Lenzburg Drei Parkplätze weniger vor der Altstadt – auf Wunsch des Gewerbes Zu eng – vor allem, wenn auch noch Waren angeliefert werden. Die drei Parkplätze bei der Einmündung vom Lenzburger Kronenplatz in die Leuengasse sollen deshalb verschwinden. Eva Wanner 08.12.2022, 05.00 Uhr

Die drei kostenpflichtigen Parkplätze, inklusive jener für gehbehinderte Menschen, bei der Einmündung vom Kronenplatz in die Leuengasse sollen aufgehoben werden. Bild: Eva Wanner

Praktisch ist es schon, so nah an der Rathausgasse zu parkieren, wie es nur geht. Aber eben auch sehr eng, nicht ganz ungefährlich wegen des Verkehrs rundherum und vor allem ist es nicht ganz einfach, das Auto wieder hinauszumanövrieren. Besonders, wenn man den vordersten der drei Parkplätze bei der Einmündung vom Kronenplatz in die Leuengasse erwischt hat.