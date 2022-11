Lenzburg Die Witterung hat Spuren hinterlassen: Das altehrwürdige Rathaus braucht eine Auffrischung Der Lenzburger Einwohnerrat entscheidet über einen Kredit von 1,55 Millionen Franken für die Dach und Fassadensanierung des Rathauses. Der Baustart ist nach dem Jugendfest im Juli 2023 geplant. Michael Hunziker 16.11.2022, 05.00 Uhr

Zur Gebäudehülle zählen auch die Zifferblätter und Zeiger der Rathausuhr, die erneuert werden. cis

Die Witterung hat sichtbare Spuren hinterlassen an der Fassade des Lenzburger Rathauses. Auch das Dach ist an verschiedenen Stellen beschädigt. Für die Sanierung steht ein Kredit von 1,55 Mio. Franken zur Diskussion an der kommenden Sitzung des Einwohnerrats am 1. Dezember.