Lenzburg: Eindrücke von einem mittelalterlichen Heerlager

Lenzburg Das Mittelalter ist auf das Schloss Lenzburg gezogen: Von Schwertern, Fischsuppe und Häftlimachern Auf dem Schloss Lenzburg können Besucherinnen und Besucher erleben, wie im Spätmittelalter gelebt und gearbeitet wurde. Die Company of Saint George spielt authentisch nach, was sich damals im Alltag so abspielte. Eva Wanner Jetzt kommentieren 22.07.2022, 16.00 Uhr

Noch bis am Sonntag, 24. Juli, ist auf dem Schloss Lenzburg das Mittelalter in all seinen Facetten zu erleben. Valentin Hehli

Sommerlich bekleidet steigen Menschen zur Lenzburg auf. Oben angekommen glänzt die Stirn, es wird sich Luft zugefächert. Stoisch blicken zwei Männer zu, sie sind bekleidet mit langen Hosen, langen Oberteilen und Metall an Kopf, Armen und Brust.

Ja, auch sie haben warm. Aber es schert sie nicht. Denn: Sie bewachen den Eingang zum Innenhof des Schlosses und tun das auf die authentischste Art, die möglich ist. Das ist das Credo der Company of Saint George, einer Reenactment-Gruppe mit Mitgliedern aus 16 Nationen, die eine Artillerieeinheit der Zeit Karls des Kühnen im 15. Jahrhundert zu neuem Leben erweckt.

Von Freitag bis Sonntag bringen hundert von ihnen das Schloss um Hunderte von Jahren zurück und laden Besuchende ein, sich ein Bild vom Leben im Spätmittelalter zu machen (Tickets: www.museumaargau.ch).

Auch Kinder sind mit dabei – authentisch angezogen, wie alle. Valentin Hehli Tjarand Matre ist extra aus Norwegen angereist. Valentin Hehli / LZB Der Häftlimacher bei der Arbeit Valentin Hehli Pfeilbogen schiessen will gelernt sein. Valentin Hehli Wie wurde früher gekämpft - und zwar wirklich, nicht wie in Hollywood? Valentin Hehli Die Nadel des Häftlimachers wird ausprobiert. Valentin Hehli In der Küche gibt es viel zu tun. Valentin Hehli Der Fisch gehört am Freitag auf den Speiseplan. Valentin Hehli Gräten und Filets werden auseinandergenommen. Einmal für die Fischsuppe, einmal für das Mousse. Valentin Hehli

Handys? Nicht im Spätmittelalter!

Als Erstes atmet man beim Eintritt ins Schloss den Duft von Feuer ein. Darüber hängen grosse Kessel, eine Frau rührt im Gemüse, eine andere beginnt damit, Dutzende Fische auseinanderzunehmen. Am Mittag gibt es Fischsuppe, für welche die Gräte gebraucht werden, am Abend eine Fisch-Mousse aus den Filets.

«Wir pröbeln oft auch zu Hause», sagt Quartiermeister (Vereinspräsident) Roger Neeracher. Stundenlang werden Gewürze gemischt oder Würste hergestellt – auch das so wie vor Jahrhunderten. «Abstriche machen wir nur in medizinischen Belangen, beispielsweise bei Medikamenten, und bei den sanitären Anlagen», so Neeracher. Gelebt, gegessen und geschlafen wird wie damals. «Und das 24 Stunden – also kein Handy, auch nicht, wenn man rausgeht.»

Quartiermeister Roger Neeracher. Valentin Hehli

Egal, ob man beim Häftlimacher vorbeischaut, der gerade in feinster Handarbeit eine Gufe herstellt, bei den Bogenschützen, die auf einen Strohballen schiessen oder bei den Wachen, die ein Auge auf den Schatz haben, der den Burgundern abgenommen wurde: Alle wissen sie einem etwas aus dieser Zeit zu erzählen. Das ist der Company wichtig: kein Theater, sondern historische Fakten.

Teilweise seien Historikerinnen und Archäologen Teil der Gruppe, um das, was sie in der Theorie kennen gelernt haben, in der Praxis zu erleben, so Neeracher. Andere haben beruflich gar nichts mit Historik zu tun, «es geht um das Verkleiden, darum, jemand anderes zu sein. Es ist ein Outdoor-Erlebnis, Entspannung und irgendwie auch einfach romantisch», schwärmt der Quartiermeister. Lenzburg mit seiner Traumkulisse sei dafür perfekt.

Glücksfall für das Museum Aargau

Lea Schieback von Museum Aargau. Valentin Hehli

Für das Museum Aargau sei die Gruppe ein Glücksfall, sagt Projektleiterin Lea Schieback. Das Museum hätte die Ressourcen nicht, um den historischen Rückblick auf diese anschauliche Weise auf die Beine zu stellen.

Und für die Besucherinnen und Besucher ist es schlicht und einfach spannend. Dem Norweger zuzuhören, der über die 200 Kilo schwere Kanone spricht. Dem Deutschen zuzusehen, der Trinkgefässe aus Holz mit Pech und Wachs dicht macht. Der Wache zu lauschen, wie sie über die handgefertigte, körpergenau angepasste Rüstung aus vielen Einzelteilen spricht, zwölf Kilo schwer – und warm. Was ihm aber schlichtweg nichts ausmacht.

