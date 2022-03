Lenzburg: Am Mittwochnachmittag haben nicht alle Schüler frei

Die FDP stellt dem Stadtrat Fragen zum Schulraum in Lenzburg. Dieser wird immer knapper – und ist es schon so sehr, dass im kommenden Schuljahr sogar am Mittwochnachmittag unterrichtet werden muss, um alle Klassen und Stunden unterzubringen.

Eva Wanner 11.03.2022, 13.35 Uhr