Im vergangenen Jahr hat das Virus die Freischaren kampflos in die Knie gezwungen. Kürzlich hat sich an verschiedenen Fronten jedoch abgezeichnet, dass der General mit seiner Gefolgschaft in diesem Jahr ins Manöver ziehen will. Heuer muss er sich gegen verschiedene Feinde rüsten. Wohl deshalb bereitet Stephano del Narratore al Tribunale die Offensive frühzeitig vor, ohne sich jedoch in die Karten blicken zu lassen. Schon Monate im Voraus rasselt der General mit dem Säbel und zieht in den sozialen Medien grossmaulig über die braven Kadetten her. Siegesgewiss lässt der Freischarengeneral verlauten: «Hono-Lulu!!! Dieses Jahr ist die Zeit für eine krachende Niederlage der Kadetten reif. Ein glorioser Sieg der Freischaren ist unabwendbar. Mit meiner neuen Taktik, einer wahren Siegestaktik, werde ich bei den Kadetten Verwirrung stiften. Sie werden so meine Freischarenburg nicht finden und auch meinen Freischarenschatz nicht ergattern können. Die Kadetten werden vielmehr laut weinend durch das Städtchen irren und sich mir dann ergeben. Ich werde ihnen anschliessend in meiner unbeschreiblichen Grosszügigkeit ein Freisirüpli offerieren lassen.» (str)