Lenzburg bringt ukrainische Geflüchtete in ehemaligem Hotel unter

Lenzburg Stadt Lenzburg mietet das ehemalige Hotel Lenzburg für ukrainische Geflüchtete Die Stadt mietet das leerstehende Hotel voraussichtlich für ein Jahr, um rund 60 Geflüchtete unterzubringen. Dafür wird noch eine Betreuungsperson gesucht. Das Angebot ist eine Reaktion auf die grosse Solidarität mit der Ukraine. Valérie Jost Jetzt kommentieren 30.03.2022, 17.00 Uhr

Das leerstehende Hotel Lenzburg wird zur Unterkunft für Geflüchtete umfunktioniert. Natasha Hähni

«Es stehen aktuell keine stadteigenen Liegenschaften zur Verfügung, um aus der Ukraine geflüchtete Personen unterzubringen», sagte Stadtammann Daniel Mosimann an der letzten Einwohnerratssitzung. Diese seien alle besetzt oder vermietet. Stattdessen übernahm die Stadt die Koordination und richtete für hilfswillige Lenzburgerinnen und Lenzburger eine Hotline sowie zwei Onlineformulare ein, mit denen sie Hilfe oder Wohnraum anbieten können.

Nun hat die Stadt eine andere Möglichkeit gefunden, um Geflüchtete unterzubringen: Gemäss einer Mitteilung mietet sie voraussichtlich für ein Jahr das ehemalige Hotel Lenzburg mit 21 Zimmern, das letztes Jahr aufgrund der Pandemie geschlossen wurde. «Wir finden es wichtig, dass Lenzburg – in engem Kontakt mit dem Kanton – diese Möglichkeit bieten kann», wird die zuständige Stadträtin Beatrice Taubert zitiert, «und freuen uns, dass wir mit diesem Angebot Hilfesuchende sofort unterstützen können.»

Bis Anfang Mai soll das Hotel neu möbliert sein

Das Hotel an der Aavorstadt verfüge über «zahlreiche Zimmer sowie wertvolle Gemeinschaftsräume, die miteinander geteilt werden können», so die Mitteilung weiter. Rund 60 Personen aus der Ukraine sollen hier Zuflucht finden. Das sind etwa so viele, wie momentan im Aargau pro Tag ankommen. «Geplant ist, Anfang Mai die ersten Personen empfangen zu können», sagt Beatrice Taubert auf Anfrage.

Beatrice Taubert, Lenzburger Stadträtin, spürt eine grosse Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine. Fabio Baranzini

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Gemäss Taubert wurde das Hotel bei der Schliessung leergeräumt und ist seither unmöbliert. «Wir arbeiten für die Möblierung mit dem Kanton zusammen, wo ebenfalls noch Bestände vorhanden sind.» Auch auf Sachspenden aus der Bevölkerung, die via Onlineformular «zahlreich» gemeldet worden seien, werde zurückgegriffen. «Wir erstellen gerade eine Liste, was wir noch alles brauchen, von Betten bis zu Tripp-Trapps für Kinder.» Ausserdem mache die Grundeigentümerin (gemäss Grundbuch gehört die Liegenschaft grösstenteils der HoLenz Immobilien AG) das Gebäude auf eigene Rechnung wieder funktionstüchtig, etwa was die Sanitäranlagen und die Stromversorgung angehe.

Es wird noch eine Betreuungsperson gesucht

Zusätzlich sucht die Stadt nach einer Fachperson, welche sich vor Ort um die Bedürfnisse der Geflüchteten sowie um die Organisation der Unterkunft kümmert. Die Person sollte «idealerweise Ukrainisch oder Russisch sprechen», so Taubert. Ob diese auch im Hotel untergebracht oder täglich von zu Hause pendeln werde, werde noch in persönlicher Absprache definiert. Bezahlt werde die Person durch die Betreuungs- und Wohnpauschale, die der Kanton der Stadt für die Geflüchteten entrichtet.

Die Stadt arbeitet mit lokalen Verbänden, den Schulen und Organisationen zusammen, «um den Hilfesuchenden ein bestmögliches Angebot zu bieten». Dazu gehört der Unterricht der Kinder, die zuerst Deutsch lernen sollen: «Entweder bei einem Kurs im Hotel selbst oder dann in der Schule», so Taubert. Je nach Anzahl werden eine oder zwei separate Klassen gebildet. Wie und wann die Kinder dann in die regulären Klassen integriert werden, werde zurzeit geprüft.

Die grosse Solidarität der Schweizer Bevölkerung mit der ukrainischen sei spürbar, so Taubert. Zudem habe der Kantonale Sozialdienst die Gemeinden aufgerufen, zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, um den Kanton zu unterstützen. «Dies haben wir als Stadt so aufgenommen und tragen mit dem Hotel Lenzburg deshalb unseren Teil bei», so Taubert. Bei den Geflüchteten, die im Hotel Lenzburg untergebracht werden, handle es sich also «nicht um der Stadt Lenzburg zugewiesene Geflüchtete, sondern um ergänzende Unterbringungsmöglichkeiten für den Kanton».

