Lenzburger BNO-Revision dauert länger und wird teurer

Lenzburg Die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung dauert nicht nur länger, sondern wird auch teurer Seit Jahren hapert es mit der BNO-Revision in Lenzburg. Nun wird das Ganze auch noch teurer als gedacht – der Einwohnerrat soll einen Zusatzkredit von 150'000 Franken bewilligen. Valérie Jost Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Liegt in der heiklen Ringzone: der Müli-Märt in Lenzburg. Links ist noch knapp das Schneeflöcklihaus am Seetalplatz zu sehen. Urs Helbling

Die Lenzburger Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ist über 20 Jahre alt; 2015 startete die Stadt die «Gesamtrevision Nutzungsplanung». Doch seither harzt es: Gemäss ursprünglichem Zeitplan müsste die neue BNO schon lange unter Dach und Fach sein, verzögert sich aber immer weiter.

Zuletzt musste der zuständige Stadtrat Martin Stücheli im September verkünden, dass das Geschäft nicht wie geplant noch dieses Jahr in den Einwohnerrat kommt. Schuld ist einerseits der Stadtrat, der noch nicht alle Entscheide zu den rund 20 Einwendungsverhandlungen vom Mai gefällt hat (in der öffentlichen Auflage gab es 32 Einwendungen, darunter eine des Aargauer Heimatschutzes). «Bei einem guten Drittel konnte man sich einigen, beim Rest steht der Entscheid noch aus», so Stücheli auf Anfrage. Ursprünglich sollten alle Entscheide im Herbst gefällt sein.

Andererseits verzögert sich die Revision wegen der «intensiven und bedeutungsvollen Auseinandersetzung» der einwohnerrätlichen Spezialkommission. Diese diskutiere im Moment «mögliche Änderungsvorschläge» an den BNO-Entwürfen, was wohl eine Neuauflage einiger Teile bedinge, so Stücheli. Genaues könne er noch nicht sagen, da die Diskussionen noch laufen und die Änderungen vor der Neuauflage vom Kanton abgesegnet werden müssen. Aber es gehe hauptsächlich um die Ringzone (rund um die Altstadt) und um das Isos (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz), in dem Lenzburg als «national bedeutsam» aufgeführt ist. Und: «In der Tendenz werden die Änderungen zukünftigen Bauherrschaften mehr Planungssicherheit bieten als die bisherigen Entwürfe.» Das bedeutet aber auch weniger Spielraum.

Lenzburger Stadtrat Martin Stücheli Fabio Baranzini

Mehr Planerhonorare und zwei nachträgliche Aufträge

Das Projekt dauert aber nicht nur länger, sondern wird damit auch teurer: Der ursprüngliche vom Einwohnerrat bewilligte Kredit von 705'000 Franken wird nicht bis zum Projektabschluss reichen. Dies geht aus der Traktandenliste der Einwohnerratssitzung vom 3. Dezember sowie aus einer Medienmitteilung hervor: Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat 150'000 Franken Zusatzkredit.

Von den bewilligten 705'000 Franken waren per Mitte Oktober noch knapp 28'000 Franken (brutto) verfügbar. Teurer als geplant wurden das allgemeine Planerhonorar (+58 Prozent) sowie jenes für zwei nachträgliche Aufträge (Hochhausstudie und Studie Verbindung Altstadt-Bahnhof), die knapp 35'500 Franken kosteten. Dafür wurden andere Posten günstiger oder gar nicht angetastet (etwa die externen Kommunikationsarbeiten). Mit in die Rechnung fliessen eingegangene und in Aussicht gestellte kantonale Beiträge von total gut 123'000 Franken.

Die BNO gilt für 15 bis 20 Jahre

Netto sind per Mitte Oktober noch gut 46'000 Franken (netto) für die neue BNO vorhanden. Das ist nicht genug. Mindestens zwei Sitzungen hat die Spezialkommission nur schon 2021 vor sich – immer verbunden mit Honoraren, da auch das Planungsbüro Planar AG (1600 Franken pro Sitzung) und der von der Stadt zugezogene Rechtsberater (deren 1400) teilnehmen. «Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig, schliesslich wird die BNO für erneute 15 bis 20 Jahre gelten», so Stücheli. Total budgetiert die Planar für die weiteren Arbeiten 46'500 Franken und braucht damit die noch vorhandenen 46'000 Franken gerade auf. Dazu kommen aber noch weitere Kosten (total 22 Prozent mehr als bewilligt), deshalb der Zusatzkredit.

Wie sieht nun der neue Zeitplan aus? «Mit der geplanten Neuauflage machen wir den gesamten Prozess erneut durch. Das braucht nicht nur ein paar Monate mehr, sondern nochmals etwa die seit der ersten Auflage verstrichene Zeit», so Martin ­Stücheli. Er gehe davon aus, dass der Stadtrat die neuen Entwürfe dem Kanton «bis Ende des ersten Halbjahrs 2022» vorlegen kann. Dann kommt es auf die Bearbeitungszeit des Kantons an (Vorprüfung im 2. Quartal, eventuell zweite Prüfung im 3. Quartal 2022 ). Stücheli ist zuversichtlich: «Der Kanton hat uns zugesichert, dass man unsere BNO speditiv anpacken werde.» Die öffentliche Auflage sowie das Sichten und Bearbeiten der Einwendungen sollen bis Mitte 2023 folgen und der Einwohnerrat dann im Herbst 2023 entscheiden.