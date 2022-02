Lenzburg Berufsschule: Weiterbildungszentrum könnte 2 Millionen Franken teurer werden In der Einwohnerratsbotschaft zum Projektierungskredit soll das neue Weiterbildungszentrum 14,5 Millionen Franken kosten statt wie bisher geplant 12 Millionen. Konrektor Marcel Müller erklärt warum. Florian Wicki 17.02.2022, 05.00 Uhr

So hat sich das Badener Büro Schweizer Hauser Architekten AG den Neubau «Gebäude E» beim Weiterbildungszentrum Lenzburg vorgestellt. zvg

Nun wird sie langsam konkreter, die bevorstehende Erweiterung des Weiterbildungszentrums der Berufsschule Lenzburg um das neue «Gebäude E».

Bereits im November erkor eine Jury bestehend aus Sach- und Fachpreisrichtern das Projekt «Mikado» des Badener Büros Schweizer Hauser Architekten unter insgesamt 21 Projekten zum Sieger. Dieses sieht einen zweiteiligen Hybridbau aus Holz, Metall und Beton vor. Der eine Teil, viergeschossig, soll im Erdgeschoss ein Foyer, Aufenthaltsräume und Verpflegungsmöglichkeiten, in den drei Obergeschossen zwölf Bildungs- und Praxisräume beinhalten. Der zweite, eingeschossige, Teil soll eine Multifunktionshalle beinhalten, die für die Weiterbildungslehrgänge des Zentrums und für weitere Interessierte flexibel nutzbar sein soll. In den Ausschreibungen zum Projektwettbewerb hat die Berufsschule ein Kostenziel von 12 Millionen Franken festgelegt.

Mit 14,5 Millionen nun 2,5 Millionen Franken teurer

Nun unterbreitet der Lenzburger Stadtrat dem Einwohnerrat für die Sitzung vom 10. März einen Projektierungskredit über 1,12 Millionen Franken, und eines fällt dabei auf: Das Gebäude wird teurer. So schreibt der Stadtrat in seiner Vorlage, aufgrund der Geschossflächen und Gebäudevolumen des Siegerprojekts müsse von Baukosten von rund 14,5 Millionen Franken ausgegangen werden, zuzüglich Abgeltungen und Kosten für Ausstattung.

Marcel Müller, Konrektor der Berufsschule Lenzburg, bestätigt, dass die tatsächlichen Kosten des Projekts das Kostenziel von 12 Millionen Franken um rund 20 Prozent überschreiten dürften. Da die konkrete Projektierung aber natürlich erst nach der Verabschiedung des Projektierungskredits beginnt, seien die Kosten noch nicht in Stein gemeisselt: «Die Architekten des Gewinnerprojekts setzen sich jetzt mit den Fachplanern zusammen, folglich waren die 12 Millionen Franken sehr grob geschätzt.»

«Wir wollen keinen luxuriösen Prestigebau»

Ausserdem hätte das Kostenziel auch eine symbolische Wirkung: «Wir haben die Kubikmeterpreise eher tiefer angesetzt, um ein Signal auszusenden: Wir wollen keinen luxuriösen Prestigebau.» Müller freut sich nach wie vor auf den Neubau: «Mit dem Projekt stärken wir nicht nur die Berufsbildung und das Gewerbe, der Neubau stärkt auch den Bildungsstandort Lenzburg.» Ausserdem trage die Schule so ihren Teil zum Kampf gegen den in der Schweiz oft diskutierten Fachkräftemangel bei, versorge sie das Handwerk doch mit gut ausgebildetem Nachwuchs.

Die Berufsschule Lenzburg habe ein ureigenes Interesse, dass die Kosten in einem angemessenen Rahmen bleiben, führt Müller aus. Schliesslich trage sie diese selber, ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand, nur durch Ertragsüberschüsse aus dem Weiterbildungszentrum selber. Dieses wirtschaftet grundsätzlich kostendeckend; bleibt am Ende des Jahres etwas übrig, fliesst der Rest in einen zweckgebundenen Fonds, aus welchem das Bauprojekt nun eben finanziert werden soll. Die weiteren Eigenwirtschaftsbetriebe, also die Werkstätten der Berufsschule, das Parkhaus und das Restaurant Timeout, werden zudem als Darlehensgeber auftreten.

Darum entscheidet die Politik

Warum müssen der Einwohnerrat und im Frühling 2023 das Lenzburger Stimmvolk über das Bauprojekt abstimmen, wenn die öffentliche Hand gar nichts dazu beiträgt? Müller erklärt, das liege daran, dass die Berufsschule Lenzburg keine eigene Rechtspersönlichkeit habe: «Die Stadt als Trägerin der Berufsschule ist daher Bauherrin, deshalb muss der Einwohnerrat die benötigten Gelder aus unserem Fonds freigeben – und weil die Bausumme eine bestimmte Schwelle überschreitet, kommt das Geschäft an die Urne.»

Stimmt der Souverän zu, beginnt im darauffolgenden Sommer die Ausführungsplanung, der Spatenstich soll ein Jahr später, im Sommer 2024, erfolgen. Geht alles nach Plan, kann das Gebäude im Winter 2025/2026 eingeweiht und in Betrieb genommen werden.