Lenzburg Die SP will dem «Ammann» an den Kragen: Künftig soll es Präsidentin und Präsident heissen Stadtpräsidentin und Vizepräsident soll es künftig heissen, wenn es nach der Lenzburger SP-Fraktion geht. Eva Wanner 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die SP-Fraktion fordert in einem Postulat, den Begriff «Ammann» zu Gunsten von Begriffen abzuschaffen, die für alle Geschlechter passen. Eva Wanner

«Lenzburg soll als innovative Stadt eine Sprache verwenden, welche allen Geschlechtern gerecht wird.» Das fordert Julia Mosimann namens der Lenzburger SP-Einwohnerratsfraktion in einem Postulat. Konkret geht es darum, den «Gemeindeammann» in «Stadtpräsident» und «Stadtpräsidentin» umzubenennen.

Die jetzigen Bezeichnungen seien in der Gemeindeordnung von 1978 festgehalten, heisst es im Postulat weiter. Da der Stadtrat sowieso eine Revision des Papiers prüfe, «bietet sich die Möglichkeit an, die Ämter in Lenzburg zeitgemäss umzubenennen, ohne deren Funktion neu zu definieren». Und weiter: «In anderen Städten, wie zum Beispiel in Aarau, werden die Begriffe Stadtpräsident sowie Stadtpräsidentin und Vizepräsident sowie Vizepräsidentin schon seit Jahren verwendet und sind in der Gemeindeordnung verankert.» Auch der Grosse Rat habe sich mit der Thematik schon beschäftigt.

Für das Wort «Ammann» existiere keine weibliche Form, es fehle aktuell also bei der Besetzung der entsprechenden Ämter mit Frauen am passenden Begriff. Ein Ausdruck wie «Frau Stadtamman» indes sei ein Widerspruch in sich. Es werde, so heisst es weiter, eine Bezeichnung angestrebt, welche für alle Geschlechter passe.