Lenzburg Der wohl politischste Baum von Lenzburg darf nun Wurzeln schlagen: 8 Tonnen schwere Zerreiche in der Widmi gepflanzt Eigentlich ging es um einen Veloweg, am Ende sprach im Einwohnerrat aber alles nur noch von einem Baum. Was viel diskutiert wurde, steht nun in voller Pracht da. Eva Wanner 01.12.2022, 14.45 Uhr

So wurde die Zerreiche gepflanzt. Video: Eva Wanner

Einst war sie fünf Bäume, dann eine Blutbuche – zumindest politisch. Nun ist sie, was sie auch wirklich ist: eine Zerreiche. Bis der Baum stand, dauerte es Jahre. Nicht am Donnerstagmorgen, als er gepflanzt wurde. Aber vorher.

Denn: Schon 2020 hatte die Stadt den Dammweg asphaltieren wollen, um Velos eine angenehmere Fahrt zu ermöglichen. Der Einwohnerrat hatte das Geschäft abgelehnt. Die Organisation Pro Velo sammelte Unterschriften und machte sich stark für die Asphaltierung. Der Stadtrat wälzte das Geschäft erneut und brachte es im Mai dieses Jahres vor den Einwohnerrat. Allerdings mit 10'000 Franken mehr Kosten, die quasi zur ökologischen Kompensation dienen: Der Boden wird zwar versiegelt, dafür werden fünf Bäume gepflanzt.

Christian Brenner, Leiter Abteilung Tiefbau und Verkehr Lenzburg (links), sowie SVP-Einwohnerrat Michael Häusermann vor der Zerreiche. Bild: Eva Wanner

Ein Grosser statt fünf Kleine

Mit dem Grün waren denn grundsätzlich auch alle einverstanden. SVP-Einwohnerrat Michael Häusermann hatte dennoch einen Änderungsvorschlag und -antrag: Einer statt fünf soll es sein. «Ich habe stark das Gefühl, dass, wenn wir die fünf Bäume, besonders aber die vier Bäume an der Werkhofstrasse setzen, diese früher oder später, wenn gebaut wird, im Wege stehen und wieder entfernt werden müssen. Und das ist schade», sagte er damals an der Sitzung. Ein grosser Baum zum selben Preis im Widmipark sollte es sein.

Für diese Änderung erhielt er einstimmigen Rückhalt. Auch dafür, dass es eine Blutbuche alias Rotbuche sein soll. Sie wurde von der Stadt Basel als Baum des Jahres 2022 ausgezeichnet, habe sich an das wärmere Stadtklima angepasst, eigne sich bestens für das Siedlungsgebiet und sei wunderschön, schwärmte Häusermann.

Und krebste an der Sitzung im September zurück. Nicht dass ihm die Blutbuche nicht mehr gefällt. Aber das Bauamt meldete Bedenken an. Ein Experte der Baumschule in Deutschland, wo Lenzburg Bäume bezieht, befand die Buche als ungeeignet für den Standort. Häusermann meinte, das Bauamt übernehme ja die Pflege. «Wenn dieser Baum eingeht, bin ich schuld, weil ich gesagt habe, es müsse eine Blutbuche sein.» Er habe es sich nochmals überlegt «und gedacht, das Leben geht auch weiter ohne Blutbuche und es gibt ja tatsächlich auch noch andere Bäume».

Ein beeindruckendes Gehölz

Das Ende vom Lied: Was als fünf Bäume begann, nahm einen Umweg über eine Blutbuche und wurde schliesslich zu einer Zerreiche. Sie verträgt auch längere Trockenperioden sehr gut, sagte Christian Brenner, Leiter Abteilung Tiefbau und Verkehr Lenzburg, als der Baum eingepflanzt wurde.

Obwohl eingepflanzt lockerer klingt, als es war. Der Baum ist über 12 Meter lang, mindestens 30 Jahre alt und um die 8 Tonnen schwer. Angeliefert wurde er mit dem Lastwagen und vor Ort standen mehrere schwere Maschinen bereit, um ihn in das vorbereitete Loch zu heben. Dieses musste ausgeweitet werden; auf dem Foto, das von der Baumschule in Hamburg kam, wirkte der Ballen nicht ganz so breit, wie er tatsächlich war. Blätter hat die Zerreiche praktisch keine mehr; ab dem Frühling sollen die Äste aber wieder Grün tragen, um auch den Gästen des Teegartens Schatten zu spenden. Auffällig ist der grossflächig weisse Stamm. Brenner erklärt, es handle sich um eine besondere Farbe, eine Art Sonnencrème.

Ein ganz schöner Brummer ist die Zerreiche; um die 8 Tonnen schwer. Bild: Eva Wanner

8000 Franken hat der Baum gekostet, rund 2000 das Drumherum mit Transport, Einpflanzen und so weiter. Darüber, was der Einwohnerrat im warmen Sitzungssaal abgestimmt hat, staunte vor Ort in der Kälte auch der Mann, der das Ganze angestossen hat. Michael Häusermann packte tatkräftig mit an, um den wohl politischsten Baum der Stadt in sein neues Zuhause zu verpflanzen.