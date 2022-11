Lastenvelo wird nicht so oft genutzt wie es müsste

Lenzburg «Das Niveau ist gut, aber ...»: Das Lastenvelo steht immer noch zu oft arbeitslos da Ob die beiden Elektrovelos noch ein weiteres Jahr der Bevölkerung zur Verfügung stehen sollen, steht auf der Kippe. Trotz Werbung sind die Nutzungszahlen nun wiederum nicht berauschend. Eva Wanner 23.11.2022, 05.00 Uhr

Grünen-Einwohnerrätin Regula Züger und Christian Minder (EVP), Präsident der Energiekommission, weibelten im Sommer für das Projekt «carvelo2go». Bild: Eva Wanner

«Es war ein Ringen, den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern zu können.» Das sagte Grünen-Einwohnerrätin und Mitglied der Energiekommission Regula Züger Ende Juli. Damals luden sie und Christian Minder (EVP), Präsident der Kommission und Koordinator Energiestadt Lenzburg, zum Medientermin rund um die beiden «carvelo2go» in der Stadt. Die Elektro-Lastenvelos können via Internetplattform reserviert und bei den Hosts für 5 Franken Buchungsgebühr und weiteren 2.50 Franken ausgeliehen werden.

Anlass des Termins war damals, dass die Velos eben noch zu wenig ausgeliehen wurden. Der Drei-Jahres-Vertrag war ausgelaufen, er wurde für 1000 Franken um ein weiteres verlängert. Die Energiekommission machte vermehrt auf das Angebot aufmerksam.

TCS zufrieden, Energiekommission nicht so sehr

Christian Minder zieht einige Monate später ein ernüchterndes Zwischenfazit: «Das Niveau ist gut, aber eine Steigerung durch die gemachte Werbung ist seit Ende Juli nicht erkennbar.» Positiv aufgefallen sei vor allem der Juni, da habe man aber noch gar nicht explizit für das Angebot geworben. Im August sei die Anzahl Nutzungen gegenüber dem Vorjahr zwar von 15 auf 18 gestiegen, die Anzahl Stunden sei aber deutlich geringer. Der September sehe wieder besser aus, «was aber darauf zurückzuführen ist, dass wir selber das Cargovelo für unseren Stand an der Gewerbeschau Lega mieteten». Die Anzahl Nutzungen blieb derweil konstant bei 18.

Zufrieden zeige sich die Mobilitätsakademie des TCS, welche «carvelo2go» anbiete. Dies im Hinblick auf die Stunden, in welchen das Velo genutzt wird. Lenzburg habe allerdings das Ziel gehabt, in erster Linie die Anzahl Ausleihen zu steigern, was nicht gelungen sei. «Wir warten ein paar weitere Monate ab für ein Schlussfazit», sagt Minder.