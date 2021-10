Lenzburg: Unfall bei Neuhof-Kreuzung – Rotlicht missachtet

Lenzburg Autofahrerin missachtet Rotlicht und verursacht bei der Neuhof-Kreuzung einen Unfall In Lenzburg ist es in den Morgenstunden zu einem Unfall gekommen. Dabei sind alle involvierten Personen unverletzt geblieben. 13.10.2021, 11.05 Uhr

Der Mazda hat grossen Sachschaden erlitten. Kapo AG

Am Mittwoch kam es im Morgenverkehr zu einem Unfall bei der Neuhof-Kreuzung in Lenzburg. Dieser hat sich gegen 6.15 Uhr ereignet. Wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt, habe eine Autofahrerin mit ihrem VW Caddy am Rotlicht gewartet, um später nach links auf die Autobahn abzubiegen.