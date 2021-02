Lenzburg Der Feuervogel kehrt zurück: Das Landschaftstheater thematisiert die vor 28 Jahren gesprengte Seifenfabrik Die Inszenierung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins musste um ein Jahr verschoben. Auch jetzt ist die für August geplante Premiere wegen Corona in der Schwebe. Ruth Steiner 20.02.2021, 05.00 Uhr

Es war am 3. März 1983, als kurz nach 15 Uhr eine heftiger Chlapf die Lenzburger Altstadt erschütterte. Glücklicherweise war kein schweres Unglück passiert. Mit einer sicheren Sprenung waren die Gebäude der früheren Seifenfabrik Lenzburg zu Fall gebracht worden, bis auf das Wohnhaus und ein Nebengebäude. Die Sprengung damals war Teil einer gross angelegten Truppenübung der Schweizer Armee unter dem Namen «Feuervogel».

2008 berichtete die Aargauer Zeitung über das Grossereignis, das damals ein Vierteljahrhundert zurücklag. Archiv/AZ

Heute erinnert der gleichnamige Parkplatz noch an die frühere Seifenfabrik. Fast drei Jahrzehnte später ist der Feuervogel zurück an der historischen Stätte. Diesmal als Theaterstück mit dem Titel «Die Rückkehr des Feuervogels».



Fast drei Jahrzehnte später ist der Feuervogel zurück an der historischen Stätte. Diesmal als Theaterstück mit dem Titel «Die Rückkehr des Feuervogels». Die aktuelle Produktion des Landschaftstheaters Lenzburg wird in Zusammenarbeit mit dem Verein der Flaneure realisiert. Das von Lucien Haug geschriebene Stück wird als Reise durch die Welt der Hygiene angepriesen, in der die Vergangenheit des Areals als Seifenfabrik in raffinierter Weise mit aktuellen gesellschaftlichen Themen verwoben wird.

«Im Kompetenzzentrum für Mittellandsmüdigkeit wird Menschen geholfen, die ausgelaugt sind. Die Methoden sind allerdings recht dubios und lange bleibt im Dunkeln, dass der Geschäftsführer als Korporal bei der Feuervogel-Militäraktion im Einsatz war», umschreibt Maja Bagat vom Verein der Flaneure die Geschichte. Bagat ist beim «Feuervogel» verantwortliche Dramaturgin, macht beim Stück kleine inhaltliche Anpassungen, wenn nötig. Fragezeichen hinter Premiere am 27. August Inwieweit Änderungen am Theaterstück notwendig werden, ist noch unklar. Wie so vieles überhaupt.

Noch offen, ob Premiere im August 2021 stattfinden kann

Corona hat der geplanten Jubiläumsproduktion zum 20-jährigen Bestehen des Landschaftstheaters im August 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. In einem ersten Schritt wurde die Aufführung um ein Jahr verschoben. Die neuen Spieldaten sind wiederum im August und September vorgesehen, die Premiere ist auf den 27. August 2021 festgelegt. Ob dann tatsächlich gespielt werden kann, steht noch offen.

Für die Kulturschaffenden haben sich die coronabedingten Rahmenbedingungen bisher kaum verändert. Zwar hat der Bundesrat auf den kommenden 1. April eine Öffnung für kulturelle Veranstaltungen in Aussicht gestellt. Allerdings in einem begrenzten Rahmen und immer unter Berücksichtigung der epidemiologischen Entwicklung. «Das macht die Sache für uns sehr schwierig», sagt Vereins-Co-Präsident Rafael Enzler. «Wir sind nun an einem Punkt angelangt, wo wir einen Entscheid treffen müssen, ob wir das Format umsetzen können.»

In der Inszenierung werden die Zuschauer in drei Kleingruppen an verschiedene Schauplätze in der alten Seifi und der angrenzenden Umgebung geführt. Die Produktion setzt einiges an Flexibilität voraus und kann nicht beliebig neuen Coronarichtlinien angepasst werden. Auch müssten die Proben intensiviert werden. Der Versuch, mit Onlineproben das Stück weiterzuentwickeln, habe sich als aufwendig und kaum realisierbar herausgestellt, sagt Enzler.

Weil keine physischen Proben möglich waren, versuchten die Akteure, sich mit Online-Proben auf das Theaterstück vorzubereiten. Zvg

Auch die weiteren Vorbereitungsarbeiten sind mit lauter Hindernissen gespickt. Als Beispiel führt der Landschaftstheater-Co-Präsident die Herstellung der Kostüme an, die mit einem riesigen Zusatzaufwand verbunden sind.

«Jedes Kleid, das anprobiert wird, muss laut den geltenden Vorschriften desinfiziert werden»,

sagt Rafael Enzler. Bis Ende April muss der Entscheid fallen. Rafael Enzler hofft ganz fest auf günstige Rahmenbedingungen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann will er nicht länger auf die Karte Hoffnung setzen. Weder der Vorstand noch die künstlerische Leitung möchten den Akteuren zumuten, Texte auswendig lernen zu müssen, ohne sie später auch vortragen zu können. Sollte das Jubiläumstheater ganz abgesagt werden müssen, würde dies Vereins-Co-Präsident Enzler sehr wurmen.

«Es wäre brutal, wenn die Produktion am Geld scheitert, weil nicht gespielt werden konnte.»

Das Budget der Jubiläumsaufführung beträgt etwa 150 000 Franken. Rund ein Drittel davon geht über den Ticketverkauf. Der Restbetrag ist durch öffentliche Gelder, Stiftungen und Sponsoren abgedeckt. Aller Unbill zum Trotz, mag Rafael Enzler, der gleichzeitig den Schweizerischen Museumspass präsidiert, der schwierigen Coronazeit etwas Positives abgewinnen. «Der Lockdown hat vielen die Bedeutung von Kultur für die Gesellschaft vor Augen geführt. Das haben mir unzählige einschlägige Rückmeldungen gezeigt.»