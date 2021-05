Lenzburg 12 Millionen Franken für Weiterbildungs-Akademie: Das sind die Pläne der Berufsschule Das Weiterbildungszentrum der Berufsschule Lenzburg soll ein zusätzliches Gebäude erhalten. Damit reagiere man auf steigende Teilnehmerzahlen und neue Bedürfnisse, beispielsweise im Bereich alternative Fahrzeugantriebe. Valérie Jost 31.05.2021, 20.04 Uhr

Rektor Tobias Widmer, Leiter des Weiterbildungszentrums Fabian Schaller und Innovationsmanager Daniel Bolliger (von links). Valérie Jost

Das Weiterbildungszentrum Lenzburg (WBZ) will ausbauen. Um «die Anforderungen einer zukunftsorientierten Weiterbildung erfüllen zu können», wie das WBZ schreibt, soll der Campus bei der Lenzburger Autobahnein- und ausfahrt bald um ein Gebäude reicher werden: Der Architekturwettbewerb für das neue «Gebäude E» wurde vor Kurzem gestartet und dauert bis zum 24. September.

Mehr Teilnehmende und neue Entwicklungen

Einerseits müsse wegen über die letzten Jahre steigenden Teilnehmendenzahlen (rund 1200 jährlich) schon heute mit dem Raumangebot im 2011 bezogenen Gebäude D jongliert werden, so WBZ-Leiter Fabian Schaller: «Teilweise mussten wir bereits ins Gebäude A der Berufsschule ausweichen, was wir eigentlich zu vermeiden versuchen.» Zudem rechne man bis 2024/25 landesweit mit 5000 bis 6000 mehr Schulabgängern als heute.

Andererseits verlangen aktuelle Entwicklungen, wie jene hin zu alternativen Energien, nach neuen Unterrichtsformen. Daniel Bolliger, der als WBZ-Innovationsmanager seit dem 1. Mai eine neu geschaffene Stelle innehat, sagt dazu:

Daniel Bolliger, WBZ-Innovationsmanager. Valérie Jost

«Wir müssen sowohl aktuelle als auch zukünftige Bedürfnisse abdecken. Und da ist die Industrie 4.0 ein grosses Thema»

Das neue Gebäude E soll deshalb neben zwei Etagen mit zehn bis zwölf Bildungsräumen für Unterricht und Seminare auch eine Etage beinhalten, die als multifunktionale Halle genutzt werden könne, wie Berufsschulrektor Tobias Widmer sagt. «Dieser Raum soll für mehrere Weiterbildungslehrgänge flexibel nutzbar und vor allem praxisorientiert sein.»

Vorstellbar seien etwa mobile Wände, um verschiedene Räume flexibel abzutrennen. Hier sollen auch Ausstellungen von Unternehmen möglich werden, für die bisher jeweils mühsam das Restaurant umfunktioniert werden muss.

Haus und Grünfläche werden der Bildung geopfert: Das neue Gebäude E wird bis zur Betonmauer (untere Mitte) reichen und parallel zum Gebäude D (rechts im Bild das Terrassengitter) verlaufen. Valérie Jost

Auch die Inhalte selbst sollen sich entwickeln: So werde ab Herbst ein Spezialisierungs-Lehrgang zu alternativen Fahrzeugantrieben starten, so Bolliger. Dazu gehören Brennstoffzellen, Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Fahrzeuge sowie Antriebe mit Erdgas. Dieser Unterricht, direkt am Material, soll dereinst ebenfalls im neuen Gebäude E stattfinden.

Es wird eine Volksabstimmung geben

Maximal 12 Millionen Franken darf das neue Gebäude gemäss Ausschreibung kosten. Als Standortgemeinde ist zwar, wie bei den bisherigen Berufsschulgebäuden, die Stadt Lenzburg Bauherrin, finanziell wird sie sich jedoch nicht beteiligen: Der Bau wird mit den über die letzten 30 Jahre erwirtschafteten Mitteln der Eigenwirtschaftsbetriebe (zu denen neben dem WBZ auch das Restaurant, die Werkstätten und das Parkhaus gehören) der Berufsschule finanziert.

Nach dem Beschluss des Einwohnerrats zum Baukredit wird die Volksabstimmung voraussichtlich im Frühling 2023 stattfinden. Der Spatenstich ist für Sommer 2024, der Bezug für den Winter 2025/26 geplant.