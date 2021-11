«A Lung Journey» Das Abenteuer seines Lebens: Dieser Lenzburger will zwei Monate auf hoher See verbringen Unter dem Namen «A Lung Journey» nimmt Sandro Detig (28) an der Talisker Whisky Atlantic Challenge teil. Der Lenzburger will dabei 3000 Meilen über den Atlantik rudern. Damit will er auf die Krankheit Cystische Fibrose aufmerksam machen. Anja Suter Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Sandro Detig mit einer Übungskarte und einer Grab-Bag. Sein restliche Ausrüstung wurde bereits verschifft. Valentin Hehli

«Das frische Essen wird mir definitiv am meisten fehlen», sagt Sandro Detig. Noch sitzt der Informatiker in seiner Wohnung in Lenzburg. Er kann täglich frisch kochen, hat ein warmes Bett und muss sich keine Sorgen über Regen und Wind machen.

Ab dem 12. Dezember sieht die Lage ganz anders aus, dann tauscht der 28-Jährige den gewohnten Luxus gegen einen Platz in einem sechs Meter langen Ruderboot. Er schläft in einer kleinen Kabine von knapp zwei Metern. Das Essen hat er dabei, es ist gefriergetrocknet und muss mit heissem Wasser aus dem Ozean aufgegossen werden, dass er zuvor mit einem Filter geniessbar gemacht hat.

Sechzig Tage will Detig auf dem Ruderboot verbringen, ganz alleine, vielleicht werden es aber auch 70, mehr als 75 sollen es aber nicht werden.

Das erste Rennen verfolgte er vor dem Computer

Doch wie kommt jemand, der zuvor höchstens zum Spass in den Ferien in einem Gummiboot gerudert ist und sonst eher hinter dem Computer oder auf der Bühne als Laienschauspieler zu finden ist, auf die Idee, so ein Unterfangen zu planen?

Die Geschichte beginnt im Januar 2018 mit einem Schweizer Ruderteam, dass es soeben in Antigua ins Ziel der Talisker Whisky Atlantic Challenge geschafft hat. Eine 3000 Meilen lange Reise quer über den Atlantik. Auf dem Boot ist unter anderem Laurenz Elsässer, der mit Sandro Detig zur Schule ist. Detig verfolgt den Triumph vom heimischen Computer aus per Livestream. Der 28-Jährige ist begeistert. «Das ist schon eine geile Sache», sagt er.

Die Idee, das Abenteuer selbst zu erleben, nimmt in Detigs Kopf Form an. «Nur schon die Leistung, das Rudern über den Ozean reizt mich, das ist doch eigentlich total weltfremd.» Der Informatiker macht sich auf die Suche nach einem Ruderkurs für Anfänger. Er wird fündig, aber Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Im August 2020 trainiert er zum ersten Mal in Baden.

«Ich würde sagen, ich bin ein passabler Ruderer.»

Die Anmeldung für die Talisker Whisky Atlantic Challenge bringt viel Aufwand mit sich. Sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Detig kauft bei einer Werft ein Boot für 80'000 Franken und muss sich durch Berge von Papierkram wühlen. Zudem muss er Kurse im Kartenlesen, erster Hilfe, Funken, Navigation und Notfallmanagement belegen.

Die «Talisker Whisky Atlantic Challenge» gilt als die sicherste Ruderchallenge der Welt. 36 Boote werden beim Rennen starten, vier davon sind wie Sandro Detig alleine unterwegs. Unterstützung erhält der Informatiker von seinem Chef. So bewilligt er ihm nicht nur von Dezember bis Februar unbezahlten Urlaub, die Firma ist auch eine von seinen Sponsoren.

Marathonlauf und Schauspielschule im Geheimen

Seine Familie nahm es gelassen, als Detig sie über sein Vorhaben informierte. «Ich bin für meine Überraschungen bekannt», sagt er und lacht. Als Training für die Challenge absolvierte er unter anderem einen Marathon, erzählt hat er es der Familie erst, als er schon im Ziel war. «Und als ich mich dazu entschied, eine Schauspielschule zu absolvieren, informierte ich sie nach meiner Aufnahme darüber.»

Detig wird von seiner Familie nach La Gomera begleitet. Sein Boot und alles Material hat er bereits vor einigen Wochen per Container losgeschickt. Auf dem Atlantik ist er auf sich alleine gestellt. Einzige Kontaktmöglichkeit wird ein Satellitentelefon sein. Vor der Einsamkeit fürchtet sich der Wettkampfteilnehmer nicht. «Ich kann eigentlich ganz gut alleine sein.»

Für die Unterhaltung hat er eine Mediathek mit 300 Stunden Musik dabei. Mit Langweile rechnet er. «Ich bin alleine auf dem Ozean und habe den ganzen Tag nichts anders zu tun, als zu rudern. Also werde ich rudern.» 15 Stunden pro Tag will er die Riemenruder durchs Wasser ziehen. Sechs Stunden Schlaf sind eingeplant.

Das Rennen absolviert Sandro Detig nicht nur für sich. Er sammelt mit seinem Vorhaben Spenden. Das Geld, welches er erhält, geht zur Hälfte an Swiss Transplant und Cystische Fibrose Schweiz. Bei Cystischer Fibrose (auch Mukoviszidose) handelt es sich um eine Erbkrankheit, die primär die Lunge aber auch andere Organe angreift. Die Krankheit ist nicht heilbar. Die letzte therapeutische Massnahme ist die Lungentransplantation.

Sandro Detig hat miterlebt, wie schlimm die Krankheit ist. Vor einigen Jahren verstarb der Bruder einer guten Freundin an Cystischer Fibrose. Mit seiner Aktion will er mehr Menschen auf das Thema aufmerksam machen und hofft, dass sich einige dazu entscheiden, einen Organspenderausweis zu beantragen. Was man ankreuzt, will er dabei niemandem vorschreiben: «Wichtig ist, dass man sich entscheidet.»

Mehr Information über Sandro Detigs Abenteuer unter www.alungjourney.ch