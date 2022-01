Analyse: So sieht der neue Lenzburger Einwohnerrat aus

Lenzburg Analyse: Der durchschnittliche Lenzburger Einwohnerrat ist männlich und 48 Jahre alt 25 Männer und 15 Frauen wurden Ende November in den Einwohnerrat von Lenzburg gewählt. Welche ist die weiblichste Partei, welche die älteste und welche die Partei mit den meisten Neuen? Wir haben die Mitglieder unter die Lupe genommen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Die Parteien waren den Wahlkampf mit ganz unterschiedlichen Listen angetreten – und nicht minder verschieden setzt sich der Lenzburger Einwohnerrat nun zusammen. Zum ersten Mal tagt die neue Zusammensetzung am 13. Januar 2022. Dann wählen die 15 Einwohnerrätinnen und 25 Einwohnerräte unter anderem ihr neues Präsidium und Vizepräsidium.

Die Frauen sind in der Unterzahl – und sind im Durchschnitt jünger als ihre männlichen Kollegen. Das weibliche Durchschnittsalter liegt bei 44 Jahren, bei den Männern sind es 50 Jahre. Über alle Mitglieder hinweg wäre der durchschnittliche Lenzburger Einwohnerrat männlich und 48 Jahre alt. Diesem Durchschnitt entsprechen zwei der 40 Einwohnerratsmitglieder: Franck Robin (SP) sowie Manuel Silva (SVP).

Franck Robin (links, SP) und Manuel Silva (SVP) entsprechen dem durchschnittlichen Einwohnerrat: männlich und 48 Jahre alt.

Mit den meisten Personen vertreten sind die SP und die FDP. Je neun Frauen und Männer sitzen für diese beiden Parteien je im Einwohnerrat von Lenzburg. Mit einem einzigen hat die EVP am wenigsten Sitze: Der Bisherige Daniel Frey wurde im November wiedergewählt. Die SVP hat noch sieben Sitze (zwei weniger als in der vorherigen Amtsperiode), die GLP sechs Sitze (+2), die Grünen vier (+2), ebenso «Die Mitte» (=).

Die Jüngste und die Älteste

Die jüngste Partei sind die Grünen mit dem Durchschnittsalter 44 Jahre. Zwei der vier Gewählten sind neu – und beide liegen an einer Statistik-Spitze: Anja Kroll ist die älteste weibliche Einwohnerrätin von Lenzburg (53 Jahre), Anna-Lena Draths ist mit 23 Jahren die jüngste. Knapp dahinter ist die 24-jährige Julia Mosimann von der SP, die mit 1378 Stimmen im November das beste Wahlresultat geholt hatte.

Anja Kroll (Grüne, neu) ist die älteste Frau im Lenzburger Einwohnerrat. zvg Die neu gewählte Grüne Anna-Lena Draths ist die jüngste Einwohnerrätin. zvg Die älteste und die jüngste Einwohnerrätin kommen aus derselben Partei. zvg

Die älteste Partei ist die SVP mit einem Durchschnittsalter von 54 Jahren. Die Volkspartei setzt ausserdem auf Bewährtes: Mit Manuel Silva nimmt nur ein neues Mitglied im Einwohnerrat Platz, die anderen sechs sind Bisherige.

Je die Hälfte ihrer Sitze mit Neo-Einwohnerräten und Einwohnerrätinnen besetzen die Grünen, «Die Mitte» und die GLP. Ein Drittel Neue sind es bei der SP und der FDP.

In zwei Parteien dominieren die Frauen

Den ältesten männlichen Einwohnerrat stellt die FDP mit dem 76-jährigen Francis Kuhlen. Der jüngste Mann kommt aus den Reihen der Grünliberalen, Tim Güttinger (26 Jahre).

Chantal Toker-Bieri sitzt als einzige GLP-Frau im Lenzburger Einwohnerrat. Bild: zvg

Die GLP präsentiert sich in der neuen Legislatur sehr männlich. Fünf Männer vertreten die Partei und mit Chantal Toker-Bieri nur eine Frau (Frauenanteil 16,7 Prozent). Den grössten Frauenanteil haben die Grünen und «Die Mitte»: Jeweils drei von vier Sitzen, also 75 Prozent, besetzen Frauen. Bei den anderen Parteien liegt die Quote bei unter 50 Prozent; nach der GLP am niedrigsten ist sie bei der FDP mit zwei Frauen bei neun Sitzen (22,2 Prozent). Bei der SVP sind es zwei Frauen und fünf Männer (28,6 Prozent) und bei der SP vier Frauen und fünf Männer (44,4 Prozent).

