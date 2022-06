Lenzburg Mann behauptet, Polizei habe ihn nur wegen seines «ausländischen Aussehens» angehalten Ein blasser Teint und wässrige Augen, das reicht, damit die Polizei einen Drogen-Vortest machen darf. Ein Mann scheiterte vor Obergericht mit einer Beschwerde gegen eine entsprechende Kontrolle der Regionalpolizei Lenzburg. Eva Wanner Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mann verhielt sich auffällig, die Polizei hatte das Recht, einen Drogen-Vortest bei ihm durchzuführen. Mit dem «ausländischen Aussehen» des Mannes hatte dieser nichts zu tun. Symbolbild: zvg

Die Regionalpolizei Lenzburg hält einen Mann an und macht einen Speichel-Drogentest. Dieser fällt positiv auf Cannabis aus, was niemanden überrascht. Den Getesteten am wenigsten, gibt er doch selbst zu, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Wegen des Verdachts des Führens eines Motorfahrzeugs unter Einfluss von Betäubungsmitteln ordnet der Pikett-Staatsanwalt eine Blut- und Urinprobe an.

So weit nichts, das einem aussergewöhnlich vorkommt. Und doch erhebt der Mann Beschwerde beim Obergericht. Denn: Er sei nur wegen «seines ausländischen Aussehens» angehalten worden, behauptet er. Im gleichen Atemzug aber auch, dass er unter dem Vorwand angehalten worden sei, dass sein Auto zu tief auf der Strasse liegen würde. «Ein Polizist habe sich sogar auf den Boden gelegt, um zu prüfen, ob er andere Federn verbaut habe», heisst es im Urteil. Der Beschwerdeführer habe gefragt, ob er sich im Strassenverkehr falsch verhalten habe. Die Polizei habe das verneint, und ihm vorgeworfen, nervös zu sein.

Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass er wegen seines ausländischen Aussehens angehalten worden sei, konstatiert das Obergericht. Ganz abgesehen davon, dass sich der Beschuldigte selbst widerspreche, wenn es um den Grund dafür geht, weshalb er kontrolliert wurde.

Es gab Anzeichen für Drogenkonsum

Diesen nennt das Obergericht: Der Beschwerdeführer sei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Auf Cannabis getestet wurde er, weil es Anzeichen auf Fahrunfähigkeit gab. Namentlich: zittrige Hände, unruhiges Verhalten, flatternde Augenlider und verkleinerte Pupillen. Darf einen die Polizei deshalb überhaupt anhalten? Der obergerichtliche Entscheid liefert Aufklärung über die Rechtslage.

Um einen Vortest durchzuführen, wie beim Beschwerdeführer geschehen, reichen demnach bereits «geringe Anzeichen für eine durch Betäubungs- oder Arzneimittel beeinträchtigte Fahrfähigkeit». Das können beispielsweise «ein blasser Teint und wässrige Augen» sein. Der Vortest wiederum sei nur ein Indikator; Gewissheit bieten weitere Tests.

Er wurde zu Recht kontrolliert

Ob eine Blut- oder Urinprobe angeordnet werden kann, ist wiederum von Verhaltenshinweisen abhängig. Dies einerseits betreffend die Fahrweise, aber auch Faktoren wie eben geweitete Pupillen, Lichtreaktion, Zittern et cetera – also genau das, was den Polizisten beim Beschwerdeführer aufgefallen war. «Drittens kann auch das Mitführen von Betäubungsmitteln unter Umständen einen Hinweis auf Fahrunfähigkeit geben», heisst es im Urteil ausserdem.

Die Beschwerde wird abgewiesen, der Beschwerdeführer wurde zu Recht kontrolliert, die Blut- und Urinprobe ebenfalls rechtmässig angeordnet, konstatiert das Obergericht. Und selbst wenn er das persönliche Verhalten der Polizisten zu beanstanden hätte, müsste der Kontrollierte das nicht mit einer Beschwerde beim Obergericht, sondern einer Aufsichtsbeschwerde gegen die betreffenden Personen angehen. Was er nun mitnimmt, ist eine Rechnung über 625 Franken als Gerichtsgebühr.

Entscheid: SBK.2022.114

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen