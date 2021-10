Lenzburg Auch SWL Energie AG muss ihre Gaspreise erhöhen Die Preisanpassung gilt ab 1. November. Sie kommt nicht überraschend, mussten doch schon zahlreiche Anbieter ihre Preise aufgrund verschiedener Faktoren erhöhen. Am wenigsten stark steigen die Kosten für Biogas-Nutzer. Nadja Rohner 26.10.2021, 13.33 Uhr

Markus Blättler, CEO der SWL Energie AG und Präsident des Verbandes der Aargauer Stromversorger. Claudio Thoma

Seit dem 1. Oktober muss die Lenzburger SWL Energie AG laut einer Medienmitteilung ihrer Vorlieferantin, der Gasverbund Mittelland AG, für die Gasenergie so viel mehr bezahlen, dass eine rasche Preiserhöhung unvermeidlich wird. Per 1. November verlangt sie nun von ihren Kunden ebenfalls mehr. «Für einen Monat tragen wir die höheren Beschaffungskosten also vollumfänglich selbst», wird Markus Blättler, Geschäftsführer der SWL Energie AG, in der Medienmitteilung zitiert. «Auch im November und im Dezember federn wir einen Teil der gestiegenen Kosten ab. Dies wird sich deutlich auf unser Jahresergebnis 2021 auswirken.» Die höheren Beschaffungskosten komplett selbst zu tragen, sei aber keine Option: «Dadurch würden wir die Substanz unseres Unternehmens angreifen. Das kann nicht im Sinne der Bevölkerung von Lenzburg sein, der unser Unternehmen gehört.»