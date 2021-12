Die letzte Sitzung des Einwohnerrats Lenzburg 2021 war emotional

Lenzburg Eine emotionale Einwohnerratssitzung Das letzte Mal in diesem Jahr tagte der Einwohnerrat von Lenzburg. Eva Wanner, Valérie Jost 05.12.2021, 10.22 Uhr

Die Sachgeschäfte wurden einstimmig durchgewunken. Emotional wurde es, als mehrere Person aus ihren Ämtern verabschiedet wurden. Bild: Valérie Jost

Es wurde gelacht, geklatscht und geweint: Die letzte Einwohnerratssitzung in Lenzburg war witz- und anekdotenreich. Der Grund dafür war, dass am Freitagnachmittag nebst der Politik auch viel Persönliches anstand. 13 Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen, zwei Stadträte und eine Stadträtin sowie Einwohnerratspräsident Sven Ammann sowie Vize Beatrice Taubert-Baldinger wurden aus ihren Ämtern verabschiedet.

Die eine oder andere Emotion dürften auch die 150 000 Franken Zusatzkredit für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ausgelöst haben. Statt dass die BNO nun endlich verabschiedet werden konnte, muss mehr Geld ausgegeben werden, als ursprünglich geplant war. Man habe dem Stadtrat die Frage gestellt, ob nicht das Planungsbüro gewechselt werden muss, sagte Beat Hiller von der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK). Allerdings würde dies wohl teuer werden und das Büro mache seine Arbeit gut.

Fürsprechende Voten kamen auch aus dem restlichen Einwohnerrat. «Je mehr Aufwand wir jetzt betreiben, desto eher kommt die BNO dann durch», sagte etwa SP-Einwohnerrat Thomas ­Schaer. SVP-Einwohnerrätin Corin Ballhaus doppelte nach: «Wir sind zwar am Ende des Kredits, aber noch nicht am Ende der Arbeit.» Der Einwohnerrat stimmte dem Zusatzkredit einstimmig zu.

Dasselbe galt für alle anderen Sachgeschäfte. Daniel Frey von der GPFK sagte, er hätte das folgende Geschäft auch vorsingen können, liess es dann aber coronabedingt. Es ging um das Musikschulreglement. Er sprach stattdessen darüber und unterstützte das Geschäft seitens der GPFK.

Im Reglement ging es vor allem darum, dass nebst den Schulkindern aus Othmarsingen nun auch jene aus Ammerswil in Lenzburg die Musikschule besuchen dürfen. Und, dass auch Erwachsene die Musikschule (zum Volltarif) besuchen dürfen. «Wenn sie an derselben Schule auch erwachsene Personen unterrichten, können Musiklehrer und Musiklehrerinnen so auch ihr Pensum erhöhen», sagte SP-Einwohnerrätin Annette Sikyr.