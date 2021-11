Lenzburg Der Lenzburger Künstler Alain Mieg zeigt seine neue Ausstellung: Der Himmel als Abbild von Freiheit und Lebensdrang Der Künstler Alain Mieg zeigt in Lenzburg in seinem Wohnhaus und Atelier beeindruckende «Himmlische Welten». Bis Ende November stellt er nun eine Vielzahl seiner Bilder aus. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

«Himmlische Welten»: So heisst Alain Miegs diesjährige Atelierausstellung. Peter Weingartner

«Himmlische Welten» – so überschreibt Alain Mieg, 57, der Lenzburger Künstler, seine diesjährige Atelierausstellung. Mit Religion oder esoterischem Gesäusel hat der Himmel nichts zu tun: Er beschreibt schlicht den Raum über dem Horizont, aber auch die «beruhigende Kraft», die von ihm ausgeht. Für den Künstler ist sein Haus am Lütisbuchweg in Lenzburg Wohnort und Atelier, und er öffnet am Sonntag die Türe ins Haus seiner Grosseltern, mit Schranktüren, die sein Grossonkel Peter Mieg bemalt hat.

Alain Mieg betreibt keine gegenständliche Malerei. Es sind Himmelslandschaften, also Wolkenlandschaften, meist mit tief gewähltem Horizont, in ganz unterschiedlichen Farbdominanzen, die den Betrachter packen und ins Bild hereinziehen. «Der Horizont ist das Erste, das ich male», sagt er, und dann arbeitet er sich himmelwärts und nach unten. Er malt in mehreren Schichten, trägt in Lasuren Acrylfarben auf, nass, trocken, nimmt mit dem Schwamm wieder etwas weg, fügt mit dem Pinsel eine Schicht hinzu.

Melancholie ist ein steter Freund und Begleiter

Je länger man ein Bild betrachtet – die Grossformate in ihrer Breite laden dazu ein – desto grösser wird die Sogwirkung. Man glaubt, über eine Landschaft hinweg zu fliegen, abzuheben in eine atemberaubende Freiheit, auch in eine Stille, eine Weite hinein. Oder ists die Sehnsucht danach? Der Himmel als Abbild von Freiheit und Lebensdrang: «Eine Sucht, der ich mich hingebe, um darin zu verschmelzen, die Melancholie ein steter Freund und Begleiter.»

Alain Mieg schmunzelt, wenn er von Rückmeldungen erzählt, die Wirkung seiner Bilder betreffend. Da habe sich, mit einem Mieg an der Wand, die Diskussionskultur in einem Sitzungszimmer markant verbessert. Und ein Psychiater habe ihm gesagt, die Menschen öffneten sich leichter. Klar ist: Miegs Himmelwelten gehört, allein formatbedingt, der Hauptplatz an einer Wand, um ihre Wirkung entfalten zu können. Und diese Wirkung ist eine meditative, beruhigende.

Den Pinsel mit Bauch und Herz führen

«Man muss der Muse alles geben, bevor sie einen küsst», zitiert Alain Mieg seinen Grossonkel Peter. Unbeirrt geht Alain Mieg seinen Weg, den er bereits als 11-Jähriger vor sich gesehen hat. Mit 19 machte er die erste Ausstellung, und seit etwas mehr als 20 Jahren malt er seine Himmel- und Traumlandschaften als freischaffender Künstler, gibt der Muse alles, nimmt das volle Risiko. An der Ausstellung kann er zeigen, wie die Bilder, je nach Tageszeit und Licht, unterschiedlich erscheinen. Innere Bewegung in der Stille. Sie setzen dem Trubel der Zeit das Innehalten, Ruhe und Gelassenheit entgegen.

Alain Mieg arbeitet in Lenzburg und in Salzburg. Ein authentischer Maler, der keiner Mode hinterher rennt, vielmehr seinem Thema nachgeht, seiner Intuition folgend, Träume umsetzend. Wenn er malt, statt Land kann unter dem Horizont auch Wasser sein, schaltet er den Kopf aus. Und wenn der dennoch dreinfunken will? «Dann lege ich den Pinsel weg, da er nicht mehr über Herz und Bauch geführt wird, sondern über den Verstand», sagt er. In der Tat arbeitet er an mehreren Bildern gleichzeitig, und das über längere Zeit, bis ihm das Gefühl, dem er vertraut, sagt, es sei fertig.

Information Gegen 70 Bilder, die kleinsten als Quadrate ab Format 40 auf 40 Zentimeter, stellt Alain Mieg ab nächstem Sonntag aus. An der Vernissage am 14. November ist das Haus von 11 bis 18 Uhr offen. Finissage ist am Sonntag, 28. November. Dazwischen ist die Ausstellung von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr offen. (www.alainmieg.com)