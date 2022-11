Lenzburg «Derzeit bin ich in der JVA Lenzburg inhaftiert»: Hinter Gittern werden Brieffreundschaften gesucht Früher wurde in Magazinen inseriert. Heute suchen die Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Lenzburg etwa via Internetseite «Jail-Mail» Kontakt zur Aussenwelt. Allerdings indirekt; die gute alte Briefpost gibt es dann doch noch. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Post aus der Strafanstalt kann man erhalten, wenn man sich auf eine Kontaktanzeige eines Gefangenen meldet.

Persönliche Interessen, den Beschrieb des eigenen Aussehens und Charakters und eine Aussage darüber, mit wem man es gerne zu tun hätte. Alles ganz normale Angaben, die man bei Kontaktanzeigen eben so liest. Bis man auf Sätze stösst wie diesen: «Selbst hier im Knast finde ich immer wieder was zum Freudehaben und würde mich als Optimist bezeichnen.» Oder den folgenden: «Eigentlich bin ich sehr gerne in der Natur, doch das ist hier leider nicht möglich – da ist so eine seltsame Mauer, die einen davor trennt.» Oder auch schlichtweg diesen: «Derzeit bin ich in der JVA Lenzburg/CH inhaftiert.»

Nun gut, mit wem man es zu tun hat, darauf lüpft einem die Webadresse schon: www.jail-mail.de. «Jail-Mail» bedeutet so viel wie «Gefängnispost». Aber warum sind fünf Texte von Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Lenzburg auf einer deutschen Webadresse zu finden? Die Antwort darauf ist relativ einfach: Weil egal ist, von wo aus die Seite betrieben wird. In der Schweiz gebe es kein vergleichbares Angebot, erklärt Marcel Ruf, Direktor der JVA Lenzburg.

In der Schweiz wird die Post kontrolliert

«Jail-Mail» hat seinen Sitz in Berlin, wo die Regelungen für Gefängnispost etwas lockerer sind. Das Prinzip funktioniert so: Eine Gefangene oder ein Gefangener schreibt einen Brief – einen physischen, kein E-Mail – an die Adresse, die auf der Website angegeben ist. Dann werden die Zeilen online gestellt und mit einer Chiffre versehen.

Wer den Text liest und sich angesprochen fühlt, schickt seinen oder ihren Brief ebenfalls an die Betreiber der Website. Diese leiten ihn dann weiter – so kann man anonym bleiben, wenn man das möchte. Und es ändern und sich direkt kontaktieren, wenn man es nicht mehr möchte.

So stellt sich einer der Gefangenen auf Jailmail.de vor.

In Lenzburg, so erklärt Gefängnisdirektor Ruf, werden Pakete und Briefe an Gefangene gelesen und geprüft. Ebenso das, was rausgeht. In Deutschland sei das anders – zumindest je nachdem, wo man sich befindet. In Berlin etwa dürfe die Post von Inhaftierten nicht gelesen werden, es sei denn, es bestehe ein Tatverdacht. In anderen Bundesländern wie Bayern sei es dann wieder anders.

Kontakt zur Aussenwelt

Ganz anders als hierzulande ist es in der deutschen Hauptstadt sogar möglich, in der Zelle einen Computer mit Internetzugang zu installieren. «Wir haben Internetzugang nur in den Schulzimmern, der bei Prüfungen oder zum Unterricht genutzt werden darf, aber natürlich unter Aufsicht», erklärt Ruf die Situation in Lenzburg.

Wer handgeschriebene Briefpost altmodisch findet, hat recht. «Man ist sich das Briefeschreiben nicht mehr gewohnt», sagt Ruf. Es ist allerdings je nachdem die einzige Möglichkeit für jemanden, mit der Aussenwelt in Kontakt zu treten.

Aber mit einer wildfremden Person? Die Lebensumstände, welche die Gefangenen vor ihrer Inhaftierung hatten, sind unterschiedlich. Ebenso jene nach dem Eintritt in die JVA. Nicht jeder hat Familie, Freunde, Menschen, die einem besuchen und schreiben. «Da sucht man vielleicht die Aussenwelt auf diesem Weg», spekuliert Ruf. Umso mehr, wenn man sich damit abfinden muss, dass man sonst für lange Zeit keine Berührungspunkte mehr nach aussen hat.

«Tierwelt» oder «Glückspost» sind passé

Es gebe nebst der deutschen Plattform mehrere Organisationen, die darum besorgt sind, dass Brieffreundschaften zwischen Gefangenen und Menschen ausserhalb der Gefängnismauern entstehen. Ruf nennt als Beispiel das «Schwarze Kreuz». Was okkult klingt, ist eine christliche Straffälligenhilfe, die eben etwa Kontakte arrangieren.

Früher, also bevor «draussen» das Internetzeitalter einzog, hätten Gefangene in Magazinen wie der «Tierwelt» oder der «Glückspost» inseriert. «Im Unterschied zur Plattform ‹Jail-Mail› mussten wir da jeweils darauf bestehen, dass die Gefangenen ihre aktuelle Lebenssituation angeben», sagt Ruf. «Es sollte nichts vorgegaukelt werden.»

So oder so werde heute aber kaum oder nicht mehr auf diese Weise Kontakt gesucht. «Zumindest nicht, soweit wir wissen», sagt Ruf. Denn es werde zwar alles kontrolliert, was von der JVA hereinkommt oder rausgeht – was aber allenfalls über Drittpersonen arrangiert wird, das entzieht sich der Kontrolle.

