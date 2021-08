Bezirkgsgericht Lenzburg: Neues Gebäude soll 20 Millionen kosten

Lenzburg Das neue Gebäude des Bezirksgerichts kommt in die Vernehmlassung – es kostet 20 Millionen Franken Die Planung des neuen Bezirksgerichtsgebäudes in Lenzburg geht in die nächste Phase. Inzwischen weiss man schon ziemlich genau, wie das Gebäude aussehen soll. Florian Wicki 16.08.2021, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie das neue Gebäude des Bezirksgerichts Lenzburg am Malagarain in Lenzburg aussehen soll. zvg

Man ist schon fast versucht, beim Neubau des Gerichtsgebäudes in Lenzburg von einem historischen Ereignis zu sprechen. Was nur ein bisschen vermessen wäre, sind die letzten beiden Bauprojekte für neue Bezirksgerichtsgebäude mit Kulm und Zofingen doch auch schon bald zwei Jahrzehnte her. Das bislang jüngste Bezirksgericht hat Baden, doch auch nur dank dem Facelifting (Sanierung) von vor rund zehn Jahren.

Das Bezirksgebäude am Metzgplatz in Lenzburg ist da deutlich älter, 1940 sind die Kantonspolizei und das Bezirksgericht selber eingezogen. 73 Jahre später, am 21. August 2013, hat die Stadt Lenzburg beschlossen, dass Justizia bald die Koffer packen muss, das Gebäude nur noch für rund fünf Jahre zur Verfügung stehen soll und die Stadt in dieser Zeit nur noch die nötigsten Unterhaltsarbeiten verrichten will.

Gebäude ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen

Doch auch die Nutzer selber dürften sich nach einem neuen Standort sehnen, wie aus dem Anhörungsbericht des Kantons hervorgeht, der diese Tage – im Rahmen der nun laufenden Vernehmlassung – publiziert wurde: «Das Gebäude ist sanierungsbedürftig und entspricht auch hinsichtlich der verfügbaren Räumlichkeiten und Flächen nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Funktion und Sicherheit eines Bezirksgerichts.»

Insbesondere fehle der Handlungsspielraum, um das 3-Zonen-Sicherheitskonzept (öffentliche Zone, Mischzone, Sicherheitszone) umzusetzen und die zusätzlich notwendigen Arbeitsplätze zu schaffen, die in Folge des Personalzuwachses benötigt werden. Ebenso fehle der Platz, zusätzliche Sitzungszimmer und abgetrennte Warteräume zu realisieren, was zu Mängeln in den Bereichen Sicherheit und Diskretion führe.

Insgesamt, so rechnet der Kanton, würden rund 400 zusätzliche Quadratmeter benötigt, auch für beispielsweise ein Kinderbefragungszimmer, zusätzliche Parteien- und Anwaltszimmer sowie einen zweiten Gerichtssaal.

Auf die Wiese hinter dem Malaga-Komplex soll das neue Bezirksgericht Lenzburg zu stehen kommen. Urs Helbling

Neubau für fast 20 Millionen Franken

Deshalb soll nun für rund 20 Millionen (genauer 19'990'000) Franken ein Neubau her. Und der soll am Malagarain gebaut werden, beim Freiämterplatz auf die Wiese zwischen der Hendschikerstrasse und dem Bahndamm. Erst war geplant, den Neubau des Bezirksgerichts mit dem inzwischen umgebauten Malaga-Gebäude, wo inzwischen Regional- und Kantonspolizei zu finden sind, mittels Verbindungsbau zu verknüpfen. Der privaten Eigentümerschaft des Malaga-Gebäudes wurde das aber zu teuer, weshalb man von dieser Idee wieder weggekommen ist. Laut Grobterminplan kann das Gebäude im zweiten Quartal 2024 bezogen werden, die Bauarbeiten dafür beginnen ein gutes Jahr früher, im zweiten Quartal 2023.

Das neue nun alleinstehende und fünfstöckige Gebäude soll durch eine Hybridbauweise aus Beton und Holz gebaut werden und ein Flachdach enthalten. In der Mitte des Gebäudes soll sich der ebenfalls fünfeckige grosse Gerichtssaal (90,8 Quadratmeter) befinden. Im Parterregeschoss ist zudem ein kleiner Gerichtssaal, ein Einzelrichterraum und einen Raum für Mietschlichtung sowie diverse Nebenräume geplant, wie eben etwa für Anwälte oder für Einvernahmen. Im ersten Stock werden vier Büros für die Gerichtspräsidenten geplant, im zweiten Stock deren sieben für die Gerichtsschreiber.

So wie auf dieser Visualisierung soll der neue Gerichtssaal aussehen. zvg

Die Politik ist jetzt schon zufrieden

Das Gebäude soll höher werden als im Zonenplan erlaubt. Deshalb braucht es einen Gestaltungsplan, insbesondere, weil das Gebäude aufgrund der hohen Gerichtssäle die in dieser Zone erlaubte Gebäudehöhe von 17 Meter um 1,5 Meter überschritten und der Mindestabstand zur daneben liegenden Kantonsstrasse unterschritten wird. Bis Ende Mai lief das Mitwirkungsverfahren für diesen Gestaltungsplan.