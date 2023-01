Eine Ausstellung über ein Lebenswerk und das Lebensende

Lenzburg Das Lebenswerk einer Pionierin wird im Müllerhaus ausgestellt: «Ohne Luise Thut gäbe es kein Hospiz Aargau» Luise Thut lernte die Palliativmedizin und Hospize in den USA kennen und brachte die Ideen mit in die Schweiz. Die Ausstellung im Müllerhaus Lenzburg befasst sich mit ihrem Schaffen und soll Besuchende dazu bringen, sich mit dem eigenen Lebensende auseinanderzusetzen. Anja Suter 17.01.2023, 05.00 Uhr

Luise Thut gilt im Aargau als Pionierin bei Palliativpflege und Hospiz. Über sie gibt es eine Ausstellung im Müllerhaus Lenzburg. zvg

«LEBENSwerk lebensENDE» heisst eine Ausstellung, die vom 25. Februar bis am 4. März im Müllerhaus Lenzburg stattfindet. Dabei geht es um das Lebenswerk einer Frau, die sich für ein Lebensende in Würde engagiert, heisst es in einer Mitteilung. Ihr Name ist Luise Thut. Eigentlich wäre Thut gerne Ärztin geworden, doch sie konnte aus finanziellen Gründen nicht studieren. Ihr Weg führte die heute 95-Jährige stattdessen nach Amerika, wo sie für eine Fluggesellschaft Prominente betreute. «Als eine Freundin in Amerika an Krebs erkrankte, lernte sie in den USA die Palliativmedizin und Hospize kennen», so die Mitteilung. Hospize sind Einrichtungen, in denen Menschen mit unheilbaren Krankheiten in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden. Thut brachte die Idee in die Schweiz, wo sie mit ihrem Mann in Zufikon lebte, und kämpfte für deren Umsetzung.