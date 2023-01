Bald frische Pasta am Lenzburger Wochenmarkt

Lenzburg Crowdfunding: Der Verein Phönix ist mit seinem Pastatruck bald am Lenzburger Wochenmarkt Der Verein Phönix aus Lenzburg hat bereits im Frühjahr Geld für einen Pastatruck gesammelt. Jetzt fehlt noch das passende Zugfahrzeug dazu. Im April sollen die ersten Teigwaren verkauft werden. Anja Suter 06.01.2023, 17.15 Uhr

Der Pastatruck vom Verein Phönix will frische Teigwaren mit hausgemachter Sauce anbieten. Symbolfoto: Ralph Ribi

Frische Teigwaren mit hausgemachter Sauce und das direkt vom Foodtruck. Das möchte der Lenzburger Verein Phönix, der Jugendlichen und Erwachsenen begleitete Plätze für ihre Ausbildung und Arbeitsintegration bereitstellt, anbieten können. Die Vorbereitungen dafür laufen schon seit einigen Monaten. Im Frühjahr sammelte der Verein auf der Plattform Lokalhelden Geld für den Pastatruck.

Das Crowdfundingziel erreichte der Verein damals nicht, geklappt hat es mit dem Truck aber dennoch. «Wir konnten damit noch mehr auf uns aufmerksam machen», sagt Christoph Durrer, Leiter des Vereins Phönix. Der Verein erhielt zwei grössere Geldbeträge von Organisationen und konnte den Pastatruck bestellen. «Wir erwarten, dass er im März bei uns eintrifft», sagt Durrer.

Nun fehlt aber noch das geeignete Zugfahrzeug für den Truck. Dafür gibt es wieder ein Crowdfunding auf der Plattform Lokalhelden. Das erste Finanzierungsziel von 5000 Franken hat der Verein bereits erreicht. Jetzt hofft er, bis zum Ablauf am Montag noch mehr Geld sammeln zu können. Wenn zeitlich alles klappt, soll der Pastatruck schon bald in Lenzburg anzutreffen sein, sagt Durrer: «Wir planen, dass wir jeweils am Freitag am Lenzburger Wochenmarkt sind. Den Standplatz dafür haben wir schon.»