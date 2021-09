Lenzburg Die wichtigsten Faktoren bleiben unverändert: Ob die Ortsbürger so Ja sagen zur Kanti? Der Lenzburger Stadtrat hält am Preis von 31 Millionen Franken für das Zeughaus-Areal fest. Er will das Land dem Kanton im Baurecht überlassen, um eine Kantonsschule darauf zu bauen. Fraglich bleibt, was die Ortsbürger als Landbesitzer dazu meinen. Florian Wicki 22.09.2021, 19.59 Uhr

Auf diesem Areal soll die neue Kantonsschule Lenzburg gebaut werden, wenn es nach dem Stadtrat geht. Michael Küng

Der Lenzburger Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung erneut, das Zeughaus-Areal dem Kanton Aargau als neuen Mittelschulstandort zur Verfügung zu stellen. Im Baurecht, auf der Basis eines Landpreises von 30,7 Millionen Franken. Ein Betrag, welcher der Mehrheit der Ortsbürger im letzten Dezember deutlich zu tief war. Moniert wurde, das sei ein Sponsoring der Schule auf dem Buckel der Ortsbürger. Über den Antrag des Lenzburger Stadtrats dürfte man sich auch beim Kanton kaum richtig freuen, zieht dieser doch eigentlich Kauf gegenüber Mieten vor.

Dafür dürfte man sich zum Beispiel in Aarau ins Fäustchen lachen: Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sagte vor ein paar Tagen gegenüber den «Aarauer Nachrichten», ihm sei es wichtig, «dass es keinen Zusatzstandort im Berner Aargau gibt». Damit spricht sich Hilfiker deutlich gegen die potenziellen Standorte Lenzburg und Brugg aus.

Gleichzeitig möchte er natürlich den Aarauer Standort (übrigens auch im Berner Aargau) sichern, der Bericht des Kantons sei in dieser Hinsicht lückenhaft gewesen, weil er behauptete, dass die Aarauer Kantonsschulen keine Ausbaumöglichkeiten hätten. Hilfiker: «Mit unserem Angebot, das Zelgli-Schulhaus mit dem Standort Telli abzutauschen, sind diese Ausbaumöglichkeiten sichergestellt.» Und: «Für uns ist es wichtig, den Kantonsschulstandort Aarau zu sichern, sowohl die Alte wie auch die Neue Kanti.»

Derselbe alte Antrag in einem neuen Kleid

Der Lenzburger Stadtrat spielt mit seinem Entscheid Aarau in die Karten: Denn damit trägt er der ganzen Debatte, die Ende letzten Jahres im Kreis der Ortsbürger entbrannt ist, keinerlei Rechnung. Schliesslich hat er ihnen bereits am 7. Dezember 2020 vorgeschlagen, das Areal dem Kanton entweder zu verkaufen oder im Baurecht zur Verfügung zu stellen – mit dem Resultat, dass der Antrag mit 66 zu 55 Stimmen an den Stadtrat zurückging.

Nun lässt der Stadtrat in einer Mitteilung verlauten, «gestützt auf die darauffolgenden Arbeiten und den Austausch mit dem Beirat der Ortsbürgergemeinde sowie der Finanzkommission» unterbreite er der Ortsbürgergemeindeversammlung die überarbeitete Vorlage. Mit unveränderten Konditionen, also einer Dauer von 75 Jahren mit Verlängerungsoption und jährlichem Baurechtszins von 320'000 Franken, welcher sich auf einen Basis-Landpreis von rund 31 Millionen Franken stützt. Einzige Neuerung: «Einen Verkauf des Areals beantragt der Stadtrat der Gemeindeversammlung nicht mehr.»

800 Franken pro Quadratmeter «geschenkt» – auf Kosten der Ortsbürger

Ob das reicht? Der Stadtrat unterlag letzten Dezember, weil die Mehrheit der abstimmenden Ortsbürger glaubte, er wolle ihr Tafelsilber verscherbeln. Konkret schürte Unmut, dass das gleich neben dem Zeughaus-Areal gelegene Artoz-Areal – mutmasslich – für 2300 Franken pro Quadratmeter verkauft wurde, während der Stadtrat beim Zeughaus-Areal mit 1500 Franken rechnet. Mit einem solchen Preis wäre das Zeughaus-Areal also mit 45 Millionen Franken rund 15 Millionen mehr wert, so die Annahme. Und die wolle der Stadtrat nun dem Kanton «schenken», um eine Kantonsschule zu erhalten, und die Ortsbürger sollen die Rechnung dafür bezahlen.

Stadtrat steht zwischen zwei starken Fronten. Am Informationsanlass mit anschliessendem Podium, welchen der Stadtrat Mitte Juni nach der Ortsbürgerversammlung organisierte, zeigte sich das politische Seilziehen, in welchem sich der Stadtrat befindet. Auf der einen Seite die Interessensgemeinschaft (IG) Kanti Lenzburg, die stark mobilisiert und inzwischen auf stattliche Unterstützung aus der Bevölkerung bauen kann. Und auf der anderen Seite prominente Vertreter der Ortsbürger, die sich entweder gegen eine Kantonsschule per se aussprechen oder einfach nicht auf der Rechnung sitzen bleiben wollen. Letztere haben im letzten Dezember obsiegt.

Kanti hilft Standortattraktivität und Stadtentwicklung

Wem der Stadtrat den Vorzug gibt, liest man auch in der Mitteilung rund um den neuen Antrag. Er strebe einen Mittelschulstandort Lenzburg an, schliesslich lohne sich das Unterfangen «aus finanziellen Gründen für die Ortsbürgergemeinde sowie aufgrund der Standortattraktivität (Bildungspolitik) und der Stadtentwicklung (Attraktivitätssteigerung der Quartiere westlich des Bahnhofs)».

Bis zur Abstimmung an der ausserordentlichen Ortsbürgerversammlung vom 25. Oktober soll noch viel Meinungsbildung passieren, geht es nach dem Stadtrat. Am Podium verkündete er, die Argumente der verschiedenen Seiten als Videobotschaften auf der Website der Stadt veröffentlichen zu wollen, damit sich alle umfassend informieren können. Weiter findet am 27. September eine Informationsveranstaltung statt.

Immerhin: Falls die Ortsbürger dem Stadtrat Ende Oktober eine Abfuhr erteilen, brächte das die Arbeiten an der Revision der Bau- und Nutzungsordnung weiter: Bislang wurde die Fläche zwischen der Industrie- und der Zeughausstrasse – also das Artoz- und das Zeughaus-Areal – aus der Revision ausgeklammert. Vielleicht würde es knapp noch reichen, die Fläche in die ordentliche Revision einzugliedern, ansonsten könnte man bereits mit der nächsten Teilrevision beginnen.