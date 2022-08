Nach fünf Jahren findet wieder eine Gewerbeausstellung statt

Lenzburg Bald wird der blaue Teppich wieder ausgerollt: Gewerbeausstellung Lega ist in den Startlöchern In den Zelten präsentieren sich 75 Gewerbetreibende, am DJ-Pult wird Gewerbevereinspräsidentin Lea Grossmann stehen und draussen rennen Säuli um die Wette: Die Gewerbeausstellung der Region Lenzburg, die Lega, findet vom 16. bis am 18. September auf der Schützenmatte statt. Eva Wanner 18.08.2022, 05.00 Uhr

Nach fünf Jahren findet die Lega vom 16. bis am 18. September wieder statt. Sandra Ardizzone

Markus Fisler wirkt entspannt. «Am Anfang steht man immer vor einem scheinbar unüberwindbaren Berg von Arbeit, der stetig abnimmt. Dann kommt die Entspannung, und etwa zwei Wochen vor der Lega geht es dann nochmals richtig los.» Das beschreibt er, der bereits zum vierten Mal das Organisationskomitee der regionalen Gewerbeausstellung in Lenzburg präsidiert.

OK-Präsident Markus Fisler. zvg

Dem Dreijahresrhythmus gemäss hätte die Messe eigentlich im Jahr 2020 auf der Schützenmatte stattfinden sollen. Wegen der Coronapandemie wurde sie auf das Jahr danach verschoben und dann, wegen zu grosser Unsicherheit, noch einmal um ein Jahr.

Inzwischen sei die Vorfreude beim OK und bei den Ausstellenden zwar sehr gross. Der Anfang habe sich aber harzig gestaltet, so Fisler. «Die Leute fragten sich, ob es die Gewerbeschau überhaupt noch braucht, ob sie notwendig ist. Die zwei Jahre Pandemie haben auch dahin gehend Spuren hinterlassen.» Der OK-Präsident ist aber klar der Meinung, dass eine Gewerbeausstellung der beste Weg ist, um mit der Kundschaft in Kontakt zu treten.

«Wenn man ‹gschäfte› will, muss man beim Kunden sein.»

Werbung auf verschiedensten Plattformen zu machen, sei schön und gut, der persönliche Kontakt und die damit einhergehende Kundenbindung könne dadurch aber nicht ersetzt werden.

Die Präsidentin steht am DJ-Pult

Rund 75 Gewerbetreibende aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden werden sich nun vom 16. bis am 18. September präsentieren. «Es sind weniger als auch schon, aber die Mischung ist erfreulich», so Fisler. Verpflegen können sich Besucherinnen und Besucher an Food-Ständen, im Messerestaurant oder im Café. Am Freitag- und Samstagabend steht eine bekannte Persönlichkeit am DJ-Pult: Lea Grossmann, Präsidentin des Gewerbevereins von Lenzburg und Umgebung. Am Sonntag lockt ein Frühschoppen mit musikalischer Begleitung.

Die Kinder können sich auf einem Karussell vergnügen oder beim Kinderschminken vertun, auch ein Clown sorgt für Unterhaltung. Ein weiteres Highlight: das Säulirennen.

Auch heuer findet wieder ein Säulirennen auf der Schützenmatte statt. Peter Siegrist

Die Messe wird von der Stadt unterstützt, 12’000 Franken in Form von Miete oder auch Reinigung werden den Organisatoren erlassen. Diese haben trotzdem ein kleines Minus budgetiert; eben weil weniger Ausstellende angemeldet sind. «Die Infrastruktur und beispielsweise der Aufwand für die Security sind gleich hoch, egal, wie viele Stände aufgestellt werden», erklärt Fisler. Aus vergangenen Messen habe das OK aber ein Polster anlegen können. Ein Defizit werde in Kauf genommen, weil die Durchführung wichtig sei; für die Aussteller, für die Organisatoren, aber auch für die Region an sich.

Berufsmesse wurde abgesagt

Die Messe findet auf dem traditionellen (Lenzburg-)blauen Teppich statt, der jeweils für den Anlass ausgerollt wird. Eigentlich hätte noch eine andere Teppichfarbe das Gelände zieren sollen, darauf hätte die Berufsmesse ICT-Argovia Platz gefunden. Damit wollte der Gemeindeverbund Lebensraum Lenzburg Seetal explizit für Informatik- und Kommunikationstechnologieberufe werben. Aber: Der Fachkräftemangel rühre nicht vom Mangel an Lernenden, sondern vom Mangel an Lehrstellen her, heisst es auf der Website der Messe, die deshalb abgesagt wurde (die AZ berichtete).

Fisler bedauert das sehr. Die beiden Ausstellungen hätten sich gegenseitig mehr Besucherinnen und Besucher gebracht, ist er überzeugt. Das Datum, das für die Berufsmesse nach vorne verschoben wurde, behält die Lega nun aber bei; es war bei der Absage der ICT-Argovia schon zu bekannt, um es noch zu ändern. Wie viele Leute die Lega schliesslich besuchen, ist gemäss Fisler schwierig einzuschätzen – und hänge auch vom Wetter ab. Er ist aber guten Mutes: «Die Gewerbeausstellung ist jeweils ein beliebtes Volksfest.»