückte: «Es ist eine lange Geschichte, zu der wir nun ein weiteres Kapitel schreiben.» «Es», das ist die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Lenzburg. 2016 begann die Planung. Nach mehrfacher Überarbeitung durch mehrere Stellen wurde das Papier 2020 erstmals zur Mitwirkung aufgelegt. Und offenbar ganz genau gelesen: 32 Einwendungen sind eingegangen, die der Stadtrat behandelt und teilweise mit den Einwendenden verhandelt hat. Daraus und aus den Erkenntnissen der einwohnerrätlichen Spezialkommission ergaben sich einige Änderungen.

Nun liegt die neuste Version vom 18. November bis am 19. Dezember erneut öffentlich auf. Am Mittwochabend liessen sich rund 60 Interessierte aus erster Hand über die wichtigsten Anpassungen informieren. Fragestunden finden an den Dienstagen 29. November und 6. Dezember jeweils von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Försterhaus statt. Auch Einwendungen sind wieder möglich – allerdings nur zu den Teilen, die gegenüber der ersten Version abgeändert wurden, wie Christoph Schnegg erläuterte, Stellvertretender Leiter Stadtplanung und Hochbau der Stadt Lenzburg.

Lockerere und praktikablere Vorgaben

Leicht gelockert wurde etwa der Paragraf über Abbrüche, Neubauten, Umbauten und Renovationen in den weiteren Schutzzonen. Nun gilt kein generelles Abbruchverbot mehr für die Gebiete «Mittlere Mühle Kleinvenedig», vier Villen mit Gartenanlage an der Angelrainstrasse sowie Reihenhäuser mit Garten entlang dem Friedweg. «Abbrüche sind immer noch nur im Ausnahmefall zulässig, aber nicht mehr ausgeschlossen», erläuterte Schnegg. Das Ziel sei der Strukturerhalt.

Christoph Schnegg. Archivbild: Ruth Steiner

Umformuliert wurde bei der Quartiererhaltungszone. Dort geht es darum, «dass gewisse Gebiete trotz aller Verdichtungsabsichten im Charakter erhalten werden können», so Schnegg. Vorher waren diese Quartiere genau charakterisiert, nun soll man sich nicht mehr an abstrakten Vorgaben orientieren, sondern an dem, was vorhanden ist.

Hochhäuser dürfen ersetzt werden

Um die Dächer gehts bei der Innenentwicklung. Der Paragraf lasse eine gewisse Verdichtung in bestehenden Wohnzonen zu, indem zwei Geschosse sowie das Attika zu einem Vollgeschoss ausgebaut werden dürfen. Bisher hätte allerdings gegolten, dass die Dachnutzung verboten ist – neu ist das möglich, durch Dachterrassen mit minimalen Aufbauten wie Treppenaufgängen.

Geändert wurde eine Bestimmung für die Ringstrasse Nord. Dort stehen bereits Hochhäuser. Neu ist, dass sie bei einem allfälligen Abbruch wieder aufgebaut werden dürften; dies bis zu einer Höhe von 38 Metern. Die Ringzone an der Ecke Stadtgässli-Burghaldenstrasse wurde ihrer Umgebung angepasst: Statt wie angedacht viergeschossige Bauten werden auch dort nur drei Geschosse möglich sein.

Löschen musste der Stadtrat zu Spiel- und Aufenthaltsflächen. Statt solche zu einem Mehrfamilienhaus zu bauen, hätte man eine Ersatzabgabe leisten können. Der Kanton intervenierte jedoch. Denn für den Paragrafen besteht keine rechtliche Grundlage.

Einwender fühlen sich nicht ernst genommen

Weniger zu den Änderungen als mehr zum Prozess an sich hatten mehrere Anwesende Anmerkungen. Sie seien nicht oder nur schlecht informiert worden, als sie Einwendungen gemacht hätten. «Wir nehmen die Bevölkerung ernst», konterte Stadtammann Mosimann. Es seien nur wenige Einwendungen nicht berücksichtigt worden.

Daniel Mosimann. Severin Bigler

Jemand anderes stellte fest, im Westen habe es immer mehr Verkehr. «Die BNO und das Verkehrskonzept gehören doch zusammen!», meinte er. Mosimann entgegnete, dass der kommunale Plan Verkehr, der mit Staufen und Niederlenz erstellt wurde, natürlich Einfluss auf die BNO habe. Man versuche, wo immer möglich, Siedlung und Verkehr aufeinander abzustimmen. Aber: «An einigen Orten gelingt es einem besser, an anderen schlechter.»

Und nun? Nun dauert's weiter. Bürgerinnen und Bürger haben zwischen der Verabschiedung durch den Stadt-, später den Einwohner- und schliesslich noch den Regierungsrat noch mehrere Möglichkeiten, Einwendungen zu erheben.