Lenzburg erhält ein Zentrum für Endometriose

Lenzburg «Die Krankheit kann Leben zerstören»: Beim Bahnhof entsteht ein Endometriose-Zentrum Die Ärztin Regula Grabherr hat sich auf die Krankheit Endometriose spezialisiert. Im Quartier «Im Lenz» eröffnet sie noch dieses Jahr ein Kompetenzzentrum mit Fachpersonen von Gynäkologie bis Homöopathie. Valérie Jost Jetzt kommentieren 25.07.2022, 16.00 Uhr

Die Schafisheimer Ärztin Regula Grabherr eröffnet im November ein Endometriose-Zentrum in Lenzburg. Alex Spichale

«Viele von Endometriose Betroffene werden nicht ernst genommen, etwa in der Schule oder im Beruf», sagt Regula Grabherr. «Das ist ein Problem, denn die Schmerzen können vor allem während der Menstruation so stark sein, dass man trotz der Medikamente den Alltag nicht mehr bewältigen kann.»

Regula Grabherr ist Ärztin und hat sich im Laufe ihrer Karriere auf die Krankheit (siehe Box) spezialisiert. Sie hat sowohl am Kantonsspital Aarau als auch am Kantonsspital Baden das Endometriosezentrum aufgebaut. Nun macht sie sich mit einem Kompetenzzentrum für die Krankheit in Lenzburg selbstständig. Eröffnen soll es im Herbst dieses Jahres, geplant ist laut Grabherr aktuell der 1. November. Interessierte Frauen können sich online bereits vorab registrieren.

Schematische Darstellung von Endometriose. zvg

Was ist Endometriose? Laut Regula Grabherr betrifft Endometriose ungefähr jede zehnte Frau, jedoch haben nicht alle Symptome. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei welcher man Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ähnlich ist, ausserhalb der Gebärmutterhöhle findet. Die genaue Ursache für Endometriose ist unklar. Bei 90 Prozent aller menstruierenden Personen fliesst das Menstruationsblut nicht nur vaginal ab. Ein Teil fliesst über die Eileiter in die Bauchhöhle. Während die meisten diese Gebärmutterschleimhautzellen abbauen, ist dieser Vorgang bei Personen mit Endometriose gestört. Das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut wächst an einem neuen Ort an und wächst an einem neuen Ort an und kann mit jedem Monatszy­klus wachsen und bluten. Dies führt zu lokalen Entzündungsreaktionen, die Schmerzen verursachen, und Verwachsungen. (mek/vaj)

Krankheit wird als «Chamäleon» bezeichnet

Ihre Vision für das Zentrum ist ein multidisziplinäres Team aus Schul- und auch Komplementärmedizin: etwa Gynäkologie und Geburtshilfe, auf Schmerzen spezialisierte Anästhesie, Psychologie und Psychiatrie, Beckenbodenphysiotherapie, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Homöopathie, Fussreflexzonenmassage, Osteopathie, Kinesiologie, Ernährungsberatung und auf Endometriose spezialisierte Krankenpflegefachpersonen. Grabherr erklärt: «Das Krankheitsbild der Endometriose ist so komplex und unterschiedlich, dass sie oft als Chamäleon bezeichnet wird. Deshalb ist es mir wichtig, für jede Patientin individuelle Lösungen zu suchen und dabei auf verschiedene Methoden zurückzugreifen.»

Dadurch werde es auch für die Involvierten möglich, voneinander zu lernen: «Dass wir alle auf so nahem Raum zusammenarbeiten, erleichtert den Austausch enorm.» Die Aus- und Weiterbildung sei ihr ein grosses Anliegen.

Das Thema Madagaskar zieht sich durch die Einrichtung

Auch im Namen des Zentrums spiegelt sich Grabherrs Vision: «Tana» soll es heissen, das madagassische Wort für «Chamäleon». «Der Name zeigt auch, dass uns die Individualität in der Behandlung sehr wichtig ist», so Grabherr. «Je nach Lebenssituation, sei dies etwa in Bezug auf Alter, Kinderwunsch oder Ausbildung und Beruf, und je nach Ansprechen auf eine Behandlung, sind andere Methoden passend. Sei dies dann eine Operation oder Schmerzlinderung etwa durch TCM.» Persönliche Gespräche und genug Zeit dafür seien deshalb unerlässlich.

Dieser Kontakt ist einer der Aspekte, die Grabherr an ihrer Spezialisierung gefallen. «Ich liebe aber auch das Arbeiten mit den Händen beim Operieren. Endometriose-OPs gehören zu den schwierigsten gynäkologischen Operationen. Und die Verbindung mit der direkten Betreuung ist das, was mich reizt.» Das Zentrum sei für sie deshalb schon lange ein Traum und auch eine Herzensangelegenheit, «denn die Krankheit kann Leben zerstören. Einige Frauen müssen wegen der Schmerzen ihre Lehre abbrechen oder verlieren ihren Job». Wenn diese Frauen dank der Behandlung an Lebensqualität gewinnen, zurück auf ihren beruflichen Weg finden oder sich gar ihren Kinderwunsch erfüllen können, sei dies «eine grosse Belohnung» für sie, so Grabherr.

Eröffnen wird das Zentrum, das auch reguläre gynäkologische und Schwangerschaftskontrollen anbieten wird, direkt am Bahnhof Lenzburg: Am Dammweg 19 im Neubauquartier «Im Lenz». «Die Lage ist dank der guten ÖV-Anbindung perfekt», sagt Grabherr, die schon über zehn Jahre in Schafisheim wohnt. Momentan werden die 630 Quadratmeter grossen Räumlichkeiten nach ihren Bedürfnissen für das Zentrum ausgebaut. Das Thema Madagaskar zieht sich Grabherr zufolge auch durch die Einrichtung, die Farben und Bilder.

Spezialisierte Zentren boomen Lenzburg und die Region haben wie viele Orte zwar ein Hausarzt-Problem. Die Stadt mausert sich aber mehr und mehr zum Hotspot für medizinische Spezialistinnen und Spezialisten. Vieles besteht schon, noch dieses Jahr geht das Endometriose-Zentrum in Betrieb. Ebenfalls bereits eröffnet hat, ebenfalls am Dammweg, eine Augenklinik. Drei Ärzte, die alle als Oberärzte am Kantonsspital Aarau tätig gewesen sind, bieten dort unter anderem klassische Sehtests, Routinekontrollen aber auch vertiefte Abklärungen rund um das Auge an. Auch an der Gemeindegrenze zu Staufen entsteht ein Gesundheitszentrum, das «Zelgli Health». (ewa)

