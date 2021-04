Lenzburg Barbara Portmann: «Ich trete nicht zu den Stadtratswahlen an, um nach zwei Jahren wieder aufzuhören» Die Fraktionschefin der GLP im Kantonsparlament will in die Exekutive wechseln – sie kandidiert für den Lenzburger Stadtrat. Warum sie dort wieder Vertrauen aufbauen möchte und weshalb bei den nächsten Regierungsratswahlen nicht mit ihr zu rechnen ist, hat sie der AZ erzählt. Nadja Rohner 07.04.2021, 19.19 Uhr

Barbara Portmann-Müller. Chris Iseli

Einstimmig hat die Mitgliederversammlung der Lenzburger Grünliberalen beschlossen: Barbara Portmann-Müller (46) soll für sie in den Stadtrat einziehen. In ihrer Medienmitteilung zeigt sich die GLP «überzeugt, dass sich mit Barbara Portmann eine engagierte Person zur Wahl stellt, welche alle für dieses Amt notwendigen Voraussetzungen mitbringt.»

Die Geografin arbeitet in einem 60-Prozent-Pensum bei der Baudirektion des Kantons Zürich, wo sie stellvertretende Sektionsleiterin im Amt für Landschaft und Natur ist. Entsprechend wäre das Ressort Bau- und Umwelt eines, das sie reizen würde. «Ich kann mich aber für fast alles begeistern», sagt Portmann, der unter anderem dank ihres Engagements für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch Bildungs- und Sozialpolitik nicht fernliegt. Nur um das Ressort Finanzen, sagt sie lachend, reisse sie sich nicht unbedingt, «das können andere wohl besser als ich».

Portmann erachtet es als «wichtig, dass in der nächsten Legislatur das Vertrauensproblem zwischen Stadt- und Einwohnerrat wieder behoben wird». Da sie «von aussen» – also nicht aus dem Einwohnerrat – komme und entsprechend «keine negative Vorbelastung» mitbringe, wolle sie «aktiv beim Neustart mithelfen».

Von den jetzt amtierenden Stadtratsmitgliedern treten nur Stadtpräsident Daniel Mosimann (SP) und Andreas Schmid (FDP) wieder an, nicht aber Martin Stücheli (SVP), Franziska Möhl-Wey (CVP/Mitte) und Martin Steinmann (FDP).

Senkrechtstart 2009 als «politisches Greenhorn»

Portmann ist in Lenzburg aufgewachsen und «der Stadt treu geblieben», schreibt ihre Partei. Die verheiratete Mutter zweier Teenager verfüge über eine grosse Verbundenheit zur Stadt sowie ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Vor allem aber ist sie in politischer Hinsicht bisher sehr erfolgreich: 2009 schaffte sie «als politisches Greenhorn», wie sie selber sagte, auf Anhieb den Sprung in den Grossen Rat, auf der allerersten GLP-Liste. Mittlerweile ist sie Präsidentin der Fraktion.

Bild aus dem Jahr 2009, als Barbara Portmann-Müller (2.v.r.) zusammen mit ihrer Parteikollegin Ruth Jo. Scheier sowie den Parteikollegen Beat Flach, Felix Jenni und Peter Schuhmacher in den Grossrat gewählt wurde.

Raphael Hünerfauth

2019 trat Portmann bei den Nationalratswahlen an – von Listenplatz 2 aus zwar, aber vor ihr lag der Bisherige Beat Flach. Weil die GLP keinen zweiten Sitz machte und Portmann Flach, der gleichzeitig für den Ständerat kandidierte, nicht überflügeln konnte, bleibt ihr der erste Ersatzplatz.

Neben ihrem Job und dem Grossratsmandat ist Barbara Portmann Mitglied des Vorstands der Berufsschule Lenzburg sowie der Stiftungsräte der Stiftung Schürmatt und der Reusstal-Stiftung. Vom Amt als Vizepräsidentin des Familienzentrums Familie+ wird sie im Mai nach zehnjähriger Tätigkeit zurücktreten. Sie hat ausserdem, ebenfalls neben all dem, 2020 die CAS-Weiterbildung «Management und Politik öffentlicher Institutionen» abgeschlossen, welche laut Mitteilung «die Schnittstellen der beiden Bereiche Politik und Verwaltung sowie Führung zum Inhalt hatte».

Wird möglicherweise als Grossrätin zurücktreten, wenn sie Stadträtin wird: Barbara Portmann. zvg

Bei all diesen Engagements wundert es nicht, dass Barbara Portmann nicht mehr viel Zeit für Hobbys hat, nicht mal fürs Chorsingen, das sie lange leidenschaftlich betrieben hatte. «Ich verbringe meine Freizeit nun sehr gerne beim Werkeln im Garten oder mit Ausflügen», sagt sie.

Regierungsrätin Portmann? Vorerst nicht

Für die GLP-Fraktion im Grossen Rat würde eine Wahl Portmanns zur Stadträtin aber wohl bedeuten, dass sie ihre Präsidentin verliert. Denn neben ihrem Beruf Stadt- wie auch Grossrätin zu sein, das gehe wahrscheinlich nicht, sagt Portmann. «Und es ist ja bereits meine vierte Legislatur.»

Sollte sie Stadträtin werden, hätte das aber auch Einfluss auf die Regierungsratswahlen in zwei Jahren. Portmann selber hatte nach den letzten Wahlen Oktober 2020 zur AZ gesagt, Ziel sei, dass die Grünliberalen «in vier Jahren mit einer Kandidatin antreten und die erste Aargauer GLP-Regierungsrätin bekommen».

Die Frage drängt sich auf: Würde Portmann, die profilierteste Aargauer GLP-Politikerin, nach nur zwei Jahren als Stadträtin wieder zurücktreten, um Regierungsrätin zu werden? «Nein», sagt sie.

«Ich trete nicht zu den Stadtratswahlen an, um nach zwei Jahren wieder aufzuhören.»

Eine Regierungsratskandidatur irgendwann in der Zukunft schliesse sie zwar nicht aus, «aber das liegt in weiter Ferne». Sie finde es einfach wichtig, dass in der nächsten Regierungsratslegislatur keine reine Männerregierung mehr gewählt werde und die Grünliberalen einen Sitz erhielten. Ob das zwingend heisse, dass die GLP selber eine Frau portiere, müsse man zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren.