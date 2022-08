Darum kritisiert Michael Hunziker die Pflegebranche

Lenzburg «Die Probleme in der Pflege wurden lange verschlafen»: Michael Hunziker spart nicht mit Kritik an der Branche Unerreichbare Qualitätsstandards, zu tiefe Löhne, steigende Strompreise und fehlende Selbstkritik. Deswegen findet Michael Hunziker, Leiter des Alterszentrums Obere Mühle Lenzburg, dass es in seiner Branche «krankt». Valérie Jost Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Michael Hunziker im Büro des Lenzburger Alterszentrums Obere Mühle, wo er seit 15 Jahren arbeitet. Valérie Jost

Michael Hunziker ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge beim Namen nennt. In seinem Editorial der aktuellen «Mülizytig» schiesst er erneut scharf – gegen Bund, Kanton, Krankenkassen, Verbände. Die AZ hat nachgefragt.

Herr Hunziker, in der aktuellen «Mülizytig» kritisieren Sie die Situation in der Pflege scharf. Warum?

Weil es in unserer Branche krankt. Und zwar seit Jahren. Kanton, Krankenkassen und Verbände vermitteln der Bevölkerung das Bild, dass die Qualität in unserer Langzeitpflege unglaublich hochstehend sei. Die Standards, an denen wir uns orientieren müssen, sind aber mit unseren finanziellen Rahmenbedingungen immer schwieriger zu erfüllen. Zudem wächst der Aufwand für das Controlling. Je besser wir unsere Mitarbeitenden digital ausbilden, desto mehr Administration wird ihnen aufgebürdet.

Sind Sie also dafür, die Standards zu senken?

Nein. Stattdessen müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, ob uns die Pflege betagter Menschen wirklich am Herzen liegt und uns auch etwas wert ist. Oder ob wir in Zukunft einfach nur klatschen wollen, wenn jemand den 80. Geburtstag feiert.

Das klingt ja relativ zynisch.

Mir ist bewusst, dass wir in der Schweiz auf hohem Niveau jammern. Frankreich oder Deutschland etwa sind bezüglich Pflege Orte des Elends und in Italien besteht gar nichts, was diese Bezeichnung verdient hätte. Aber ich arbeite nun seit 38 Jahren in der Langzeitpflege und schon damals gab es auch in der Schweiz Probleme, vor denen wir gewarnt haben. Die wurden aber einfach verschlafen.

Haben Sie ein Beispiel?

Nehmen wir die Dürre auf dem Arbeitsmarkt beim Pflegepersonal. Heute bestreitet niemand mehr, dass ein gratis Pausenapfel nicht reicht, um die Leute im Beruf zu behalten, dass das Personal im Vergleich zu seiner Leistung unterbezahlt ist und mehr Lohn erhalten sollte oder dass für Eltern gute Arbeitsbedingungen geschafft werden müssen. Aber niemand will die entsprechenden Mittel auch in die Hand nehmen.

Wie machen Sie das denn im Alterszentrum Obere Mühle?

Wir versuchen unser Bestes, aber auch uns steht das Wasser bis zum Hals. Ich habe immerhin das Privileg, mit dem Verwaltungsrat nicht über Notwendiges diskutieren zu müssen. Aber momentan machen wir das Budget fürs nächste Jahr und ich stehe etwa wegen des teureren Stroms vor existenziellen Fragen: Wo kann ich wie viel Geld investieren, um die hohe Qualität unserer Dienstleistungen nicht zu gefährden?

Mit den steigenden Energiepreisen haben aber momentan alle zu kämpfen.

Ja, aber gerade Lenzburg ist vergleichsweise extrem abhängig vom Gas. Trotzdem wurde ich am Telefon ausgelacht, als ich nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine nach den Auswirkungen auf die Stromkosten gefragt habe. Man dachte, das sei in ein paar Wochen vorbei.

Es gibt also gar keine Möglichkeiten mehr zu sparen?

Ich frage mich: wo? Wir sind nicht die Hero, die einfach 100 Kilo Ravioli mehr pro Stunde produzieren kann, indem sie schnellere Maschinen oder mehr Schmieröl einsetzt. Die Dienstleistungen in der Pflege werden immer noch von Menschen erbracht, von ihren Beinen und ihren Köpfen. Und das Personal macht über 70 Prozent der Kosten aus.

Was kann man denn sonst tun?

Die Tarifpartner müssen endlich die Institutionen ernst nehmen. Auch die Krankenkassen müssen Verantwortung für die Arbeitsbedingungen übernehmen und diese kontrollieren, statt nur auf den Preis zu schauen. Und der Gesellschaft muss bewusst werden, dass Qualität einfach kostet. Aber wir können auch nicht immer allen anderen die Schuld geben. Wir müssen aus unserem Elfenbeinturm kommen und uns in Selbstkritik üben.

Inwiefern?

Ein Beispiel: Die Vaka (Gesundheitsverband Aargau) hat vor einigen Jahren auf den immer wieder geäusserten Wunsch aus der Heimbranche einen Lohnvergleich gemacht. Daran beteiligte sich dann aber nicht einmal die Hälfte der Institutionen, die vorher so geklagt hatten. Das ist einfach beschämend und erweckt den Eindruck, als wolle man es gar nicht so genau wissen. Immerhin war es dann letztes Jahr ein bisschen besser, es geht also in die richtige Richtung.

