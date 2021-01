Lenzburg «Das war brutal: Wir mussten zusehen, wie die Leute in die angrenzenden Kantone shoppen gingen» Dass der Kanton just vor den Festtagen vorpreschte und dem Aargau einen vorzeitigen Lockdown verpasste, stiess den Lenzburger Boutiquen-Besitzerinnen Maja Gsell und Monika Studer sauer auf. An Stelle eines einträglichen Weihnachtsgeschäfts gab es einen grossen Frust. Ruth Steiner 28.01.2021, 05.00 Uhr

Die Boutiquenbesitzerinnen Maja Gsell (Boutique am Brunnen) und Monika Studer (Kleidergalerie) in Lenzburg finden die Coronamassnahmen übertrieben. Bild: Chris Iseli

Die Regale und Ständer in der Kleidergalerie sind noch voll mit aktueller Winterware: Daunenjacken, rot-, blau-, schwarzglänzend, warme Jeans in verschiedenen Farben, Pullis. Boutiquenbesitzerin Monika Studer streicht sorgfältig über einen dunklen Wollpullover und legt ihn auf einen immer grösser werdenden Kleiderstapel, der vor ihr liegt. «Wenn wir auch nur einige Tage vom Weihnachtsgeschäft hätten profitieren können, sähe es hier anders aus, vieles wäre verkauft», sagt Studer und schüttelt verständnislos den Kopf. Maja Gsell, die in der Lenzburger Altstadt nur wenige Meter von Studer entfernt beim Metzgplatz die Boutique am Brunnen betreibt, pflichtet ihr bei und ergänzt:

«Dass wir so kurz vor den Festtagen schliessen mussten, hat auch den Ausverkauf von vornherein verunmöglicht.»

Doch jetzt müssen die beiden Frauen räumen, Platz machen für die Frühlingsware, die bald eintreffen wird.

Für das Foto haben Monika Studer (links) und Maja Gsell ausnahmsweise auf das Tragen der Gesichtsmaske verzichtet. Bild: Chris Iseli

Am 20. Dezember hat der Regierungsrat den Kanton Aargau in den zweiten Lockdown geschickt, einen Monat, bevor die übrige Schweiz nachzog. Das Vorpreschen des Aargaus hat die beiden Unternehmerinnen vor den Kopf gestossen. Abwechselnd wütend und traurig gemacht, erzählen sie. Vor allem aber die Existenzangst, die nach dem ersten Lockdown im letzten Frühling aufgekommen sei, weiter geschürt. «Das war brutal: Wir mussten zusehen, wie die Aargauer in die angrenzenden Kantone shoppen gingen und dachten dabei an unsere Läden noch proppenvoll mit Winterkleidern. Ich dachte, ich spinne», sagt Monika Studer. Gsell nickt zustimmend: «Wir hätten etwas mehr Solidarität erwartet seitens des Kantons.» Den Kopf schütteln die zwei KMU-Frauen bei der Branchenfrage, wer den Laden offen halten darf und wer nicht. Dazu möchten sie sich nicht äussern. Sie halten jedoch fest, dass die vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmassnahmen in ihren Läden problemlos hätten umgesetzt werden können.

Finanzielle Unterstützung des Kantons ist ein Lichtblick

Die vom Kanton kürzlich angekündigte zusätzliche Wirtschaftshilfe vermag die Existenzsorgen der Frauen zumindest etwas zu mildern. Doch sind sie mit dem Präsidenten des Aargauischen Gewerbeverbandes, Benjamin Giezendanner, einig, der am 21. Januar in dieser Zeitung sagte: «Die Kleiderläden können die Ware vom Weihnachts- und Januar-Verkauf je nachdem nicht mehr brauchen und müssen sie abschreiben. Das sind zusätzliche Verluste zu den Fixkosten, die nicht gedeckt sind.»

Deshalb müssen die beiden Boutiquen-Besitzerinnen, anders als in normalen Zeiten, jetzt ihre finanziellen Reserven anzapfen, damit sie die Lieferantenrechnungen fristgerecht bezahlen können, die bald wieder ins Haus flattern. «Wir drehen uns im Kreis», sagt Gsell. Das Geld, das sie mit Extraeinkäufen der Kundinnen nach dem ersten Lockdown eingenommen hatten, wird nun bereits wieder benötigt. Entgegen ersten Befürchtungen hatte die erste Schliessung eine ungeahnte Solidaritätswelle bei der Kundschaft ausgelöst, die oft ein Kleidungsstück mehr kaufte als normalerweise. Damit habe der Lockdown-Verlust zumindest teilweise etwas wettgemacht werden können. «Dafür sind wir unseren Kundinnen unendlich dankbar», sagen die beiden.

Längerfristig könnte die Situation zur Existenzfrage werden

Mit ihren Kollektionen zielen die beiden Kleinunternehmerinnen nicht auf dieselbe Kundschaft. Während Monika Studers Kleidergalerie seit sechs Jahren eine eher ausgefallene Mode für die anspruchsvolle Klientin anbietet, so spricht Maja Gsell seit zehn Jahren in der Boutique am Brunnen mit einem eher klassisch-sportlichen Angebot ein etwas breiteres Publikum an.

Jetzt hoffen die zwei Frauen, dass sie und die übrigen Modegeschäfte in der Stadt ihre Läden Anfang März wieder öffnen können. Bis dann muss die Winterware versorgt sein. An den Kleiderstangen und in den Regalen soll es dann in fröhlich-bunten Frühlingsfarben leuchten. Ans Aufgeben denken Monika Studer und Maja Gsell nicht. Sie sagen:

«Wir sind Kämpfernaturen.»

Sollte die Situation allerdings noch länger andauern, so könnte es brenzlig werden. «Dann wird es für uns zur Existenzfrage», sagen sie.