Autofahrerin überfuhr Sicherheitslinie und bemerkte Unfall nicht

Lenzburg Autofahrerin überfuhr eine doppelte Sicherheitslinie – den Unfall hinter sich will sie nicht bemerkt haben Die Frau war auf der A1 unterwegs und merkte erst spät, dass sie die Autobahn bei der Ausfahrt Lenzburg verlassen sollte. Sie wechselte knapp vor einem Wohnmobil auf die Verzögerungsstrecke, dieses kollidierte nach einer Vollbremsung mit der Leitplanke. Anja Suter Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Autofahrerin war auf der A1 Richtung Zürich unterwegs und verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Lenzburg. Symbolbild: Sandra Ardizzone

An einem Donnerstagnachmittag fuhr Edita (alle Namen geändert) auf der A1 Richtung Zürich. Sie hatte das Navi eingeschaltet, denn sie wollte nach Othmarsingen, kannte den Weg aber nicht genau. Die Ausfahrt Lenzburg hätte sie nehmen müssen. Und reagierte kurzentschlossen. Was dann passiert sein soll, ist dem Strafbefehl zu entnehmen.

«Beim Spurwechsel vom Normal- auf den Verzögerungsstreifen überfuhr die Beschuldigte die gut sichtbare Sicherheitslinie», heisst es. Und damit noch nicht genug. Auf jenem Verzögerungsstreifen fuhr auch Martin mit seinem Wohnmobil. Edita soll dermassen knapp vor ihm auf die Spur gewechselt haben, dass er eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Martin touchierte mit seinem Wohnmobil die Leitplanke – das versuchte er mit Licht und Hupe zu signalisieren. Edita fuhr unbeirrt weiter.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte Edita wegen der Behinderung eines nachfolgenden Fahrzeuges beim Fahrstreifenwechsel, das Überfahren einer doppelten Sicherheitslinie und mangelnde Aufmerksamkeit. Hinzu kommt noch das pflichtwidrige Verhalten nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Das führte zu einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 90 Franken, also insgesamt 2700 Franken, und einer Busse von 500 Franken. Edita focht den Strafbefehl an.

«Es war schon ein wenig knapp»

Die Frau Ende 40 bestritt vor dem Bezirksgericht Lenzburg nicht, dass sie auf der Autobahn unterwegs war. Genauso wenig, dass sie die Ausfahrt Richtung Lenzburg genommen hat. Aber von einem Unfall will Edita nichts mitbekommen haben. «Ich habe weder ein Hupen noch ein Lichthupen bemerkt.»

Sie sei auf dem Weg zu ihrer Coiffeuse gewesen. Da ihr Navigationsgerät erst verzögert die Route aktualisierte, sei sie relativ spät auf die Verzögerungsstrecke gefahren. Wann sie genau auf die Verzögerungsspur wechselte, konnte sie dem Gerichtspräsidenten Daniel Aeschbach nicht sagen. «Es war schon ein wenig knapp. Ich weiss aber, dass ich genügend Abstand hatte.»

Ihr sei zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, dass sie etwas tat, das nicht erlaubt war, führte Edita weiter aus. «Ich hätte angehalten, wenn ich den Unfall bemerkt hätte.» Auf einen Stupf von Gerichtspräsident Daniel Aeschbach hin musste Edita zugeben, dass sie schon einmal verurteilt wurde, weil sie über eine rote Ampel gefahren war und dabei erwischt wurde.

Das Auto fuhr «zack rüber»

Vor Gericht äusserte sich auch der Geschädigte als Zeuge zum Vorfall. «Ich bin mit meinem frisch eingelösten Wohnmobil relativ früh auf die Ausfuhrstrecke gefahren», erinnerte Martin sich. Plötzlich sei ein Auto vor ihm auf die Spur gefahren. «Einfach so, zack rüber.» Die Strecke kenne er gut, weil er sie beruflich bedingt manchmal mehrmals am Tag fahre. «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es an dieser Stelle bereits eine doppelte Sicherheitslinie hat.»

Nachdem sein Wohnmobil mit der Leitplanke kollidiert sei, habe er gehupt und Lichthupen gegeben. «Es hätte Platz gehabt zum Halten», sagte er. Doch das Auto entfernte sich immer weiter von ihm, er habe sich nur noch das Kennzeichen merken können. «Ich bin dann weitergefahren und habe beim nächsten Halt der Polizei das Kennzeichen gemeldet.»

Editas Verteidiger forderte einen Freispruch. «Es ist unbestritten, dass sie spät gemerkt hat, dass sie die Ausfahrt nehmen musste. Ihrer Auffassung nach hat sie aber keine Fehler gemacht», erklärte er. Als Edita die Spur gewechselt hat, habe es genügend Platz zum nachfolgenden Auto gehabt. Das Brems- und Ausweichmanöver von Martin sei nicht nachvollziehbar. «Selbst wenn es das gewesen wäre, können wir hier nicht von einem Vorsatz sprechen, sondern von einer Fahrlässigkeit.»

Der Gerichtspräsident sah die Situation anders. Er sprach Edita zwar vom Vorwurf der mangelnden Aufmerksamkeit frei, nicht aber von den restlichen Punkten. Den Freispruch in einem Punkt gebe es nur, weil sich mangelnde Aufmerksamkeit mit vorsätzlichen Handeln beisse, sagte er. Den Vorsatz sehe er in der vorliegenden Situation aber als gegeben an. «Wer so fährt, kann nicht anders als vorsätzlich gehandelt haben.» Er erwähnte ausserdem auch die Aussagen von Martin, die stringent und schlüssig seien. Daniel Aeschbach verurteilte Edita anders als die Staatsanwaltschaft zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 90 Franken und verhängte eine Busse von 1000 Franken. Die Probezeit setze er auf fünf Jahre an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen