Lenzburg Dieser Lenzburger Künstler stellte Gewächshäuser im Autobahntunnel auf «Mir ging es dabei darum, etwas an einem Ort zu platzieren, wo es eigentlich nicht hingehört», sagt Khalil Berro (17). Später will er hauptberuflich als Künstler arbeiten. Er hofft, dass er noch dieses Jahr eine Ausstellung in Seoul durchführen kann. Anja Suter 01.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Khalil Berro in seinem Atelier in Lenzburg auf dem Wisa-Gloria-Areal. Chris Iseli

Mit der Kunst kam Khalil Berro schon früh in Berührung. «Es hat mich schon immer sehr interessiert, ich habe bereits als Kind fotografiert», erzählt er. Im Alter von zehn Jahren fing der Lenzburger an zu malen. An sein erstes Bild erinnert er sich noch gut. «Ich habe mich von einem Kunstwerk von Jean-Michel Basquiat inspirieren lassen.»

Damals malte Berro noch mit Wasserfarben auf eine kleine Leinwand von 15 auf 15 Zentimeter. «Die Farben waren am nächsten Morgen wegen der Wasserfarbe total verblasst, ich kannte mich damals noch gar nicht mit Farben aus», sagt Berro und lacht.

Über die Jahre lernte Berro viel. «Ich habe mehr Leinwände gekauft und günstige Farben. Ich habe viel ausprobiert und gemacht, was mir jeweils gerade gefallen hat», erzählt er. Berros Eltern unterstützten die Leidenschaft ihres Sohnes. «Sie haben praktisch jede Woche mit mir neue günstige Leinwände gekauft.»



Die Kunst-Karriere hat vor einem Jahr Fahrt aufgenommen

Früher malte Berro im ehemaligen Atelier seiner Mutter auf dem Wisa-Gloria-Areal. «Sie hat da früher Seifen gesiedet.» Nach einem Zwischenstopp auf dem heimischen Estrich der Eltern zog der junge Mann vor einem Jahr in ein eigenes Atelier auf dem Wisa-Gloria-Areal.

Aus den kleinen Leinwänden wurden solche, die teilweise über zwei Meter gross sind. Auf dem Tisch verteilt liegen verschiedenste Farben. Auch heute probiert der 17-Jährige noch gerne aus.

«Ich breche gerne aus meiner Komfortzone aus.»

Seine Kunst-Karriere hat vor einem Jahr an Fahrt aufgenommen. Am vergangenen Wochenende installierte er beim neuen A1-Zubringer-Tunnel ein Kunstwerk für einige Stunden. Er füllte dafür Gewächshäuser mit Rauch und beleuchtete sie.

Die Gewächshäuser, die Khalil Berro mit Rauch füllte. Youtube / Khalil Berro

«Mir ging es dabei darum, etwas an einem Ort zu platzieren, wo es eigentlich nicht hingehört», erklärt er. Eine feste Interpretation wolle er auch nicht vorgeben: «Ich möchte dem Beobachter dafür möglichst viel Raum lassen.»



Eine Ausstellung in Seoul ist in Planung

Berros zweites aktuelles Projekt heisst «Solar Sail». Dafür arbeitet der Künstler mit Rettungsdecken, die er in der Natur installiert. Zusammen mit seinem Team legt er dabei Flächen von 500 bis 1500 Quadratmetern.

«Die Rettungsdecken symbolisieren, wie wir Menschen mit der Natur zusammenleben und unsere Bauten sich in der Natur zurechtfinden.»

Wo und wann er «Solar Sail» jeweils installiert, gibt der Künstler vorab nicht bekannt. «Es soll eine Überraschung sein für die, die daran vorbeikommen.»

Berro macht derzeit eine Ausbildung zum Interactive Media Designer bei der ETH in Zürich. Hauptberuflich möchte er sich später jedoch der Kunst widmen. In diesem Jahr wären einige Ausstellungen angestanden, «doch wegen der Coronapandemie wurden viele abgesagt», sagt Berro.

Er hoffe derzeit noch, dass er im Winter eine Ausstellung in Seoul durchführen könne. «Und auch sonst stehen in nächster Zeit noch einige Treffen mit Galeristen an», erklärt er. Auch wenn er nicht alles so realisieren kann, wie geplant, sieht Berro das Positive: «Ich habe so mehr Zeit, mich zu entwickeln und neue Kontakte zu knüpfen.»