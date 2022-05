Lenzburg Die ersten Geflüchteten kommen diese Woche im Hotel Lenzburg an Das ehemalige Hotel wurde für rund 60 aus der Ukraine geflüchtete Menschen hergerichtet. Nun startet die Zuweisung des Kantons. Valérie Jost Jetzt kommentieren 30.05.2022, 13.57 Uhr

Im Speisesaal hängt bereits ein Willkommensgruss: die ukrainische Flagge mit solidaritätsbekundenden Händen. Bild: Sandra Ardizzone

«Das Hotel Lenzburg war für uns ein Glücksfall», sagte SP-Stadträtin Beatrice Taubert am Medienanlass vom Montagmorgen. Das Hotel an der Aavorstadt schloss Anfang 2021 wegen der Pandemie und steht seither leer; nun mietet es die Stadt voraussichtlich für ein Jahr, um in den 21 Zimmern rund 60 ukrainische Geflüchtete unterzubringen. Zwischen zwei und sechs Personen sind pro Zimmer vorgesehen; neben Bett, Schrank und Pult gibt es jeweils ein Badezimmer. Im dritten Stock gibt es zudem eine Wohnung für acht Personen.

Trotz seiner Vergangenheit als Hotel sei noch viel Arbeit nötig gewesen, um das Gebäude wieder bewohnbar zu machen, so Taubert. «In der Küche fehlten alle Geräte, so auch ein Geschirrspüler.» Inzwischen ist der Raum wieder voll funktionsfähig, inklusive zwei Kühlschränken. Letztes Wochenende sei auch das Geschirr liebevoll von Freiwilligen eingeräumt worden.

Auch Mariana Tabarkevych, die selbst aus der Ukraine geflüchtet ist, half dabei mit. Sie spricht neben Ukrainisch auch Deutsch und hat in einem 80-Prozent-Pensum die Betreuungsstelle des Hotels übernommen, welche die Stadt ausgeschrieben hatte. Sie soll bei Übersetzungen und Sozialhilfegesuchen helfen und bei Konflikten vermitteln, damit das Hotel selbstverwaltet funktionieren kann. «Ich, meine beiden Kinder und meine Schwester wurden in der Schweiz sehr herzlich aufgenommen. Die Unterstützung ist unbeschreiblich», erzählte sie. Sie sind bei Freunden in Möriken-Wildegg privat untergebracht.

Fachbereichsleiter Sozialdienst Mark Jansen, Asylbetreuerin Mariana Tabarkevych und Stadträtin Beatrice Taubert in der Wohnung für acht Personen im obersten Stock. Bild: Sandra Ardizzone

Tabarkevych kommt aus Dolyna, einer Stadt in der Westukraine, und arbeitete unter anderem als Stellvertreterin des Bürgermeisters. Kurz nach Kriegsbeginn flüchtete sie in die Schweiz, wo sie bereits viele Freunde hatte. Ihr Mann dagegen darf die Ukraine nicht verlassen. Er brachte die Gruppe zur Grenze, ab der sie zu Fuss weitergingen: «Wir hatten nichts dabei ausser zwei Koffer, und die Kinder ihre Spielsachen.»

30 Zivildienstleistende standen im Einsatz

Für die Kinder, die im Hotel ankommen könnten, wurde auch ein Aufenthalts- und Spielraum im Erdgeschoss eingerichtet. Könnten, denn das ist noch unklar: «Wir erhalten vom Kanton jeweils eine Vorinformation und am nächsten Tag die Zuweisung mit genauen Informationen zu den Personen», sagte Mark Jansen, Fachbereichsleitung Sozialdienst der städtischen Abteilung Soziale Dienste. Bereits diese Woche werden die ersten Personen einziehen, so Jansen. Wann genau, sagt er bewusst nicht, um den Geflüchteten einen ruhigen Start zu ermöglichen. Weitere würden nach und nach folgen.

Die Zimmer sind zweckmässig eingerichtet. Bild: Sandra Ardizzone

Für den Einzug ist im Hotel nun aber alles fertig. Die Betten sind bezogen, die Waschmaschinen stehen bereit, ebenso Bobby-Car und Krabbeldecken für die Kinder. «Von unserer Wunschliste für Sachspenden konnten wir alles, wirklich alles abhaken», so Taubert. Gespendet wurden etwa Teppich und Fernseher im Aufenthaltszimmer, Geschirr und Bett- sowie Frotteewäsche. Die Tische im Speisesaal sowie die Schränke für die Zimmer stammen aus dem Hotel Pflug in Othmarsingen, das wegen einer Überbauung abgerissen wird.

Anderes, etwa die Stockbetten der Wohnung im obersten Geschoss, wurde neu gekauft. «Die Ikea-Lieferung kam am selben Tag an, an dem der Zivilschutz die Möbel im Pflug abholte», so Taubert. «Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Die 30 Männer haben sich sichtlich gefreut, etwas Sinnvolles machen zu können.» Ohne diese Unterstützung wäre der Innenausbau nicht möglich gewesen, so die Stadträtin.

