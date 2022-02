Die Regionalbus Lenzburg AG führt ihren ersten Elektrobus vor

Lenzburg Der erste Elektrobus der RBL ist auf den Strassen von Lenzburg unterwegs Die Regionalbus Lenzburg AG stellt ihren «eCitaro» vor. Der erste Elektrobus in der Flotte dürfte kaum der letzte sein. Eva Wanner 09.02.2022, 05.00 Uhr

Er klingt anders, er sieht anders aus und auch bei der Fahrt mit ihm ist etwas anders. Bisschen leiser, bisschen runder – so tönt und erscheint er, und so ist auch das Mitfahrgefühl. Die Rede ist vom jüngsten Stück in der Fahrzeugflotte der Regionalbus Lenzburg AG (RBL): einem Elektrobus.

Die Zeit sei reif für ein solches Gefährt. Das sagt René Bossard, Geschäftsleiter von RBL. «Doch zu diesem Bus kamen wir wie die Jungfrau zum Kinde.» Denn eigentlich sind elektrobetriebene Busse Teil des Beschaffungsplans bis 2023 oder 2024 der RBL. Ende 2021 bekam der Busbetrieb aber von Mercedes die Möglichkeit, einen Monat lang einen solchen Bus im Einsatz zu testen.

Die Regionalbus Lenzburg AG hat ihren ersten Elektrobus angeschafft. Der Leiter Technik Ruedi Willi (links) und Geschäftsführer René Bosshard sind begeistert. Sandra Ardizzone

«Die Erfahrungen waren durchweg positiv», sagt Bossard. Die Chauffeure hätten bei Neuanschaffungen meistens das eine oder andere zu kritisieren. Beim «eCitaro» aber gar nichts. Geladen wird der E-Bus entweder während der Nacht oder in längeren Fahrpausen an einer mobilen Ladestation; Umstellungen im Betrieb waren deshalb auch nicht nötig.

Und dann ging es schnell. Von Mitte September bis Mitte Oktober fand der Test statt, kurz darauf kam das Angebot von Mercedes, einen Vorführ-E-Bus zu kaufen. «Normalerweise kosten die Elektrobusse um die 750'000 Franken, doppelt so viel wie ein Dieselbus. Weil es sich um ein Vorführmodell handelte, erhielten wir einen Rabatt von 30 Prozent», erklärt Bossard. Im Dezember bestellte die RBL den Bus und seit dem 1. Februar ist er auf den Strassen von Lenzburg unterwegs.

Energie beim Bremsen geht nicht verloren

Die Presse-Probefahrt fand auf der Linie 391 statt, die verschiedene Routen innerhalb von Lenzburg abfährt. «Gell, nachher kommt dann ein anderer, dann gehst du gleich zum Laden», sagt Ruedi Willi, Leiter Technik der RBL, zum Abschied zum Buschauffeur.

Video: Eva Wanner

200 Kilometer weit kommt der E-Bus mit einer vollgeladenen Batterie. Zumindest theoretisch, Faktoren wie der Fahrstil des Chauffeurs oder der Chauffeurin und ob der Bus geheizt oder klimatisiert werden muss, spielen ebenfalls mit rein. Willi lobt die Entwickler: «Die Technik ist sehr ausgereift.» Zum Beispiel wird die Energie, die beim Bremsen entsteht, teilweise zurück in die Batterie geleitet. Und noch während des Ladevorgangs kann das Fahrzeug parallel vorgeheizt oder -gekühlt werden, damit dieser Vorgang während der Fahrt weniger Energie verbraucht.

Es dürften noch mehr Elektrobusse werden

Obwohl es sich ein bisschen anders anfühlt, dürften nicht alle Passagierinnen und Passagiere merken, worin sie sich gerade befinden. Bossard und Willi erzählen schmunzelnd eine Anekdote: Ein Mann habe sich in den Bus gesetzt und seine Frau angerufen, um von der Fahrt zu erzählen. Obwohl weniger von der Fahrt an sich als vielmehr davon, dass der Bus denselben Boden habe, wie sie ihn zu Hause hätten. Dass er in einem Elektrobus sass, hat er aber offenbar nicht realisiert.

Für die RBL bietet der neue Bus nun die Möglichkeit, über längere Zeit zu testen, ob sich E-Mobilität im Betrieb mit aktuell 25 Fahrzeugen etablieren lässt. «Aktuell gehen wir davon aus, dass wir mehr Elektrobusse anschaffen werden, es gibt aber auch noch andere Antriebe zu prüfen, beispielsweise Wasserstoff», sagt Bossard.

Sollten mehr Elektrobusse angeschafft werden, müsste auch die Infrastruktur entsprechend aufgerüstet werden. Die aktuelle Leistung reicht, um einen Bus zu laden, mehr aber auch nicht. Die Prozesse, die zur Entscheidung führen, sind komplex, sagt Bossard. Deshalb könne es 2024 werden, bis neue Fahrzeuge angeschafft werden. Bis dann hat die RBL sicher auch genug Erfahrungen mit dem «eCitaro» gesammelt.