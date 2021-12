Lenzburg Die SWL Energie AG nimmt nicht an «Wasser 2035» teil: «Wir können nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen» 19 Gemeinden und der Regionale Wasserverband Mutschellen werden voraussichtlich am Projekt «Wasser 2035» teilnehmen. Die SWL Energie AG nicht. Geschäftsführer Markus Blättler erklärt die Gründe für die Absage. Anja Suter 14.12.2021, 05.00 Uhr

Markus Blättler, Geschäftsführer der SWL Energie AG, zweifelt keineswegs am Projekt «Wasser 2035». Claudio Thoma

«Wasser 2035» heisst das Grossprojekt, das die Wasserversorgung in der Region Reusstal und Bünztal langfristig sichern soll. Wegen der steigenden Bevölkerungsanzahl und des hohen Wasserbedarfs ist das Wasser in Teilen der Region mittelfristig knapp. Das Projekt «Wasser 2035», welches durch die IB Wohlen AG initiiert wurde, sieht vor, die bestehende Wassertransportleitung durch das Bünztal mit einer neuen Leitung durch das Reusstal zu einem «Wasserring» zu ergänzen. Für den Betrieb des Systems ist geplant, dass die teilnehmenden Wasserversorgungen eine Interkommunale Anstalt (IKA) gründen. Diese funktioniert ähnlich wie ein Gemeindeverband.

SWL Energie AG liegt an der Randregion

In den Gemeinden wurde an den Sommer- und Wintergemeindeversammlungen über das Projekt entschieden. «Bis Dezember 2021 haben 19 Gemeinden sowie der Regionale Wasserverband Mutschellen der Teilnahme an der geplanten ‹Interkommunalen Anstalt (IKA) Wasser 2035› zugestimmt», heisst es auf der Website von «Wasser 2035».

Ursprünglich am Projekt beteiligt war auch die SWL Energie AG. Nun entschied sich die Firma aber gegen eine Teilnahme, wie Geschäftsführer Markus Blättler bestätigt: «Wir haben es uns gut überlegt. Wir wären beim Projekt ‹Wasser 2035› aber sowieso eher eine Randregion. Das Projekt konzentriert sich vor allem auf das Bünz- und Reusstal.»

Höhere Versorgungssicherheit wäre teuer

Zudem ist bei der SWL das Thema Wasserknappheit auch weniger akut: «Wir sind der Meinung, dass wir eine relativ gute Versorgungssicherheit haben. Die höhere Versorgungssicherheit, die wir nicht unbedingt benötigen, würde uns relativ viel kosten», sagt Blättler. Ganz abgeschrieben habe man «Wasser 2035» ausserdem noch nicht: «Wenn bei dem Projekt nochmals über die Bücher gegangen wird, bezüglich der Berechnung für Beiträge und Sicherheiten, die geleistet werden müssen, könnten wir einen Beitritt in Betracht ziehen. Aber mit dem aktuellen Preismodell nicht.» In der Region gebe es aber derzeit noch einige andere interessante Projekte bis rauf ins Seetal. «Wir können nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen», sagt der Geschäftsführer. An «Wasser 2035» zweifelt er jedoch nicht: «Das Projekt ist gut, da gibt es nichts zu diskutieren», betont er.