Fussballplatz Lenzburg verschlingt 80'000 Liter Wasser

Lenzburg «Der Fussballplatz kann nicht braun sein»: Auf Bewässerungstour mit dem Werkhof Neben Strassenreinigungen und Abfalleimerleerungen kümmert sich der Werkhof Lenzburg auch um die Grünflächen und Bäume der Stadt. Sie erklären, warum Jungbäume speziell behandelt werden und der Fussballplatz alle zwei Tage 80'000 Liter Wasser braucht. Valérie Jost Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werkhofmitarbeiter Peter Bucher beim Bewässern der Rabatte beim Wylgasse-Parkplatz. Valérie Jost

«Frisch gepflanzte, junge Bäume bewässern wir regelmässig, damit sie schnell wachsen. Gerade während Trockenperioden und im Hochsommer», sagte Lenzburgs Abteilungsleiter Tiefbau und Verkehr Christian Brenner auf der gestrigen Bewässerungstour. Denn der Werkhof sei «nicht nur für Strassenreinigungen und Abfalleimerleerungen zuständig», sondern etwa auch für den Unterhalt der rund 200 städtischen Grünflächen und rund 1550 Bäume.

Erster Halt der Tour waren die zwei Jungbäume auf einer kleinen, entsiegelten Fläche des Parkplatzes Wylgasse (unter der JVA). Sie bekommen jeweils 200 Liter Wasser aus dem 1500-Liter-Tank des Werkhoffahrzeugs (welches etwa im Winter für den Salzstreuer genutzt wird). Einerseits unterirdisch – dafür wurden schon bei der Pflanzung ringförmige, perforierte Rohre im Boden versenkt, welche über einen Deckel an der Oberfläche befüllt werden. Und andererseits über 75-Liter-Wassersäcke unten am Stamm, welche das Wasser langsam abgeben. «So vermindern wir die Verdunstung, weil trockene Böden das viele Wasser sonst gar nicht aufnehmen können», erklärte Werkhofleiter Peter Ulmann.

530 Badewannen für eine Fussballplatz-Bewässerung

«Wir geben lieber viel Wasser auf einmal, dafür weniger oft. So suchen sich die Wurzeln das Wasser in der Tiefe», sagte Ulmann auch beim zweiten Halt: der Sportanlage Wilmatten. Hier läuft ein halbautomatisches System mit einem Sprinkler, welcher den grossen Fussballplatz innerhalb von fünf Stunden komplett bewässert. «Bei diesen Temperaturen beginnen wir damit schon frühmorgens, sodass wir mittags vor der grossen Hitze fertig sind», so Ulmann.

Abteilungsleiter Tiefbau & Verkehr Christian Brenner (l.) und Leiter Werkhof Peter Ulmann mit der halbautomatischen Bewässerungsanlage des Fussballplatzes Wilmatte. Valérie Jost

80'000 Liter Wasser verschlingt eine solche Bewässerung (das sind etwa 530 Badewannen). Bei Temperaturen um die 30 Grad ist sie laut Ulmann etwa alle zwei Tage nötig, ab 35 Grad sogar täglich. Das sei zwar viel Wasser, sagt er: «Aber wenn der FC Lenzburg im August wieder Spiele hat, kann der Rasen nicht braun sein.» Braun werden lasse man dagegen die kleineren Rasenflächen in der Stadt, «etwa jene beim Spielplatz Ziegelacker am Grabenweg oder beim Museum Burghalde».

Doch Ulmann sagt auch: «Wir bewässern nicht einfach blind, sondern schauen, ob es wirklich schon wieder nötig ist.» Relativ simpel herauszufinden sei dies, indem man auf den Rasen stehe und danach schaue, ob die Halme noch lange umgeknickt bleiben: «Dann braucht der Rasen wieder Wasser.»

Wasserknappheit aktuell kein Thema

Christian Brenner ergänzt: «Wir gehen mit dem Wasser sparsam um. Schliesslich bezahlen wir es auch, durch eine Jahrespauschale bei der SWL.» Einen grossen Teil dieser rund 93'000 Franken mache aber der Betrieb der Trinkwasserbrunnen aus, zu denen die meisten der 53 Lenzburger Brunnen gehören.

Werkhofmitarbeiter Peter Bucher, Leiter Werkhof Peter Ulmann und Abteilungsleiter Tiefbau & Verkehr Christian Brenner (v.l.) beim Bewässern der Bäume beim Wylgasse-Parkplatz. Valérie Jost

Käme es zu einer Wasserknappheit wie aktuell in Dintikon, gebe es aber keinen Notfallplan: «Allenfalls müsste man sich dann überlegen, den Fussballplatz weniger zu bewässern. Doch bisher hatten wir in Lenzburg zum Glück immer genug Wasser.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen